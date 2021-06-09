Кейс дилера, опросы, уникальные исследования и актуальная аналитика: дайджест бизнес-новостей за май
Редакция Авто.ру
Кейс дилера, который начал использовать опцию по доставке автомобилей, результаты опросов Авто.ру, уникальные исследования и актуальная аналитика рынка: всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за май.
Кейс
Опыт компании «Луидор-Эксперт» по использованию опции «Доставка автомобилей» на Авто.ру.
Опросы
Пользователи Авто.ру рассказали, за рулём каких автомобилей чаще всего встречаются агрессивные водители, а в каких машинах ездят самые спокойные. В опросе приняли участие больше четырёх тысяч человек.
Большинство российских автомобилистов относятся к мотоциклистам без негатива — об этом говорят результаты опроса Авто.ру, в котором приняли участие больше двух тысяч человек.
Исследования
Изучили базу объявлений о продаже автомобилей за 2020 год и выяснили, где в России чаще всего встречаются машины, на которые наложены ограничения на регистрационные действия, и какие модели чаще других оказываются под запретом.
А ещё аналитики Авто.ру изучили базу объявлений и выяснили, где в России чаще всего встречаются машины, находящиеся в залоге, и какие модели чаще всего попадают под такое ограничение.
В мае в России подорожали машины 25 брендов. Узнали, как изменились рекомендованные розничные цены на автомобили по сравнению с апрелем.
Лето — это не обязательно затишье на автомобильном рынке. Рассказываем о самых важных премьерах июня.
В мае 2021 российские дилеры реализовали 147 378 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом раньше.
В первом квартале 2021 года на дорогах России появилось 346,5 тысячи новых легковых автомобилей — на 7,6% меньше, чем годом раньше. Почти четверть из них — 83 тысячи единиц (минус 12%) — поставлены на учёт в пяти крупнейших городах страны