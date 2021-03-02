Итоги NADA Show, кейс про аналитику и много исследований: дайджест бизнес-новостей
Редакция Авто.ру
Итоги крупнейшей конференции для автомобильного бизнеса в США, кейс по настройке и эффективному использованию сквозной аналитики, прогнозы продаж автомобилей на 2021 год и полезные исследования — всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за февраль.
Конференции
Кратко о том, как прошла и о чём рассказывали эксперты в эксклюзивной трансляции NADA Show 2021, организованной Авто.ру и Ассоциацией РОАД: 30 мастер-классов по 6 направлениям, интересные кейсы и опыт американских коллег.
Кейс
Екатерина Купцова, руководитель маркетинга Jaguar Land Rover, Cadillac и Chevrolet «Авилон», и Артур Саркисян, директор по развитию Calltouch, рассказали о том, как настроен сервис сквозной аналитики в «Авилоне». Эксперты поделились рекомендациями, которые помогут сделать работу с этим инструментом эффективнее.
Исследования
Выяснили, какие автомобили в 2020 году чаще попадали в дорожно-транспортные происшествия и в какие именно, и сколько стоил их ремонт. Оказалось, что самые аварийные машины — представители марки Daewoo, а самое дорогое ДТП оценивается в 13,5 миллиона рублей!
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