Полезные исследования, кейсы и анонс мероприятия: дайджест бизнес-новостей за ноябрь
Анонс большого мероприятия, кейсы по работе с бесплатными инструментами Авто.ру и много полезных исследований — всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за ноябрь 2020 года.
Кейсы
На Авто.ру пользователи могут связаться с дилером любым удобным способом: позвонить, оставить заявку на обратный звонок или написать в чат — и треть посетителей предпочитают именно последний способ общения. Рассказываем, как подключить чат и бесплатно получать дополнительные лиды.
В условиях дефицита новых автомобилей традиционные дилерские каналы выкупа подержанных машин становятся менее эффективными. Авто.ру облегчает автосалонам поиск автомобилей для выкупа с помощью бесплатного сервиса «Снова в продаже». Рассказываем 3 способа его эффективного использования.
Мероприятия
4 декабря автомобильная консалтинговая компания «Автобосс» проведёт итоговую конференцию для руководителей автобизнеса, главная тема которого звучит так: «M&A: слияние и продажа бизнеса в кризис». Один из экспертов — Александр Зверев, руководитель по развитию бизнеса в Авто.ру. Он расскажет, почему лишь малая доля сделок M&A успешны, зачем вообще покупают и продают компании, что это значит для владельца бизнеса и что происходит в первый день после сделки.
Исследования
Авто.ру стал самым популярным классифайдом для продажи и покупки автомобилей в Москве. Такие результаты были получены в ходе опроса, проведённого исследовательским агентством O+K Research среди реальных автовладельцев, которые посещали столичные отделения ГИБДД для совершения регистрационных действий.
Выяснили, какие меры предосторожности соблюдают пользователи Авто.ру для защиты от коронавируса. В опросе приняли участие больше 2 тысяч человек. Оказалось, что большинство респондентов стараются соблюдать «масочный режим».
Узнали, как россияне готовят свои автомобили к зиме. Почти все в первую очередь меняют шины, а также запасаются незамерзающей жидкостью, лопатами и щётками. А вот техническое состояние машины проверяют далеко не все.
Составили рейтинг регионов России, в автопарке которых насчитывается самая высокая доля трёхлетних автомобилей. В лидерах не Москва или Московская область: в столице любят машины посвежее.
За три квартала 2020 года спрос на автомобили китайских брендов вырос в полтора раза — за этот период на дорогах страны появилось 32,6 тысячи машин из Китая. Это столько же, сколько было поставлено на учёт за весь 2019 год. Разобрались, какие именно китайские модели и марки пользуются в России наибольшей популярностью.