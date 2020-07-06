Новые инструменты и исследования: июньский дайджест новостей Авто.ру

Разобрались, как изменилось отношение россиян к личным автомобилям и общественному транспорту из-за пандемии коронавируса. Почти половина опрошенных сказали, что планируют минимизировать количество поездок на обще­ственном транспорте даже после снятия всех ограничений, а две трети респондентов в ближайшем будущем намерены передвигаться только на личном автомобиле. Там же рассказали о планах россиян на покупку машины и про интерес пользователей к онлайн-сервисам.