Как дорожают автомобили, почему растёт спрос на машины из Китая и многое другое: дайджест бизнес-новостей за июль

Дмитрий Савостьянчик
В прошедшем месяце мы подвели итоги большой дилерской конференции в Краснодаре, на которой, например, рассказывали о том, как изменилось поведение пользователей Яндекса и Авто.ру в 2020–2021 годах, какие инструменты и сервисы помогают увеличить продажи и многое другое. Провели уникальные исследования и выяснили, насколько вырос интерес россиян к китайским автомобилям и на сколько подорожали новые и подержанные автомобили в России. А ещё спросили у пользователей Авто.ру о том, сколько времени они тратят на дорогу на дачу и как справляются с аномальной жарой, которая этим летом захватила многие регионы страны. В общем, рассказываем обо всём самом интересном из рубрики «Про бизнес» за июль.
Мероприятия
11 июня в Краснодаре состоялась вторая в 2021 году офлайн-конференция Авто.ру. Спикеры обсудили 10 интересных тем: о новых бизнес-процессах, трансформации рынка, новых каналах поиска автомобилей для выкупа и привлечения клиентов и многое другое. Коротко пересказали, о чём говорили эксперты.
Итоги опросов
Большинство россиян добираются на дачу дольше 1 часа: такие результаты были получены в ходе опроса пользователей Авто.ру. Также мы узнали, как далеко находятся дачи пользователей, в какой день они предпочитают выезжать туда и часто ли попадают в пробки.
Большинство пользователей Авто.ру не отказались от поездок на автомобилях из-за аномальной жары, которая установилась этим летом во многих регионах России. А многие из тех респондентов, кто всё же изменил свои привычки из-за погоды, предпочли просто не выходить лишний раз из дома.
Исследования
Последний месяц лета окажется самым скромным на автомобильные премьеры. Но интересные новинки всё же будут — это и обновлённые модели, и свежие модификации, и настоящие дебютанты. Рассказываем о главных премьерах российского рынка.
Аналитики Авто.ру изучили прайс-листы производителей и выяснили, как изменились рекомендованные розничные цены на автомобили в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем. Оказалось, что подорожали машины 20 брендов.
Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений о продаже легковых автомобилей китайских брендов за январь–июнь 2021 года и узнали, какие модели чаще всего встречались в продаже на классифайде и по какой цене. Также составили рейтинг самых продаваемых марок, выяснили, в каких ценовых сегментах продаются машины из Поднебесной и как к ним относятся покупатели.
Эксперты компании CM.Expert провели исследование, в котором проанализировали динамику количества публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, а также изменения цен машин, срока экспозиции объявлений и количества новых и выбывших предложений.
Новости рынка
Яндекс.Доставка запустила новую программу льготного автокредитования на покупку коммерческих грузовых автомобилей для прямых партнёров сервиса — самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Рассказываем, как это будет работать и как использовать автокредит для приобретения новых и подержанных машин.
В первой половине 2021 года российские дилеры продали 522,4 тысячи легковых автомобилей с автоматической трансмиссией. Их доля в общем объёме новых легковушек достигла 64,3%. Показываем самые популярные.
Согласно результатам исследования компании CM.Expert, к июлю 2021 года средняя стоимость автомобилей на вторичном рынке страны достигла 670 тысяч рублей. Это на 8,9% больше, чем в январе этого года, и на 24% больше по сравнению с июлем 2020‑го.
В первой половине июля аналитики Авто.ру зафиксировали заметный рост цен на новые легковые автомобили китайских брендов. Дороже стали 10 моделей четырёх производителей.
В первой половине 2021 года мировые продажи новых легковых автомобилей выросли на 27,9% и составили 42 миллиона 11,7 тысячи единиц.