В России резко выросло количество объявлений о продаже подержанных автомобилей

Лучший классифайд, динамика вторичного рынка, рейтинги моделей и регионов и многое другое: бизнес-дайджест за июль

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

В июле эксперты Авто.ру подвели итоги полугодия по данным продаж новых автомобилей: составили рейтинг самых популярных машин в мегаполисах, список регионов, где больше всего любят китайские машины и вседорожники, а также топ моделей премиальных брендов и моделей с автоматической трансмиссией. Аналитики изучили базу объявлений классифайда и посмотрели, как менялись цены, спрос и объём предложений с «китайцами» и премиальными моделями с пробегом. И, конечно, мы следили за актуальными новостями и ситуацией на авторынке. Это и многое другое из рубрики «Про бизнес» за июль — в свежем дайджесте.

Новости сервиса

Авто.ру стал сервисом, которому большинство россиян доверяют, когда речь заходит о продаже или покупке автомобиля. Такие данные были получены в ходе опроса агентства «Автостат». Пользователи отметили безопасность и надёжность классифайда, опыт пользования и рекомендации, количество объявлений, специализацию на автомобилях и технологичность.

Исследования

Аналитики Авто.ру изучили данные классифайда и выяснили, что происходило с рынком подержанных премиальных автомобилей в 2022 году: как поменялись цены, спрос и предложение, какие модели стали самыми востребованными.

На фоне дефицита новых машин большинства брендов, китайские модели активно занимают пустующий российский авторынок. Аналитики изучили, как в 2022 году изменились спрос, цены, количество предложений моделями китайского автопрома, а также какие из них пользовались наибольшим спросом.

Исследование, в котором эксперты выясняли, где в России в 2022 году в продаже чаще всего встречались автомобили с мощными двигателями. А также узнали, какие мощные машины самые популярные.

В России второй месяц подряд фиксируется рекордное количество объявлений о перепродаже легковых автомобилей на классифайдах. Может быть, рынок восстанавливается? Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен, сроки экспозиции объявлений и количество новых и снятых с продажи предложений, а также составили рейтинги самых продаваемых моделей в разных сегментах.

Итоги опросов

Большинство россиян хотели бы купить автомобиль, которым раньше владел один собственник, максимум два. И желательно, чтобы они были не моложе 40 лет.

Вместо того, чтобы заниматься продажей своего автомобиля и поиском другого, большинство россиян готовы к обмену машинами «ключ и в ключ». Хотя некоторых, такая схема всё-таки смущает.

Рейтинги

Обновили рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России в 2022 году.

Десятка самых популярных вседорожников июля 2022 года. В числе лидеров — 4 китайские модели!

В первой половине 2022 года в России продано 29 тысяч новых легковых авто­мобилей премиальных брендов — в три раза меньше, чем за тот же период 2021 года. При этом во втором квартале продажи сократились почти в 12 раз, до 3,8 тысячи единиц (против 45 тысяч штук годом ранее), из-за приостановки премиум-марками бизнеса на местном рынке. Рассказываем, какие модели и марки нашли больше всего владельцев.

Несмотря на резкое падение продаж автомобилей в 2022 году, интерес россиян к моделям с автоматической коробкой передач вырос: их доля в общем объёме рынка новых машин по итогам первого полугодия выросла до 67,1% (плюс 6,5 п.п.). Но объём упал на 57%, до 224 тысяч единиц. Составили рейтинг самых популярных моделей.

Изучили статистику продаж и узнали, какие автомобили стали самыми популярными у жителей крупнейших городов страны.

Автомобили сегмента SUV — кроссоверы и внедорожники — самые популярные в России. На них приходится почти половина от всего объёма продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Рассказываем, где в России вседорожники любят больше всего.

Каждый десятый проданный новый легковой автомобиль в России в этом году — китайского бренда. И их доля сейчас вдвое больше, чем в прошлом. А в некоторых регионах на них приходится почти 20% рынка. Рассказываем, где именно. 

Новости партнёров

Команда CM.Expert и «Автобосс» создала «Отраслевой Стандарт» — уникальный консалтинговый проект, который поможет сделать бизнес автомобилей с пробегом прибыльнее, а работу дилерского центра — эффективнее.

Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch, рассказал об изменении спроса на услуги сервисных центров в период кризиса, санкций и дефицита новых автомобилей, а также объяснил, почему и когда клиенты уходят к конкурентам.

Новости рынка

В июле 2022 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей стали лучшими за последние 3 месяца: россияне купили 32 412 машин. Это на 75 процентов меньше, чем год назад, но на 17% больше, чем в июне. Второй месяц подряд рынок показывает позитивную динамику, что даёт экспертам надежду на некоторое оживление.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение