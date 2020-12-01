Как бесплатно пополнять склады автомобилей с пробегом с помощью раздела «Снова в продаже»: 3 способа

Полезные исследования, кейсы и анонс мероприятия: дайджест бизнес-новостей за ноябрь

Про бизнес

Анонс большого мероприятия, кейсы по работе с бесплатными инструментами Авто.ру и много полезных исследований — всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за ноябрь 2020 года.

Кейсы

На Авто.ру пользо­ватели могут связаться с дилером любым удобным способом: позвонить, оставить заявку на обратный звонок или написать в чат — и треть посетителей предпочитают именно последний способ общения. Рассказываем, как подключить чат и бесплатно получать дополнительные лиды.

В условиях дефицита новых автомобилей традиционные дилерские каналы выкупа подер­жанных машин становятся менее эффектив­ными. Авто.ру облегчает автосалонам поиск автомо­билей для выкупа с помощью бесплатного сервиса «Снова в продаже». Рассказываем 3 способа его эффективного использования.

Мероприятия

4 декабря автомобильная консалтинговая компания «Автобосс» проведёт итоговую кон­ференцию для руково­дителей автобизнеса, главная тема которого звучит так: «M&A: слияние и продажа бизнеса в кризис». Один из экспертов — Александр Зверев, руководитель по развитию бизнеса в Авто.ру. Он расскажет, почему лишь малая доля сделок M&A успешны, зачем вообще покупают и продают компании, что это значит для владельца бизнеса и что происходит в первый день после сделки. 

Исследования

Авто.ру стал самым популярным классифайдом для продажи и покупки автомо­билей в Москве. Такие резуль­таты были получены в ходе опроса, проведённого исследо­ва­тель­ским агент­ством O+K Research среди реальных авто­­владельцев, которые посещали столичные отделения ГИБДД для совер­­шения регистраци­­онных действий.

Выяснили, какие меры предосторож­ности соблюдают пользо­ватели Авто.ру для защиты от коронавируса. В опросе приняли участие больше 2 тысяч человек. Оказалось, что большин­ство респондентов стараются соблюдать «масочный режим».

Узнали, как россияне готовят свои автомобили к зиме. Почти все в первую очередь меняют шины, а также запасаются незамерза­ющей жидкостью, лопатами и щётками. А вот техническое состояние машины проверяют далеко не все.

Составили рейтинг регионов России, в автопарке которых насчитывается самая высокая доля трёхлетних автомобилей. В лидерах не Москва или Московская область: в столице любят машины посвежее.

За три квартала 2020 года спрос на автомобили китайских брендов вырос в полтора раза — за этот период на дорогах страны появилось 32,6 тысячи машин из Китая. Это столько же, сколько было поставлено на учёт за весь 2019 год. Разобрались, какие именно китайские модели и марки пользуются в России наибольшей популярностью.

Часто читаете рубрику «Про бизнес»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение