Как за время кризиса изменились цены на популярные автомобили: исследование

Как на фоне кризиса меняется авторынок и как дилеры перестроили бизнес, кейсы, рейтинги и многое другое: бизнес-дайджест за май

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

В мае аналитики Авто.ру подвели итоги трёх месяцев нового кризиса и разобрались, что случилось с автомобильным рынком за этот период: как менялись цены, спрос и предложение. Дилеры рассказали, как трансформировали бизнес-процессы, чтобы оставаться эффективными в этот сложный период, и почему не стоит экономить на продвижении стока. Также изучили динамику цен и составили рейтинг автомобилей, которые спустя 3 и 5 лет эксплуатации продаются дороже, чем стоили новыми в момент покупки. Наконец, посмотрели на ситуацию на авторынке за последний месяц и составили рейтинги самых популярных автомобилей и мотоциклов. Всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за май — в этом дайджесте.

Кейсы и антикризисные изменения в работе дилеров

Эксперты группы компаний «Вагнер» рассказали, как даже в условиях нормального спроса и рынка — когда клиенты сами приходят в автосалоны — сказывается «экономия» на продвижении на Авто.ру. Основной вывод — без классифайда эффективность дилерских центров резко снижается.

Редакция Журнала Авто.ру пообщалась с дилерами и узнала, как в условиях кризиса ритейлеры перестроили бизнес-процессы и работу с персоналом, чтобы оставаться эффективными, как обстоят дела с остатками и поставками машин и настроениями покупателей и какие перспективы развития рынка продавцы видят в ближайшее время. 

Исследования

Изучили базу объявлений и выяснили, как менялись средние цены на популярные модели в период с середины февраля по конец мая. Сейчас большинство из них стоят дешевле, чем в конце марта, когда были зафиксированы рекордно высокие цены.

Аналитики Авто.ру изучили базу классифайда и выяснили, насколько относительно 15 февраля подорожали автомобили, как изменились активность пользователей и количество машин в продаже. 

Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен на машины, сроки экспозиции объявлений и количество новых и снятых с продажи предложений.

Составили рейтинг самых выгодных для перепродажи автомобилей — тех моделей, которые спустя 3–5 лет после покупки на вторичном рынке стоят дороже, чем стоили новыми.

Подборки и рейтинги

Собрали самые популярные новые и подержанные мотоциклы, которые чаще всего рассматривают к покупке пользователи Авто.ру в 2022 году. А также изучили, как изменился моторынок.

Обновляемый рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России в 2022 году.

Рейтинг самых популярных вседорожников мая 2022 года — месяца, когда российский рынок упал до рекордно низких продаж.

Новости рынка

В мае 2022 года российский авторынок установил третий подряд антирекорд продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей: дилеры реализовали 24 268 машин, на 83,5% меньше, чем год назад.

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