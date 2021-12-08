Оставить коммент

Как продавались новые автомобили в ноябре: инфографика

Итоги конференции Яндекса и Авто.ру, уникальные исследования, обзор новинок месяца и новости рынка: бизнес-дайджест ноябрь

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Комменты

В ноябре мы рассказывали о ежегодной большой конференции Яндекса и Авто.ру, где спикеры поделились с участниками полезными кейсами, новостями и аналитикой рынка, актуальными трендами и многим другим. Ещё узнали, какие новинки появятся на российском авторынке в декабре, какой классифайд — самый привлекательный для пользователей, которые покупают или продают автомобиль, как менялся рынок электрокаров в стране и ещё много всего. Коротко напоминаем о самом интересном из рубрики «Про бизнес» за прошедший месяц.

Новости Авто.ру

Независимые эксперты провели исследование, в котором сравнили несколько популярных классифайдов. Оказалось, что Авто.ру — самый привлекательный для пользователей поисковых систем сайт по покупке и продаже автомобилей в России в 2021 году.

У дилеров Авто.ру появилась возможность делать рассылку со специальными предложениями тем пользователям классифайда, которые добавили их объявления в «Избранное». Это позволит привлечь внимание клиентов, которые по какой-то причине сомневаются в покупке.

Мероприятия

Осенью Яндекс и Авто.ру провели традиционную ежегодную большую кон­ференцию для дилеров и авто­производителей. Эксперты обсудили изменения и актуальные тренды в автоиндустрии, рассказали об инструментах для удобной и эффективной работы, разобрали реальные кейсы представителей бизнеса. А ещё участники говорили о том, как построить сильный бренд по продаже автомобилей с пробегом или как завоевать аудиторию и повысить лояль­ность клиентов. 

Исследования

Аналитики изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен машин, срока экспозиции объявлений и количества новых и снятых с продажи предложений.

С помощью данных из отчётов ПроАвто аналитики Авто.ру узнали, на каких автомобилях чаще всего скручивают пробег, а также выяснили, какие продавцы чаще других совершают такие махинации.

Аналитики Авто.ру выяснили, как менялся спрос и количество предложений о продаже электромобилей, на сколько за 5 лет выросли цены, и какие марки и модели — самые популярные у россиян. А ещё мы провели опрос и узнали отношение пользователей к электрокарам.

В первой половине 2021 года благодаря высокому спросу на новые автомобили, заметно улучшились ключевые показатели дилерских центров. Например, вдвое сократилось среднее время хранения автомобилей на складах, выросла валовая прибыль сервиса и отдела запчастей. Рассказываем про то, что происходило с главными метриками российских автосалонов.

Автомобильные новинки декабря

Рассказываем о самых важных премьерах последнего месяца уходящего года: здесь и новинки из Китая, и люксовые «англичане», и представители корейского автопрома.

Аналитика и новости рынка

В ноябре 2021 года российские дилеры реализовали 125 466 новых легковых и лёгких коммер­ческих автомобилей. Это на 20,4% меньше, чем годом ранее.

Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются в России: рейтинг самых популярных моделей ноября.

Всё читали?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я