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Теслу забронировали, а затем расстреляли

Видео

Николай Андреев

Автор канала JerryRigEverything Зак Нельсон, который испытывает на прочность различные гаджеты, получил возможность протестировать защиту электромобиля Tesla Model S. Причём не простого, а бронированного компанией ArmorMax. Блогер расстрелял переднее окно машины из пистолета Glock 19 девятого калибра, причём использовал как стандартные пули, так и экспансивные (они расширяются при попадании в цель).

Its time to shoot a bulletproof Tesla... Get 1000 miles of free supercharging when you get a Tesla using my code: https://ts.la/zack10701 And thanks to ArmorMax for letting us 'borrow' their Model S. https://www.armormax.com/ See what happens when the tires go flat HERE: https://youtu.be/VvlNMTR4r8o How Bulletproof is a bulletproof Tesla? What makes a car bullet proof? How much does a bullet proof car weigh? Can you make any car bulletproof? All of these questions and more will be answered in todays video where we find out if a Bullet Proof Tesla is really bullet proof. Ill be using a pretty common 9mm hand gun to fire projectiles at the fully bulletproof Model S Tesla. The cool Green laser sight I used in this video: https://amzn.to/2G9nyxz Adding bullet proof glass and paneling to a Tesla does add some weight to the body. BUT since Teslas are already pretty heavy its not a big deal. Loosing a few miles of range due to the extra weight might be worth it for the added protection. *Follow me for updates!* Instagram: http://instagram.com/zacksjerryrig Facebook: http://on.fb.me/1U4bQqv Twitter: https://twitter.com/ZacksJerryRig Awesome Smartphone Tool Kit: http://amzn.to/2idLGDi LARGER tool kit: http://amzn.to/2DURcr7 Green Pry tool: http://amzn.to/1Tu57pI Metal phone opening tool: http://amzn.to/1WdOFv0 The camera I used to film this video: http://amzn.to/2p7GtkX The Lens I used for this video: http://amzn.to/1QOXDw2 Wide angle lens: http://amzn.to/2qiYM4u And this Metabones adapter: http://amzn.to/2iZ67Ty This is the drone I use: http://amzn.to/2joH00G TO SEND ME STUFF: See my P.0. Box on my 'About page': https://www.youtube.com/user/JerryRigEverything/about JerryRigEverything assumes no liability for property damage or injury incurred as a result of any of the information contained in this video. JerryRigEverything recommends safe practices when working with power tools, automotive lifts, lifting tools, jack stands, electrical equipment, blunt instruments, chemicals, lubricants, expensive electronics, or any other tools or equipment seen or implied in this video. Due to factors beyond the control of JerryRigEverything, no information contained in this video shall create any express or implied warranty or guarantee of any particular result. Any injury, damage or loss that may result from improper use of these tools, equipment, or the information contained in this video is the sole responsibility of the user and not JerryRigEverything. Only attempt your own repairs if you can accept personal responsibility for the results, whether they are good or bad.

Пуленепробиваемость Тесле обеспечивают многослойные стекла из поликарбоната и композитные панели в дверях и стойках кузова. Благодаря отказу от традиционных стальных пластин и почти полному переходу на синтетические материалы, компании ArmorMax удалось удержать увеличение веса электромобиля в пределах 250 килограммов при защите от выстрелов из пистолета. Броня, способная выдержать автоматную очередь, весит около 360 килограммов.

Бронированная Тесла – это...

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