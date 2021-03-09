Советский Майбах: как выглядит ВАЗ «Копейка», прокачанная болгарами
Дмитрий Елизаров
Болгарское тюнинг-ателье GB Design опубликовало фотографии своего нового проекта, посвящённого 50-летнему юбилею ВАЗ-2101. Легендарную «Копейку» снабдили роскошным салоном с кожаной отделкой, новой центральной консолью и альтернативными сиденьями. На постройку машины ушло четыре месяца, но купить её нельзя.
Для начала тюнеры полностью разобрали штатный салон седана и полностью шумоизолировали кузов. Затем началась обратная сборка, в процессе которой ряд элементов был заменён специально изготовленными аналогами из более дорогих материалов, а некоторые использованные компоненты вообще не имеют отношения к АвтоВАЗу.
К примеру, «Копейка» получила заново спроектированную центральную консоль с головным устройством аудиосистемы и новым рычагом коробки передач. Штатные приборы уступили своё место белым шкалам с хромированными ободками, а на грилях акустических динамиков (тоже изготовленных специально для проекта и стилизованных под внешние панели винтажных радиоприёмников) нанесена памятная гравировка. Кроме того, применён альтернативный руль с деревянным ободом.
В салоне особой «Копейки» использованы сиденья от Toyota (модель не уточняется). И передние кресла, и задний диван, и даже передняя панель полностью обтянуты коричневой кожей с белыми вставками и контрастной строчкой. Аналогичным образом оформлены и дверные панели. Пластиковые декоративные накладки заменены на деревянные аналоги. При этом дизайнеры ателье привнесли и ряд необычных деталей. К примеру, на панелях передних дверей сформированы «ящики под мелочи» в виде сумок с ременными пряжками, похожие «карманы» появились и на спинках передних сидений.
Уникальный седан построен тюнерами в единственном экземпляре, и тиражировать проект ателье GB Design не намерено.
На Авто.ру периодически появляются в продаже экземпляры ВАЗ-2101 в заводском состоянии и с минимальным пробегом. К примеру, в ноябре прошлого года за ВАЗ-21013 выпуска 1982 года просили 1,1 миллиона рублей, а месяцем ранее был выставлен на продажу седан 1974 года — его оценили вдвое дешевле.