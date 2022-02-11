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Самые популярные китайские автомобили в России: рейтинг моделей и марок 2021 года

Рейтинги самых популярных автомобилей 2021 года, уникальные исследования и новости рынка: бизнес-дайджест январь

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

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В январе мы продолжали подводить итоги 2021 года, составили несколько рейтингов самых популярных автомобилей в разных «категориях», провели уникальное исследование и выяснили, между какими моделями выбирают покупатели при смене машины. А ещё — поделились кейсом про выездной выкуп, изучили динамику рекомендованных розничных цен и узнали, какие автомобильные новинки порадовали россиян в начале года. Собрали самое интересное из рубрики «Про бизнес» за прошедший месяц.

Исследования

Аналитики Авто.ру изучили, какие модели пользователи классифайда рассматривали в качестве альтернативы желаемому автомобилю в 2021 году. Оказалось, что почитатели «премиума» в целом готовы рассмотреть машины классом ниже, а фанаты BMW не откажутся от Mercedes-Benz.

Аналитики Авто.ру изучили прайс-листы произво­­дителей и выяснили, как измени­лись рекомен­до­ванные розничные цены на авто­­мобили в январе 2022 года по срав­нению с декабрём-2021. Оказалось, что в начале года подорожали машины 32 брендов.

Высокий спрос на новые автомобили помог автодилерам улучшить большинство показателей. Например, машины стали продаваться быстрее, а некоторые расходы заметно сократились. Рассказываем, что происходило с главными метриками российских автосалонов в январе-сентябре 2021 года.

Кейс

Выездной выкуп: что это такое, почему дилерам стоит развивать это направление и почему такой канал «поиска» машин считается эффективным и важным в новых реалиях рынка. Кейс компании «Автосеть.РФ».

Подборки и рейтинги

Кратко про самые важные автомобильные премьеры начала 2022 года.

Спрос на дорогие автомобили вырос почти на 10%. Составили рейтинг самых продаваемых марок и моделей, которые в 2021 году чаще всего покупали россияне.

За 12 месяцев 2021 года российские автодилеры продали больше 1 миллиона новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией — на 11% больше, чем в 2020‑м. Причём интерес к таким машинам вырос сильнее, чем к моделям с «механикой»: их доля в общем объёме продаж достигла 66%. Изучили статистику продаж и выбрали 10 самых популярных моделей.

В 2021 году россияне купили в два раза больше новых автомобилей китайских брендов, чем в 2020-м, — 116 тысяч штук. Доля «китайцев» в общем объёме проданных легковушек увеличилась с 3,8 до 7,5%. Составили рейтинг самых популярных брендов и моделей на отечественном рынке.

Вторичный авторынок России закончил 2021 год в плюсе: россияне купили 5 миллионов 949 тысяч подержанных легковых автомобилей — на 8,2% больше, чем годом ранее. Рассказываем, какие марки и модели оказались самыми востребованными. 

Новости рынка

В январе 2022 года российские дилеры реализовали 91 662 новых легковых и лёгких коммер­ческих автомобилей. Это на 3,7% меньше, чем годом прежде. Кратко, в одной картинке о продажах новых машин в январе.

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