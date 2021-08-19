Как дорожают автомобили, почему растёт спрос на машины из Китая и многое другое: дайджест бизнес-новостей за июль

В прошедшем месяце мы подвели итоги большой дилерской конференции в Краснодаре, на которой, например, рассказывали о том, как изменилось поведение пользователей Яндекса и Авто.ру в 2020–2021 годах, какие инструменты и сервисы помогают увеличить продажи и многое другое. Провели уникальные исследования и выяснили, насколько вырос интерес россиян к китайским автомобилям и на сколько подорожали новые и подержанные автомобили в России. А ещё спросили у пользователей Авто.ру о том, сколько времени они тратят на дорогу на дачу и как справляются с аномальной жарой, которая этим летом захватила многие регионы страны. В общем, рассказываем обо всём самом интересном из рубрики «Про бизнес» за июль.