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Мустанг, на котором ездил Стив Маккуин, пустят с молотка

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Николай Андреев

Аукционный дом Mecum выставил на торги купе Ford Mustang GT390 1968 года, которое участво­вало в съёмках фильма «Детектив Буллит» со Стивом Маккуином в главной роли. Аукцион пройдёт в январе 2020 года.

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  • Для съёмок фильма компания Warner Bros. купила два тёмно-зелёных Мустанга. Один использо­вался каскадёрами и сейчас находится в неориги­нальном состоянии. На втором (именно его продают) в кино ездил сам Стив Маккуин. В том числе в знаменитой погоне по улицам Сан-Франциско.

  • Долгое время этот экземпляр считался утерянным. В 1970-х автомобиль оказался во владении некоего Боба Кирнана. Несколько раз машину пытался выкупить сам Стив Маккуин, но владелец ему отказал. В начале 2000-х семья Кирнанов захотела восстано­вить купе, которое сперва использо­валось для повсе­дневных поездок, а потом долго стояло в гараже. Публике автомобиль снова показали на авто­салоне в Детройте в 2018 году.

  • Тёмно-зелёный Ford Mustang GT390 сохранил оригинальный 6,4-литровый V8 мощностью 330 лошади­ных сил и механи­ческую коробку передач. Также осталась нетрону­той краска кузова, которая со временем выцвела.

  • Ожидается, что Мустанг, который всё ещё принадлежит семье Кирнанов, побьёт несколько рекордов стоимо­сти, как минимум для этой модели. Сейчас самым дорогим является Ford Mustang Shelby GT500 Super Snake 1967 года, проданный в 2019-м за 2,2 миллиона долларов.

Побьёт рекорд?

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