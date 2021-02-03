В январе в России подорожали автомобили 29 марок: рассказываем, какие именно и на сколько

Мероприятия для дилеров, обзор новинок и итоги 2020 года: дайджест бизнес-новостей за январь

Про бизнес

Редакция Авто.ру

Анонс крупнейшей конференции для автомобильного бизнеса в США, подборка автомобильных новинок начала 2021 года и итоги 2020 года — всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за январь.

Анонс конференции

С 9 по 11 февраля в США пройдёт ежегодная крупнейшая кон­ференция для представи­телей авто­мобиль­ной индустрии, организо­ванная Националь­ной ассоциацией автомо­бильных дилеров США — NADA Show. А с 10 по 12 февраля Авто.ру совместно с ассоци­ацией РОАД эксклю­зивно покажут 30 самых интересных мастер-классов с этого мероприятия с переводом. Зрителям проведут виртуаль­ную экскурсию по выставке, а в конце каждого дня можно будет обсудить итоги с экспертами россий­ского автобизнеса.

Исследования

Первые два месяца 2021 года выдались богатыми на анонсы новинок! Какие-то из них уже появились в автосалонах дилеров, а какие-то доберутся к ним в феврале. Рассказываем о самых интересных премьерах начала года.

Инфографика с результатами продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в январе 2021 года.

Аналитики Авто.ру изучили прайс-листы произво­­дителей и выяснили, как изменились реко­мендо­ванные розничные цены на авто­­­мобили в первый месяц 2021 года по сравнению с декабрём 2020-го. Оказалось, что за месяц подорожали машины 29 брендов.

Итоги 2020 года

Весь январь пользователи Авто.ру голосовали за самую интересную новинку прошедшего года, и теперь мы точно знаем, какие премьеры им понравились больше всего. По итогам опроса, в котором приняли участие более 66 тысяч человек, звание «Новинка года» по версии пользователей Авто.ру получает Land Rover Defender! Второе и третье места заняли Kia K5 и Skoda Octavia.

Пользователи Авто.ру рассказали, как изменился их ежегодный пробег в 2020 году по сравнению с 2019-м и что послужило причиной. В опросе приняли участие более 1,5 тысячи человек. Ожидаемо, большинство из респондентов реже пользо­вались личными автомобилями, но причины у всех были разные. 

В 2020 году в России продано 1 598 825 новых легковых и лёгких коммер­­ческих автомо­билей — на 9,1% меньше, чем в 2019 году. Подготовили краткую инфографику и рассказали о главных итогах продаж новых машин. 

Что касается количества зарегистрированных новых автомобилей, то за 12 месяцев 2020 года на учёт поставлены 1 миллион 461 тысяча легковушек — это на 8,3% меньше, чем в 2019 году. Однако даже такой результат оказался заметно лучше, чем прогнозировали предста­вители автобизнеса после начала пандемии и резкого падения продаж весной прошлого года. 

Зато на рынке автомобилей с пробегом зафиксирован рост спроса: плюс 1,7% или почти 5,5 миллиона машин. Во второй половине 2020 года спрос на подержанные авто­мобили стабильно держался в плюсе. В прошлом году вторичный рынок трижды показывал лучшие резуль­таты за последние 5 лет: в июле — 560,1 тысячи машин, в сентябре — 565 тысяч и в октябре — 588,1 тысячи штук. 

В 2020 году спрос на новые электромобили в России вырос в полтора раза: за 12 месяцев зареги­стриро­ваны 512 электрокаров. Это больше, чем за 2018 и 2019 годы в сумме. Составили рейтинг самых популярных моделей.

Продажи новых автомобилей в странах Западной Европы в декабре умень­шились на 3,8%, до 1,1 миллиона машин. Это третье подряд снижение спроса по итогам одного месяца, а по итогам 2020 года рынок просел на 24,5%, до 10 миллионов 792,1 тысячи машин.

Читали январские публикации из раздела «Про бизнес»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение