Советский Майбах: как выглядит ВАЗ «Копейка», прокачанная болгарами

Для начала тюнеры полностью разобрали штатный салон седана и полностью шумо­изолировали кузов. Затем началась обратная сборка, в процессе которой ряд элементов был заменён специально изготов­ленными аналогами из более дорогих материалов, а некоторые использо­ванные компоненты вообще не имеют отношения к АвтоВАЗу.

К примеру, «Копейка» получила заново спроектиро­ванную центральную консоль с головным устройством аудио­системы и новым рычагом коробки передач. Штатные приборы уступили своё место белым шкалам с хромиро­ванными ободками, а на грилях акустических динамиков (тоже изготов­ленных специально для проекта и стилизо­ванных под внешние панели винтажных радио­приёмников) нанесена памятная гравировка. Кроме того, применён альтер­нативный руль с деревянным ободом.

В салоне особой «Копейки» использованы сиденья от Toyota (модель не уточняется). И передние кресла, и задний диван, и даже передняя панель полностью обтянуты коричневой кожей с белыми вставками и контрастной строчкой. Аналогичным образом оформлены и дверные панели. Пластиковые декоративные накладки заменены на деревянные аналоги. При этом дизайнеры ателье привнесли и ряд необычных деталей. К примеру, на панелях передних дверей сформиро­ваны «ящики под мелочи» в виде сумок с ременными пряжками, похожие «карманы» появились и на спинках передних сидений.

Уникальный седан построен тюнерами в единственном экзем­пляре, и тиражировать проект ателье GB Design не намерено.