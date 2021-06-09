Как продавались новые автомобили в мае: инфографика

Кейс дилера, опросы, уникальные исследования и актуальная аналитика: дайджест бизнес-новостей за май

Про бизнес

Редакция Авто.ру

Кейс дилера, который начал использовать опцию по доставке автомобилей, результаты опросов Авто.ру, уникальные исследования и актуальная аналитика рынка: всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за май.

Кейс

Опыт компании «Луидор-Эксперт» по использованию опции «Доставка автомобилей» на Авто.ру.

Опросы

Пользователи Авто.ру рассказали, за рулём каких автомобилей чаще всего встречаются агрессивные водители, а в каких машинах ездят самые спокойные. В опросе приняли участие больше четырёх тысяч человек.

Большинство российских автомобилистов относятся к мото­циклистам без негатива — об этом говорят резуль­таты опроса Авто.ру, в котором приняли участие больше двух тысяч человек.

Исследования

Изучили базу объявлений о продаже авто­мобилей за 2020 год и выяснили, где в России чаще всего встречаются машины, на которые наложены ограни­чения на реги­страци­онные действия, и какие модели чаще других оказываются под запретом.

А ещё аналитики Авто.ру изучили базу объявлений и выяснили, где в России чаще всего встречаются машины, находящи­еся в залоге, и какие модели чаще всего попадают под такое ограни­чение.

В мае в России подорожали машины 25 брендов. Узнали, как измени­лись рекомен­до­ванные розничные цены на авто­­мобили по срав­нению с апрелем.

Лето — это не обязательно затишье на автомобильном рынке. Рассказываем о самых важных премьерах июня.

В мае 2021 российские дилеры реализовали 147 378 новых легковых и лёгких коммер­ческих автомобилей. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом раньше.

В первом квартале 2021 года на дорогах России появилось 346,5 тысячи новых легковых авто­мобилей — на 7,6% меньше, чем годом раньше. Почти четверть из них — 83 тысячи единиц (минус 12%) — поставлены на учёт в пяти круп­нейших городах страны

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