Лучший классифайд, динамика вторичного рынка, рейтинги моделей и регионов и многое другое: бизнес-дайджест за июль
Дмитрий Савостьянчик
В июле эксперты Авто.ру подвели итоги полугодия по данным продаж новых автомобилей: составили рейтинг самых популярных машин в мегаполисах, список регионов, где больше всего любят китайские машины и вседорожники, а также топ моделей премиальных брендов и моделей с автоматической трансмиссией. Аналитики изучили базу объявлений классифайда и посмотрели, как менялись цены, спрос и объём предложений с «китайцами» и премиальными моделями с пробегом. И, конечно, мы следили за актуальными новостями и ситуацией на авторынке. Это и многое другое из рубрики «Про бизнес» за июль — в свежем дайджесте.
Авто.ру стал сервисом, которому большинство россиян доверяют, когда речь заходит о продаже или покупке автомобиля. Такие данные были получены в ходе опроса агентства «Автостат». Пользователи отметили безопасность и надёжность классифайда, опыт пользования и рекомендации, количество объявлений, специализацию на автомобилях и технологичность.
Аналитики Авто.ру изучили данные классифайда и выяснили, что происходило с рынком подержанных премиальных автомобилей в 2022 году: как поменялись цены, спрос и предложение, какие модели стали самыми востребованными.
На фоне дефицита новых машин большинства брендов, китайские модели активно занимают пустующий российский авторынок. Аналитики изучили, как в 2022 году изменились спрос, цены, количество предложений моделями китайского автопрома, а также какие из них пользовались наибольшим спросом.
Исследование, в котором эксперты выясняли, где в России в 2022 году в продаже чаще всего встречались автомобили с мощными двигателями. А также узнали, какие мощные машины самые популярные.
В России второй месяц подряд фиксируется рекордное количество объявлений о перепродаже легковых автомобилей на классифайдах. Может быть, рынок восстанавливается? Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен, сроки экспозиции объявлений и количество новых и снятых с продажи предложений, а также составили рейтинги самых продаваемых моделей в разных сегментах.
Большинство россиян хотели бы купить автомобиль, которым раньше владел один собственник, максимум два. И желательно, чтобы они были не моложе 40 лет.
Вместо того, чтобы заниматься продажей своего автомобиля и поиском другого, большинство россиян готовы к обмену машинами «ключ и в ключ». Хотя некоторых, такая схема всё-таки смущает.
Обновили рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России в 2022 году.
Десятка самых популярных вседорожников июля 2022 года. В числе лидеров — 4 китайские модели!
В первой половине 2022 года в России продано 29 тысяч новых легковых автомобилей премиальных брендов — в три раза меньше, чем за тот же период 2021 года. При этом во втором квартале продажи сократились почти в 12 раз, до 3,8 тысячи единиц (против 45 тысяч штук годом ранее), из-за приостановки премиум-марками бизнеса на местном рынке. Рассказываем, какие модели и марки нашли больше всего владельцев.
Несмотря на резкое падение продаж автомобилей в 2022 году, интерес россиян к моделям с автоматической коробкой передач вырос: их доля в общем объёме рынка новых машин по итогам первого полугодия выросла до 67,1% (плюс 6,5 п.п.). Но объём упал на 57%, до 224 тысяч единиц. Составили рейтинг самых популярных моделей.
Изучили статистику продаж и узнали, какие автомобили стали самыми популярными у жителей крупнейших городов страны.
Автомобили сегмента SUV — кроссоверы и внедорожники — самые популярные в России. На них приходится почти половина от всего объёма продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Рассказываем, где в России вседорожники любят больше всего.
Каждый десятый проданный новый легковой автомобиль в России в этом году — китайского бренда. И их доля сейчас вдвое больше, чем в прошлом. А в некоторых регионах на них приходится почти 20% рынка. Рассказываем, где именно.
Команда CM.Expert и «Автобосс» создала «Отраслевой Стандарт» — уникальный консалтинговый проект, который поможет сделать бизнес автомобилей с пробегом прибыльнее, а работу дилерского центра — эффективнее.
Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch, рассказал об изменении спроса на услуги сервисных центров в период кризиса, санкций и дефицита новых автомобилей, а также объяснил, почему и когда клиенты уходят к конкурентам.
В июле 2022 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей стали лучшими за последние 3 месяца: россияне купили 32 412 машин. Это на 75 процентов меньше, чем год назад, но на 17% больше, чем в июне. Второй месяц подряд рынок показывает позитивную динамику, что даёт экспертам надежду на некоторое оживление.