Продажи новых машин в России растут рекордными темпами

Исследования и кейс для дилеров: дайджест бизнес-новостей за октябрь

Про бизнес

В октябре на Авто.ру появилось много уникальных полезных статей. Собрали интересные исследования и кейс из рубрики «Про бизнес».

Мероприятия

Кратко рассказываем самое интересное, о чём говорили спикеры 8 октября на традици­онной большой конферен­ции Авто.ру и Яндекса. Узнаете о тенденциях, трендах, опыте трансформации бизнеса крупнейших участников авто­индустрии, новых продуктах и многое другое.

Кейсы

Екатерина Немкова, руководитель отдела маркетинга Good Car, рассказала о том, как дилеру удалось вдвое сократить расходы на размещение и при этом в два раза повысить эффектив­ность объявлений о продаже подер­жанных автомобилей на Авто.ру.

Исследования

Аналитики Авто.ру изучили прайс-листы произво­­дителей и выяснили, как изменились рекомендо­ванные розничные цены на авто­мобили в октябре 2020 года по сравнению с сентябрём. По итогам месяца подорожали машины 30 брендов, цены на автомобили ещё 14 брендов остались без изменений, а 4 произво­дителя даже сделали машины доступнее.

Пользователи Авто.ру рассказали, какие зимние шины пред­­почитают, когда открывают «сезон» для смены колёс, и где обычно это делают. В опросе, который проводился на Авто.ру в октябре, приняли участие больше двух тысяч человек. Оказалось, что две трети респон­дентов выбирают шипо­ванные шины, а не «липучки».

Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений о продаже мотоциклов на класси­файде в январе-сентябре 2020 года и выяснили, какие мотоциклы стали самыми популярными среди пользователей классифайда.

Аналитики Авто.ру посчитали, что выгоднее: владение личным авто­мобилем или использо­вание каршеринга и такси. Оказалось, что для коротких поездок на работу или в магазин, а также регулярных рейсов за город и авто­путе­ше­ствий в несколько раз выгоднее пользоваться своей машиной.

Ежемесячные расходы на содержание Mercedes-AMG G 63 оказались в 30 раз выше, чем на Lada Granta. По этому показателю G 63 обгоняет даже роскошный Mercedes-Maybach S-класса. Узнали структуру расходов на содер­жание легендарного внедорожника.

В сентябре в России вырос спрос на легковые авто­­мобили с автомати­­ческой трансмиссией — классиче­ским «автоматом», вариатором или роботи­­зиро­­ванной коробкой передач. Составили рейтинг десяти самых популярных моделей месяца.

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