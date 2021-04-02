Новости Авто.ру, анонс конференций и много исследований: дайджест бизнес-новостей
Редакция Авто.ру
Новый инструмент для продажи и покупки автомобиля в кредит, анонсы онлайн-мероприятий, уникальные исследования по итогам опросов пользователей Авто.ру, а также свежая аналитика рынка — всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за март.
Новости Авто.ру
В объявлениях Авто.ру появились специальные кредитные формы — интерактивный блок, где пользователь может быстро и просто рассчитать кредит и ознакомиться с условиями в конкретном автосалоне, а главное — отправить заявку дилеру. Как это работает, рассказали в отдельной статье.
Мероприятия
Авто.ру запускает второй сезон обучающих вебинаров для дилеров из разных регионов России. В апреле эксперты проведут серию двухчасовых онлайн-встреч, на которых обсудят аналитику авторынков регионов России, разберут кейсы коллег и типичные ошибки, поделятся рекомендациями от Авто.ру, Яндекса и дилеров.
14 и 15 апреля пройдёт отраслевой онлайн-форум, организованный Ассоциацией РОАД, — Конвенция РОАД 2021. В мероприятии примут участие больше двух тысяч российских автодилеров и автопроизводителей, представители государственной власти, эксперты автоиндустрии и журналисты.
Опросы
Аналитики Авто.ру провели опрос среди профессиональных продавцов и узнали, как из-за пандемии изменился их бизнес. В опросе приняли участие 600 человек.
Выяснили у пользователей Авто.ру, улучшают ли они свои автомобили сразу после покупки и если да, то что именно делают в первую очередь. В опросе приняли участие больше двух тысяч человек.
Прошедшая зима во многих регионах России была по-настоящему морозной и снежной. Авто.ру спросил своих пользователей, как их автомобили справились с холодами и изменился ли из-за морозов привычный режим жизни автовладельцев. В опросе приняли участие больше 3 тысяч человек.
Исследования
Первый месяц весны обещает россиянам немало автомобильных новинок. Среди них — и долгожданные обновления очень популярных моделей, и дебютанты. Рассказываем о самых интересных премьерах предстоящего месяца.
Яндекс.Драйв опубликовал итоги исследования аудитории сервиса краткосрочной аренды автомобилей и влияния каршеринга на городскую среду. Средний возраст пользователей сервиса растёт, как и водительский стаж, а с увеличением количества занятых машин становится более заметно влияние каршеринга на состояние столичного парковочного пространства.
В марте 2021 года в России
В феврале 2021 года в России зарегистрированы 111,5 тысячи новых легковых автомобилей — на 1,3% больше, чем годом ранее. Российский авторынок вернулся к росту после четырёх месяцев падения. Однако по итогам первых двух месяцев 2021 года статистика не такая радостная: пока ещё минус 3% и 208,7 тысячи машин.
Тем временем вторичный рынок продолжил падение: в феврале 2021 года в России зарегистрированы 403,5 тысячи подержанных легковых автомобилей — на 1% меньше, чем годом ранее. Рассказываем, какие модели оказались самыми востребованными среди автолюбителей.
В феврале 2021 года в России проданы 69,8 тысячи новых легковых автомобилей, оснащённых автоматической трансмиссией: классическим «автоматом», «роботом» или вариатором. Это на 3,1% меньше, чем годом ранее, однако их доля в общем объёме новых легковушек выросла до 61,7% (плюс 1,2 пункта). Узнали, какие модели оказались самыми популярными.
Аналитики Авто.ру изучили прайс-листы производителей и выяснили, как изменились рекомендованные розничные цены на автомобили в марте 2021 года по сравнению с февралём. По итогам месяца, в России подорожали машины 20 брендов.
На начало 2021 года в российском автопарке насчитывалось чуть больше 45 миллионов легковых автомобилей — на 1,1% больше, чем в начале 2020 года. Рассказываем, автомобили каких марок и моделей чаще всего встречаются на дорогах России.