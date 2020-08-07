Интересные исследования и кейсы: июльский дайджест новостей Авто.ру
Прошёл ещё один летний месяц, и на Авто.ру появилось много всего нового. Собрали несколько самых интересных исследований и полезных кейсов, опубликованных в рубрике «Про бизнес».
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Новости сервиса:
Поделились полезными советами, которые помогут сделать ваши объявления о продаже автомобилей с пробегом на Авто.ру эффективнее. Как создавать качественные публикации и как с ними работать, чтобы продавать быстрее, — в нашей статье.
Авто.ру — это не только крупнейший автомобильный классифайд, но и эффективная площадка для продажи запчастей и автотоваров. Ежемесячно раздел «Запчасти» посещают миллионы потенциальных покупателей. Делимся рекомендациями, которые помогут продавать товары быстрее.
Исследования:
Авто.ру совместно с компанией GfK провели опрос россиян и выяснили, как кризис, вызванный пандемией коронавируса, поменял их отношение к различным видам транспорта. Узнали о финансовых приоритетах и о том, какой автомобиль хотели бы купить жители больших и маленьких городов России.
Изучили прайс-листы производителей и выяснили, на сколько изменились рекомендованные розничные цены на автомобили в июле 2020 года по сравнению с июнем. Подорожали машины сразу 14 брендов, и некоторые из них — очень сильно.
Какие автомобили с пробегом в шести ценовых сегментах пользовались наибольшим спросом у пользователей Авто.ру в первой половине 2020 года? Разобрались, а также узнали, какое поколение и какая модификация той или иной модели вызвали больше покупательского интереса.