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Новые инструменты и исследования: июньский дайджест новостей Авто.ру

Про бизнес

Коротко рассказываем о важных обновлениях и исследованиях, которые появились на Авто.ру в первый летний месяц. 

Новости сервиса:

Теперь дилеры Авто.ру могут предоставить покупателям возможность забронировать понравившийся автомобиль прямо из объявления. Для дилера это отличный канал для поиска «тёплого контакта», намеренного купить машину. Покупатель, в свою очередь, получает возможность забронировать нужный автомобиль по указанной цене ещё до визита в автосалон.

Исследования:

Провели исследование и узнали, как изменилась структура спроса на автомобили разных марок за время режима самоизоляции. Оказалось, что интерес к новым автомобилям премиальных брендов сократился всего на 1%, а вот спрос на машины масс-маркета спрос упал на 21%.

Разобрались, как изменилось отношение россиян к личным автомобилям и общественному транспорту из-за пандемии коронавируса. Почти половина опрошенных сказали, что планируют минимизировать количество поездок на обще­ственном транспорте даже после снятия всех ограничений, а две трети респондентов в ближайшем будущем намерены передвигаться только на личном автомобиле. Там же рассказали о планах россиян на покупку машины и про интерес пользователей к онлайн-сервисам.

Посмотрели, какие автомобили сильнее всего подорожали за прошедший месяц. Несколько моделей прибавили в цене по несколько сотен тысяч рублей, но некоторые всё-таки подешевели. Например, премиальный и очень дорогой электрокар Porsche Taycan стал доступнее на миллион рублей!

Кейс:

Полезные советы для размещения новых автомобилей на Авто.ру. О том, как создавать эффективные объявления о продаже машин и о том, как с ними работать. 

Какие публикации хотели бы видеть чаще? 

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