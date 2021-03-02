Итоги NADA Show, кейс про аналитику и много исследований: дайджест бизнес-новостей

Авто.ру опросил своих пользователей и узнал, планируют ли они покупку автомобиля в 2021 году. В опросе, который проводился в телеграм-канале Журнала Авто.ру, приняли участие больше двух с половиной тысяч человек. Оказалось, что каждый четвёртый ответивший намерен купить или поменять машину в этом году.