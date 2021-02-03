Мероприятия для дилеров, обзор новинок и итоги 2020 года: дайджест бизнес-новостей за январь

Что касается количества зарегистрированных новых автомобилей, то за 12 месяцев 2020 года на учёт поставлены 1 миллион 461 тысяча легковушек — это на 8,3% меньше, чем в 2019 году. Однако даже такой результат оказался заметно лучше, чем прогнозировали предста­вители автобизнеса после начала пандемии и резкого падения продаж весной прошлого года.