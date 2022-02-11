Рейтинги самых популярных автомобилей 2021 года, уникальные исследования и новости рынка: бизнес-дайджест январь

В январе мы продолжали подводить итоги 2021 года, составили несколько рейтингов самых популярных автомобилей в разных «категориях», провели уникальное исследование и выяснили, между какими моделями выбирают покупатели при смене машины. А ещё — поделились кейсом про выездной выкуп, изучили динамику рекомендованных розничных цен и узнали, какие автомобильные новинки порадовали россиян в начале года. Собрали самое интересное из рубрики «Про бизнес» за прошедший месяц.