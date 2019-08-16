Мустанг, на котором ездил Стив Маккуин, пустят с молотка

Для съёмок фильма компания Warner Bros. купила два тёмно-зелёных Мустанга. Один использо­вался каскадёрами и сейчас находится в неориги­нальном состоянии. На втором (именно его продают) в кино ездил сам Стив Маккуин. В том числе в знаменитой погоне по улицам Сан-Франциско.

Долгое время этот экземпляр считался утерянным. В 1970-х автомобиль оказался во владении некоего Боба Кирнана. Несколько раз машину пытался выкупить сам Стив Маккуин, но владелец ему отказал. В начале 2000-х семья Кирнанов захотела восстано­вить купе, которое сперва использо­валось для повсе­дневных поездок, а потом долго стояло в гараже. Публике автомобиль снова показали на авто­салоне в Детройте в 2018 году.

Тёмно-зелёный Ford Mustang GT390 сохранил оригинальный 6,4-литровый V8 мощностью 330 лошади­ных сил и механи­ческую коробку передач. Также осталась нетрону­той краска кузова, которая со временем выцвела.