Исследования, новые сервисы Авто.ру и анонс мероприятий: дайджест новостей за сентябрь

Аналитики изучили базу объявлений Авто.ру и сравнили по цене, пробегу и количе­ству ДТП авто­мобили, которые работали в каршеринге, с аналогичными предло­жениями от частников. Оказалось, что эти машины могут стать выгодным вариантом для покупки! Главное, чтобы покупатель знал честную историю машины, смог оценить плюсы и минусы такого приобретения и принимал решение на основании максимального набора данных.