Средняя цена автомобиля с пробегом в России выросла на 9%

Анонс вебинаров, кейс дилера, итоги опросов, уникальные исследования и актуальная аналитика: дайджест бизнес-новостей за июнь

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Анонс серии обучающих вебинаров для профессиональных продавцов, краткие итоги конференции Авто.ру в Санкт-Петербурге, кейс дилера, которому удалось увеличить количество звонков с классифайда в 6 раз, результаты опросов Авто.ру, уникальные исследования и актуальная аналитика рынка: всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за июнь.

Мероприятия

Авто.ру запускает серию обучающих онлайн-вебинаров для профессиональных продавцов из разных регионов России. Они пройдут в июле и августе. Эксперты Авто.ру поделятся аналитикой авто­рынка, разберут типичные ошибки и кейсы коллег, расскажут о новых инструментах и дадут рекомендации по развитию бизнеса.

28 мая в Санкт-Петербурге прошла первая с начала пандемии офлайн-конференция Авто.ру. Спикеры обсудили 12 важных тем: о новых бизнес-процессах, трансформации рынка, новых каналах поиска автомо­билей для выкупа и привле­чения клиентов и многое другое. Коротко рассказываем, о чём говорили эксперты.

Кейс

В рамках вебинара Авто.ру для дилеров, Виктор Решетов, маркетолог «Ауди Центр Тула», поделился кейсом эффективной работы с классифайдом. Он рассказал о жизненном цикле объявлений с новыми автомобилями, взаимодействии отделов продаж и маркетинга и результатах работы компании с начала 2020 года по апрель 2021 года: интернет-трафик, звонки, визиты, продажи.

Исследования и подборки

Аналитики Авто.ру изучили прайс-листы произво­­дителей и выяснили, как измени­лись рекомен­до­ванные розничные цены на авто­­мобили в июне 2021 года по срав­нению с маем. По итогам месяца подорожали машины 33 брендов.

Даже в разгар очень жаркого лета автопроизво­дители продолжают радовать россиян интересными премьерами. В июле российский рынок пополнится внушитель­ным количеством новинок, многие из которых мы ждём уже очень давно.

Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений и составили рейтинг автомобилей, у которых чаще всего меняются владельцы. Для исследования были выбраны машины возрастом 10 и 15 лет. Заодно эксперты узнали, какие модели чаще всего оказываются в собственности у юридических лиц.

В июне 2021 года в России продано 157 808 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — на 28,7% больше, чем год назад. Около половины покупок обычно приходится на кроссоверы и внедорожники. Выяснили, какие из моделей повышенной проходимости продавались лучше всего.

Изучили базу объявлений с мая 2020 года по май 2021 года и выяснили, какие автомобили продавались быстрее всего, а какие ждали своих покупателей дольше остальных. А заодно сравнили средний срок продажи подержанных автомобилей дилерами Авто.ру и частными продавцами.

Итоги опросов

По данным опроса в Журнале Авто.ру, три четверти россиян сократили траты на топливо из‑за высоких цен. Читатели поделились мнением о том, насколько должно подешеветь горючее, чтобы они перестали задумываться об экономии.

Провёли опрос и выяснили, какими делами чаще всего занимаются россияне в поездках на автомобилях и на других видах транспорта. А также узнали, на каком транспорте они предпочитают ездить, сколько времени тратят на дорогу и что слушают и читают в пути.

Новости рынка

В июне 2021 года российские дилеры реализовали 157 808 новых легковых и лёгких коммер­ческих автомобилей. Это почти на 28,7% больше, чем годом прежде.

В первой половине 2021 года мировые продажи новых легковых автомо­билей выросли на 27,9% и составили 42 миллиона 11,7 тысячи единиц, сообщает LMC Automotive. 

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