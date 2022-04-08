Антикризисная поддержка дилеров, актуальная аналитика и новости рынка: бизнес-дайджест марта
Дмитрий Савостьянчик
В марте на Авто.ру произошло несколько важных изменений, которые помогут дилерам продолжать работать и оставаться эффективными в новой реальности. Аналитики внимательно следили за изменениями на авторынке: ценами, спросом, количеством предложений о продаже машин. Ещё узнали, как изменились ключевые показатели дилеров и какие модели с полным приводом оказались самыми популярными в 2021 году, а также, как продавались новые автомобили в марте. Собрали всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за прошедший месяц.
В любое время Авто.ру хочет оставаться полезным для своих партнёров и поддержать представителей автобизнеса, поэтому в работе сервиса произошло несколько важных обновлений. Рассказываем, что изменилось.
Аналитики Авто.ру выяснили, на сколько подорожали автомобили в России в марте и как изменились спрос и количество предложений по сравнению с февралём 2022 года.
Изучили базу объявлений и выяснили, как изменились средние цены на популярные среди пользователей Авто.ру модели в период с 15 февраля по 28 марта 2022 года. За полтора месяца цены на все автомобили заметно подскочили, но уже в конце марта некоторые модели стоили дешевле, чем в середине месяца.
Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, а также изменение цен машин, сроки экспозиции объявлений и количество новых и снятых с продажи предложений.
Высокие цены на автомобили и высокий спрос на них помогли дилерам существенно сократить основные расходы и улучшить ряд ключевых показателей. Машины стали продаваться быстрее, выросли продуктивность дилеров и прибыль. Рассказали, что происходило с главными метриками российских автосалонов в прошлом году.
Обновляемый рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России в 2022 году.
Какие автомобили повышенной проходимости россияне чаще всего покупали в марте.
В 2021 году в России вырос спрос на полноприводные автомобили. Изучили статистику продаж и составили рейтинг самых популярных моделей, которые существуют (или продаются в РФ) только с четырьмя ведущими колёсами. А также узнали, какие из наиболее продаваемых моделей чаще всего покупали в таких модификациях.
В марте 2022 года российские дилеры реализовали 55 129 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 62,9% меньше, чем год назад. Кратко, в одной картинке о продажах новых машин в феврале.