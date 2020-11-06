Исследования и кейс для дилеров: дайджест бизнес-новостей за октябрь

Пользователи Авто.ру рассказали, какие зимние шины пред­­почитают, когда открывают «сезон» для смены колёс, и где обычно это делают. В опросе, который проводился на Авто.ру в октябре, приняли участие больше двух тысяч человек. Оказалось, что две трети респон­дентов выбирают шипо­ванные шины, а не «липучки».