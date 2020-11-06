Исследования и кейс для дилеров: дайджест бизнес-новостей за октябрь
В октябре на Авто.ру появилось много уникальных полезных статей. Собрали интересные исследования и кейс из рубрики «Про бизнес».
Мероприятия
Кратко рассказываем самое интересное, о чём говорили спикеры 8 октября на традиционной большой конференции Авто.ру и Яндекса. Узнаете о тенденциях, трендах, опыте трансформации бизнеса крупнейших участников автоиндустрии, новых продуктах и многое другое.
Кейсы
Екатерина Немкова, руководитель отдела маркетинга Good Car, рассказала о том, как дилеру удалось вдвое сократить расходы на размещение и при этом в два раза повысить эффективность объявлений о продаже подержанных автомобилей на Авто.ру.
Исследования
Аналитики Авто.ру изучили прайс-листы производителей и выяснили, как изменились рекомендованные розничные цены на автомобили в октябре 2020 года по сравнению с сентябрём. По итогам месяца подорожали машины 30 брендов, цены на автомобили ещё 14 брендов остались без изменений, а 4 производителя даже сделали машины доступнее.
Пользователи Авто.ру рассказали, какие зимние шины предпочитают, когда открывают «сезон» для смены колёс, и где обычно это делают. В опросе, который проводился на Авто.ру в октябре, приняли участие больше двух тысяч человек. Оказалось, что две трети респондентов выбирают шипованные шины, а не «липучки».
Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений о продаже мотоциклов на классифайде в январе-сентябре 2020 года и выяснили, какие мотоциклы стали самыми популярными среди пользователей классифайда.
Аналитики Авто.ру посчитали, что выгоднее: владение личным автомобилем или использование каршеринга и такси. Оказалось, что для коротких поездок на работу или в магазин, а также регулярных рейсов за город и автопутешествий в несколько раз выгоднее пользоваться своей машиной.
Ежемесячные расходы на содержание Mercedes-AMG G 63 оказались в 30 раз выше, чем на Lada Granta. По этому показателю G 63 обгоняет даже роскошный Mercedes-Maybach
В сентябре в России вырос спрос на легковые автомобили с автоматической трансмиссией — классическим «автоматом», вариатором или роботизированной коробкой передач. Составили рейтинг десяти самых популярных моделей месяца.