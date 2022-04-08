Антикризисная поддержка дилеров, актуальная аналитика и новости рынка: бизнес-дайджест марта

В марте на Авто.ру произошло несколько важных изменений, которые помогут дилерам продолжать работать и оставаться эффективными в новой реальности. Аналитики внимательно следили за изменениями на авторынке: ценами, спросом, количеством предложений о продаже машин. Ещё узнали, как изменились ключевые показатели дилеров и какие модели с полным приводом оказались самыми популярными в 2021 году, а также, как продавались новые автомобили в марте. Собрали всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за прошедший месяц.