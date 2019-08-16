Мустанг, на котором ездил Стив Маккуин, пустят с молотка
Николай Андреев
Аукционный дом Mecum выставил на торги купе Ford Mustang GT390 1968 года, которое участвовало в съёмках фильма «Детектив Буллит» со Стивом Маккуином в главной роли. Аукцион пройдёт в январе 2020 года.
Для съёмок фильма компания Warner Bros. купила два тёмно-зелёных Мустанга. Один использовался каскадёрами и сейчас находится в неоригинальном состоянии. На втором (именно его продают) в кино ездил сам Стив Маккуин. В том числе в знаменитой погоне по улицам Сан-Франциско.
Долгое время этот экземпляр считался утерянным.
В 1970-хавтомобиль оказался во владении некоего Боба Кирнана. Несколько раз машину пытался выкупить сам Стив Маккуин, но владелец ему отказал. В начале 2000-хсемья Кирнанов захотела восстановить купе, которое сперва использовалось для повседневных поездок, а потом долго стояло в гараже. Публике автомобиль снова показали на автосалоне в Детройте в 2018 году.
Тёмно-зелёный Ford Mustang GT390 сохранил оригинальный 6,4-литровый V8 мощностью 330 лошадиных сил и механическую коробку передач. Также осталась нетронутой краска кузова, которая со временем выцвела.
Ожидается, что Мустанг, который всё ещё принадлежит семье Кирнанов, побьёт несколько рекордов стоимости, как минимум для этой модели. Сейчас самым дорогим является Ford Mustang Shelby GT500 Super Snake 1967 года, проданный
в 2019-мза 2,2 миллиона долларов.