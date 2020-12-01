Полезные исследования, кейсы и анонс мероприятия: дайджест бизнес-новостей за ноябрь

4 декабря автомобильная консалтинговая компания «Автобосс» проведёт итоговую кон­ференцию для руково­дителей автобизнеса, главная тема которого звучит так: «M&A: слияние и продажа бизнеса в кризис». Один из экспертов — Александр Зверев, руководитель по развитию бизнеса в Авто.ру. Он расскажет, почему лишь малая доля сделок M&A успешны, зачем вообще покупают и продают компании, что это значит для владельца бизнеса и что происходит в первый день после сделки.

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