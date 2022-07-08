Что происходит на вторичке, продажи новых машин за полгода, исследования, кейсы, рейтинги и многое другое: бизнес-дайджест за июнь

В июне эксперты Авто.ру выяснили, как пользователи классифайда собираются потратить деньги, вырученные за проданную машину: купить другую, подороже или дешевле, или же вложить во что-то другое. Компания «Арконт» поделилась кейсом удачной трансформации отдела маркетинга, после которой эффективность продаж в направлении автомобилей с пробегом заметно выросла. Аналитики Авто.ру составили рейтинги марок и моделей, которые чаще всего продают профессиональные продавцы. И, конечно, мы следили за актуальными новостями и ситуацией на авторынке. Всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за июнь — в свежем дайджесте.