Итоги конференции Яндекса и Авто.ру, уникальные исследования, обзор новинок месяца и новости рынка: бизнес-дайджест ноябрь

В ноябре мы рассказывали о ежегодной большой конференции Яндекса и Авто.ру, где спикеры поделились с участниками полезными кейсами, новостями и аналитикой рынка, актуальными трендами и многим другим. Ещё узнали, какие новинки появятся на российском авторынке в декабре, какой классифайд — самый привлекательный для пользователей, которые покупают или продают автомобиль, как менялся рынок электрокаров в стране и ещё много всего. Коротко напоминаем о самом интересном из рубрики «Про бизнес» за прошедший месяц.