Интересные исследования и кейсы: июльский дайджест новостей Авто.ру

Прошёл ещё один летний месяц, и на Авто.ру появилось много всего нового. Собрали несколько самых интересных исследований и полезных кейсов, опубликованных в рубрике «Про бизнес».

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