Теслу забронировали, а затем расстреляли
Николай Андреев
Автор канала JerryRigEverything Зак Нельсон, который испытывает на прочность различные гаджеты, получил возможность протестировать защиту электромобиля Tesla Model S. Причём не простого, а бронированного компанией ArmorMax. Блогер расстрелял переднее окно машины из пистолета Glock 19 девятого калибра, причём использовал как стандартные пули, так и экспансивные (они расширяются при попадании в цель).
Пуленепробиваемость Тесле обеспечивают многослойные стекла из поликарбоната и композитные панели в дверях и стойках кузова. Благодаря отказу от традиционных стальных пластин и почти полному переходу на синтетические материалы, компании ArmorMax удалось удержать увеличение веса электромобиля в пределах 250 килограммов при защите от выстрелов из пистолета. Броня, способная выдержать автоматную очередь, весит около 360 килограммов.