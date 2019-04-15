Теслу забронировали, а затем расстреляли

Пуленепробиваемость Тесле обеспечивают многослойные стекла из поликарбоната и композитные панели в дверях и стойках кузова. Благодаря отказу от традиционных стальных пластин и почти полному переходу на синтетические материалы, компании ArmorMax удалось удержать увеличение веса электромобиля в пределах 250 килограммов при защите от выстрелов из пистолета. Броня, способная выдержать автоматную очередь, весит около 360 килограммов.