Мероприятия для дилеров, обзор новинок и итоги 2020 года: дайджест бизнес-новостей за январь
Редакция Авто.ру
Анонс крупнейшей конференции для автомобильного бизнеса в США, подборка автомобильных новинок начала 2021 года и итоги 2020 года — всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за январь.
Анонс конференции
С 9 по 11 февраля в США пройдёт ежегодная крупнейшая конференция для представителей автомобильной индустрии, организованная Национальной ассоциацией автомобильных дилеров США — NADA Show. А с 10 по 12 февраля Авто.ру совместно с ассоциацией РОАД эксклюзивно покажут 30 самых интересных мастер-классов с этого мероприятия с переводом. Зрителям проведут виртуальную экскурсию по выставке, а в конце каждого дня можно будет обсудить итоги с экспертами российского автобизнеса.
Исследования
Первые два месяца 2021 года выдались богатыми на анонсы новинок! Какие-то из них уже появились в автосалонах дилеров, а какие-то доберутся к ним в феврале. Рассказываем о самых интересных премьерах начала года.
Инфографика с результатами продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в январе 2021 года.
Аналитики Авто.ру изучили прайс-листы производителей и выяснили, как изменились рекомендованные розничные цены на автомобили в первый месяц 2021 года по сравнению с декабрём 2020-го. Оказалось, что за месяц подорожали машины 29 брендов.
Итоги 2020 года
Весь январь пользователи Авто.ру голосовали за самую интересную новинку прошедшего года, и теперь мы точно знаем, какие премьеры им понравились больше всего. По итогам опроса, в котором приняли участие более 66 тысяч человек, звание «Новинка года» по версии пользователей Авто.ру получает Land Rover Defender! Второе и третье места заняли Kia K5 и Skoda Octavia.
Пользователи Авто.ру рассказали, как изменился их ежегодный пробег в 2020 году по сравнению с 2019-м и что послужило причиной. В опросе приняли участие более 1,5 тысячи человек. Ожидаемо, большинство из респондентов реже пользовались личными автомобилями, но причины у всех были разные.
В 2020 году в России продано
Что касается количества зарегистрированных новых автомобилей, то за 12 месяцев 2020 года на учёт поставлены 1 миллион 461 тысяча легковушек — это на 8,3% меньше, чем в 2019 году. Однако даже такой результат оказался заметно лучше, чем прогнозировали представители автобизнеса после начала пандемии и резкого падения продаж весной прошлого года.
Зато на рынке автомобилей с пробегом зафиксирован рост спроса: плюс 1,7% или почти 5,5 миллиона машин. Во второй половине 2020 года спрос на подержанные автомобили стабильно держался в плюсе. В прошлом году вторичный рынок трижды показывал лучшие результаты за последние 5 лет: в июле — 560,1 тысячи машин, в сентябре — 565 тысяч и в октябре — 588,1 тысячи штук.
В 2020 году спрос на новые электромобили в России вырос в полтора раза: за 12 месяцев зарегистрированы 512 электрокаров. Это больше, чем за 2018 и 2019 годы в сумме. Составили рейтинг самых популярных моделей.
Продажи новых автомобилей в странах Западной Европы в декабре уменьшились на 3,8%, до 1,1 миллиона машин. Это третье подряд снижение спроса по итогам одного месяца, а по итогам 2020 года рынок просел на 24,5%, до 10 миллионов 792,1 тысячи машин.