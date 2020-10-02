Исследования, новые сервисы Авто.ру и анонс мероприятий: дайджест новостей за сентябрь
Сентябрь на Авто.ру был горячим! Собрали анонсы мероприятий, интересные исследования и новости про новые сервисы классифайда из рубрики «Про бизнес».
Исследования
Аналитики изучили базу объявлений Авто.ру и сравнили по цене, пробегу и количеству ДТП автомобили, которые работали в каршеринге, с аналогичными предложениями от частников. Оказалось, что эти машины могут стать выгодным вариантом для покупки! Главное, чтобы покупатель знал честную историю машины, смог оценить плюсы и минусы такого приобретения и принимал решение на основании максимального набора данных.
Команда Авто.ру провела опрос и узнала о планах россиян на покупку нового автомобиля. Выяснили, автомобили в каком ценовом сегменте они рассматривают к покупке, какие комплектации и опции хотели бы получить, на какую сумму готовы увеличить бюджет покупки и многое другое.
Авто.ру — любимый автомобильный классифайд россиян! Такие данные были получены в конце августа в ходе совместного опроса журнала «За рулём» и агентства «Автостат». При этом в Москве и Санкт-Петербурге Авто.ру намного популярнее других классифайдов. Респондентам нравятся удобный интерфейс сайта и большая база объявлений, а мобильное приложение Авто.ру оказалось вдвое популярнее приложений всех других классифайдов вместе взятых.
Аналитики Авто.ру изучили прайс-листы производителей и выяснили, как изменились рекомендованные розничные цены на автомобили в сентябре 2020 года по сравнению с августом. По итогам первого осеннего месяца подорожали машины 30 брендов.
Новости сервиса
Автокредитование — одно из самых доходных направлений в автобизнесе. Чтобы дилерам Авто.ру было проще продвигать эту финансовую услугу, мы запустили специальные кредитные формы — интерактивный блок, где можно быстро и просто рассчитать кредит и ознакомиться с условиями в конкретном автосалоне. А главное — отправить заявку дилеру.
Авто.ру и Suzuki договорились о партнёрстве: теперь информация о сервисном обслуживании автомобилей и ремонтных работах, проведённых в официальных дилерских центрах Suzuki, будет доступна пользователям в отчётах Авто.ру. Эти сведения помогут покупателю в выборе автомобиля: у него в распоряжении окажется больше данных из истории машины.
Теперь у дилеров, размещающих объявления на Авто.ру, появилась возможность указать в объявлениях размер скидки, которую они готовы дать при продаже машины. А если дилер поставит максимально возможную скидку, то в поисковой выдаче около объявления появится специальный стикер «Скидки», а цена будет указана уже с дисконтом.
Мероприятия
В октябре Авто.ру и Яндекс проведут большую онлайн-конференцию для дилеров и автопроизводителей — «Грани новой реальности». Главные темы — новые технологии и продукты в автомобильном маркетинге, актуальные для быстро меняющихся реалий рынка. Расскажем, как Авто.ру, Яндекс и другие крупные игроки автомобильного бизнеса строили новые стратегии, внедряли продукты, проводили исследования, изучали «движения» авторынка и погружались в новую психологию потребителей.