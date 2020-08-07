10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в июле

Интересные исследования и кейсы: июльский дайджест новостей Авто.ру

Про бизнес

Прошёл ещё один летний месяц, и на Авто.ру появилось много всего нового. Собрали несколько самых интересных исследований и полезных кейсов, опубликованных в рубрике «Про бизнес».

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Поделились полезными советами, которые помогут сделать ваши объявления о продаже автомобилей с пробегом на Авто.ру эффективнее. Как создавать качественные публикации и как с ними работать, чтобы продавать быстрее, — в нашей статье.

Авто.ру — это не только крупнейший автомобильный классифайд, но и эффективная площадка для продажи запчастей и автотоваров. Ежемесячно раздел «Запчасти» посещают миллионы потенциальных покупателей. Делимся рекомендациями, которые помогут продавать товары быстрее.

Исследования:

Авто.ру совместно с компанией GfK провели опрос россиян и выяснили, как кризис, вызванный пандемией корона­вируса, поменял их отношение к различным видам транс­порта. Узнали о финансовых приоритетах и о том, какой авто­мобиль хотели бы купить жители больших и маленьких городов России.

Изучили прайс-листы произво­­дителей и выяснили, на сколько измени­лись рекомендо­ванные розничные цены на авто­­мобили в июле 2020 года по срав­нению с июнем. Подорожали машины сразу 14 брендов, и некоторые из них — очень сильно.

Какие автомобили с пробегом в шести ценовых сегментах пользовались наибольшим спросом у пользователей Авто.ру в первой половине 2020 года? Разобрались, а также узнали, какое поколение и какая модификация той или иной модели вызвали больше покупательского интереса.

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