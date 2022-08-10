Лучший классифайд, динамика вторичного рынка, рейтинги моделей и регионов и многое другое: бизнес-дайджест за июль

В июле эксперты Авто.ру подвели итоги полугодия по данным продаж новых автомобилей: составили рейтинг самых популярных машин в мегаполисах, список регионов, где больше всего любят китайские машины и вседорожники, а также топ моделей премиальных брендов и моделей с автоматической трансмиссией. Аналитики изучили базу объявлений классифайда и посмотрели, как менялись цены, спрос и объём предложений с «китайцами» и премиальными моделями с пробегом. И, конечно, мы следили за актуальными новостями и ситуацией на авторынке. Это и многое другое из рубрики «Про бизнес» за июль — в свежем дайджесте.