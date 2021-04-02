В марте в России подорожали автомобили 20 марок: какие именно и на сколько

Новости Авто.ру, анонс конференций и много исследований: дайджест бизнес-новостей

Про бизнес

Редакция Авто.ру

Новый инструмент для продажи и покупки автомобиля в кредит, анонсы онлайн-мероприятий, уникальные исследования по итогам опросов пользователей Авто.ру, а также свежая аналитика рынка — всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за март.

Новости Авто.ру

В объявлениях Авто.ру появились специальные кредитные формы — интер­активный блок, где пользователь может быстро и просто рас­считать кредит и ознакомиться с условиями в конкретном авто­салоне, а главное — отправить заявку дилеру. Как это работает, рассказали в отдельной статье.

Мероприятия

Авто.ру запускает второй сезон обучающих вебинаров для дилеров из разных регионов России. В апреле эксперты проведут серию двух­часовых онлайн-встреч, на которых обсудят аналитику авто­рынков регионов России, разберут кейсы коллег и типичные ошибки, поделятся рекомен­дациями от Авто.ру, Яндекса и дилеров.

14 и 15 апреля пройдёт отраслевой онлайн-форум, организованный Ассоциацией РОАД, — Конвенция РОАД 2021. В мероприятии примут участие больше двух тысяч российских автодилеров и автопроизво­дителей, пред­ставители государ­ственной власти, эксперты автоиндустрии и журналисты.

Опросы

Аналитики Авто.ру провели опрос среди профессиональных продавцов и узнали, как из-за пандемии изменился их бизнес. В опросе приняли участие 600 человек.

Выяснили у пользователей Авто.ру, улучшают ли они свои авто­мобили сразу после покупки и если да, то что именно делают в первую очередь. В опросе приняли участие больше двух тысяч человек.

Прошедшая зима во многих регионах России была по-настоящему морозной и снежной. Авто.ру спросил своих пользо­вателей, как их авто­мобили справились с холодами и изменился ли из-за морозов привычный режим жизни автовладельцев. В опросе приняли участие больше 3 тысяч человек.

Исследования

Первый месяц весны обещает россиянам немало автомобильных новинок. Среди них — и долгожданные обновления очень популярных моделей, и дебютанты. Рассказываем о самых интересных премьерах предстоящего месяца.

Яндекс.Драйв опубликовал итоги исследования аудитории сервиса кратко­срочной аренды автомо­билей и влияния каршеринга на городскую среду. Средний возраст пользова­телей сервиса растёт, как и водитель­ский стаж, а с увеличе­нием количества занятых машин становится более заметно влияние каршеринга на состояние столичного парко­вочного пространства.

В марте 2021 года в России продано 148 676 новых легковых и лёгких коммер­­ческих автомобилей — это на 5,7% меньше, чем в марте 2020-го. Краткая инфографика с итогами месяца — в нашей статье.

В феврале 2021 года в России зарегистриро­ваны 111,5 тысячи новых легковых автомо­билей — на 1,3% больше, чем годом ранее. Российский авторынок вернулся к росту после четырёх месяцев падения. Однако по итогам первых двух месяцев 2021 года статистика не такая радостная: пока ещё минус 3% и 208,7 тысячи машин.

Тем временем вторичный рынок продолжил падение: в феврале 2021 года в России зарегистриро­ваны 403,5 тысячи подер­жанных легковых автомобилей — на 1% меньше, чем годом ранее. Рассказываем, какие модели оказались самыми востребо­ванными среди автолюбителей.

В феврале 2021 года в России проданы 69,8 тысячи новых легковых авто­мобилей, оснащённых автомати­ческой трансмиссией: классическим «автоматом», «роботом» или вариатором. Это на 3,1% меньше, чем годом ранее, однако их доля в общем объёме новых легковушек выросла до 61,7% (плюс 1,2 пункта). Узнали, какие модели оказались самыми популярными.

Аналитики Авто.ру изучили прайс-листы произво­­дителей и выяснили, как измени­лись рекомендо­ванные розничные цены на авто­­­мобили в марте 2021 года по срав­нению с февралём. По итогам месяца, в России подорожали машины 20 брендов.

На начало 2021 года в российском автопарке насчитывалось чуть больше 45 милли­онов легковых авто­мобилей — на 1,1% больше, чем в начале 2020 года. Рассказываем, автомобили каких марок и моделей чаще всего встречаются на дорогах России.

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