Итоги конференции Яндекса и Авто.ру, уникальные исследования, обзор новинок месяца и новости рынка: бизнес-дайджест ноябрь
Дмитрий СавостьянчикКомменты
В ноябре мы рассказывали о ежегодной большой конференции Яндекса и Авто.ру, где спикеры поделились с участниками полезными кейсами, новостями и аналитикой рынка, актуальными трендами и многим другим. Ещё узнали, какие новинки появятся на российском авторынке в декабре, какой классифайд — самый привлекательный для пользователей, которые покупают или продают автомобиль, как менялся рынок электрокаров в стране и ещё много всего. Коротко напоминаем о самом интересном из рубрики «Про бизнес» за прошедший месяц.
Независимые эксперты провели исследование, в котором сравнили несколько популярных классифайдов. Оказалось, что Авто.ру — самый привлекательный для пользователей поисковых систем сайт по покупке и продаже автомобилей в России в 2021 году.
У дилеров Авто.ру появилась возможность делать рассылку со специальными предложениями тем пользователям классифайда, которые добавили их объявления в «Избранное». Это позволит привлечь внимание клиентов, которые по какой-то причине сомневаются в покупке.
Осенью Яндекс и Авто.ру провели традиционную ежегодную большую конференцию для дилеров и автопроизводителей. Эксперты обсудили изменения и актуальные тренды в автоиндустрии, рассказали об инструментах для удобной и эффективной работы, разобрали реальные кейсы представителей бизнеса. А ещё участники говорили о том, как построить сильный бренд по продаже автомобилей с пробегом или как завоевать аудиторию и повысить лояльность клиентов.
Аналитики изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен машин, срока экспозиции объявлений и количества новых и снятых с продажи предложений.
С помощью данных из отчётов ПроАвто аналитики Авто.ру узнали, на каких автомобилях чаще всего скручивают пробег, а также выяснили, какие продавцы чаще других совершают такие махинации.
Аналитики Авто.ру выяснили, как менялся спрос и количество предложений о продаже электромобилей, на сколько за 5 лет выросли цены, и какие марки и модели — самые популярные у россиян. А ещё мы провели опрос и узнали отношение пользователей к электрокарам.
В первой половине 2021 года благодаря высокому спросу на новые автомобили, заметно улучшились ключевые показатели дилерских центров. Например, вдвое сократилось среднее время хранения автомобилей на складах, выросла валовая прибыль сервиса и отдела запчастей. Рассказываем про то, что происходило с главными метриками российских автосалонов.
Рассказываем о самых важных премьерах последнего месяца уходящего года: здесь и новинки из Китая, и люксовые «англичане», и представители корейского автопрома.
В ноябре 2021 года российские дилеры реализовали 125 466 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 20,4% меньше, чем годом ранее.
Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются в России: рейтинг самых популярных моделей ноября.