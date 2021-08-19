Где в России чаще всего нарушают правила дорожного движения

Как дорожают автомобили, почему растёт спрос на машины из Китая и многое другое: дайджест бизнес-новостей за июль
Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

В прошедшем месяце мы подвели итоги большой дилерской конференции в Краснодаре, на которой, например, рассказывали о том, как изменилось поведение пользователей Яндекса и Авто.ру в 2020–2021 годах, какие инструменты и сервисы помогают увеличить продажи и многое другое. Провели уникальные исследования и выяснили, насколько вырос интерес россиян к китайским автомобилям и на сколько подорожали новые и подержанные автомобили в России. А ещё спросили у пользователей Авто.ру о том, сколько времени они тратят на дорогу на дачу и как справляются с аномальной жарой, которая этим летом захватила многие регионы страны. В общем, рассказываем обо всём самом интересном из рубрики «Про бизнес» за июль.

Мероприятия

11 июня в Краснодаре состоялась вторая в 2021 году офлайн-конференция Авто.ру. Спикеры обсудили 10 интересных тем: о новых бизнес-процессах, трансформации рынка, новых каналах поиска автомо­билей для выкупа и привле­чения клиентов и многое другое. Коротко пересказали, о чём говорили эксперты.

Итоги опросов

Большинство россиян добираются на дачу дольше 1 часа: такие результаты были получены в ходе опроса пользователей Авто.ру. Также мы узнали, как далеко находятся дачи пользователей, в какой день они предпочитают выезжать туда и часто ли попадают в пробки.

Большинство пользователей Авто.ру не отказались от поездок на автомобилях из-за аномальной жары, которая установилась этим летом во многих регионах России. А многие из тех респондентов, кто всё же изменил свои привычки из-за погоды, предпочли просто не выходить лишний раз из дома.

Исследования

Последний месяц лета окажется самым скромным на автомобильные премьеры. Но интересные новинки всё же будут — это и обновлённые модели, и свежие модификации, и настоящие дебютанты. Рассказываем о главных премьерах российского рынка.

Аналитики Авто.ру изучили прайс-листы произво­­дителей и выяснили, как измени­лись рекомен­до­ванные розничные цены на авто­­мобили в июле 2021 года по срав­нению с предыдущим месяцем. Оказалось, что подорожали машины 20 брендов.

Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений о продаже легковых автомобилей китайских брендов за январь–июнь 2021 года и узнали, какие модели чаще всего встречались в продаже на классифайде и по какой цене. Также составили рейтинг самых продаваемых марок, выяснили, в каких ценовых сегментах продаются машины из Поднебесной и как к ним относятся покупатели.

Эксперты компании CM.Expert провели исследование, в котором проанализировали динамику количества публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, а также изменения цен машин, срока экспозиции объявлений и количества новых и выбывших предложений.

Новости рынка

Яндекс.Доставка запустила новую программу льготного авто­кредито­вания на покупку коммерческих грузовых авто­мобилей для прямых партнёров сервиса — самозанятых и индивиду­альных предприни­мателей. Рассказываем, как это будет работать и как использовать автокредит для приобретения новых и подержанных машин.

В первой половине 2021 года российские дилеры продали 522,4 тысячи легковых автомобилей с автомати­ческой трансмиссией. Их доля в общем объёме новых легковушек достигла 64,3%. Показываем самые популярные.

Согласно результатам исследования компании CM.Expert, к июлю 2021 года средняя стоимость автомобилей на вторичном рынке страны достигла 670 тысяч рублей. Это на 8,9% больше, чем в январе этого года, и на 24% больше по сравнению с июлем 2020‑го.

В первой половине июля аналитики Авто.ру зафиксировали заметный рост цен на новые легковые авто­мобили китайских брендов. Дороже стали 10 моделей четырёх производителей.

В первой половине 2021 года мировые продажи новых легковых автомо­билей выросли на 27,9% и составили 42 миллиона 11,7 тысячи единиц.

Следите за новостями или устроили себе отпуск?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение