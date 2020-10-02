10 самых продаваемых моделей с «автоматом» в России

Исследования, новые сервисы Авто.ру и анонс мероприятий: дайджест новостей за сентябрь

Про бизнес

Сентябрь на Авто.ру был горячим! Собрали анонсы мероприятий, интересные исследования и новости про новые сервисы классифайда из рубрики «Про бизнес».

Исследования

Аналитики изучили базу объявлений Авто.ру и сравнили по цене, пробегу и количе­ству ДТП авто­мобили, которые работали в каршеринге, с аналогичными предло­жениями от частников. Оказалось, что эти машины могут стать выгодным вариантом для покупки! Главное, чтобы покупатель знал честную историю машины, смог оценить плюсы и минусы такого приобретения и принимал решение на основании максимального набора данных.

Команда Авто.ру провела опрос и узнала о планах россиян на покупку нового авто­мобиля. Выяснили, авто­мобили в каком ценовом сегменте они рассматри­вают к покупке, какие комплектации и опции хотели бы получить, на какую сумму готовы увеличить бюджет покупки и многое другое.

Авто.ру — любимый автомобильный классифайд россиян! Такие данные были получены в конце августа в ходе совместного опроса журнала «За рулём» и агентства «Автостат». При этом в Москве и Санкт-Петербурге Авто.ру намного популярнее других класси­файдов. Респондентам нравятся удобный интерфейс сайта и большая база объявлений, а мобильное приложение Авто.ру оказалось вдвое популярнее приложений всех других класси­файдов вместе взятых.

Аналитики Авто.ру изучили прайс-листы производителей и выяснили, как изменились рекомен­дованные розничные цены на авто­мобили в сентябре 2020 года по сравнению с августом. По итогам первого осеннего месяца подорожали машины 30 брендов.

Новости сервиса

Автокредитование — одно из самых доходных направ­лений в авто­бизнесе. Чтобы дилерам Авто.ру было проще продвигать эту финансовую услугу, мы запустили специальные кредитные формы — интер­­активный блок, где можно быстро и просто рас­считать кредит и ознакомиться с условиями в конкретном авто­салоне. А главное — отправить заявку дилеру.

Авто.ру и Suzuki договорились о партнёр­стве: теперь информация о сервисном обслужи­­вании авто­­мобилей и ремонтных работах, проведённых в официальных дилерских центрах Suzuki, будет доступна пользо­ва­телям в отчётах Авто.ру. Эти сведения помогут покупателю в выборе авто­мобиля: у него в распоряжении окажется больше данных из истории машины.

Теперь у дилеров, размещающих объявления на Авто.ру, появилась возмож­­ность указать в объявлениях размер скидки, которую они готовы дать при продаже машины. А если дилер поставит максимально возможную скидку, то в поисковой выдаче около объявления появится специальный стикер «Скидки», а цена будет указана уже с дисконтом.

Мероприятия

В октябре Авто.ру и Яндекс проведут большую онлайн-конференцию для дилеров и автопроизводителей — «Грани новой реальности». Главные темы — новые технологии и продукты в автомобильном маркетинге, актуальные для быстро меняющихся реалий рынка. Расскажем, как Авто.ру, Яндекс и другие крупные игроки автомобильного бизнеса строили новые стратегии, внедряли продукты, проводили исследования, изучали «движения» авторынка и погружались в новую психологию потребителей.

Читаете публикации в разделе «Про бизнес»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение