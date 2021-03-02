Новый Дастер, кроссовер из Китая и другие: российские новинки марта 2021 года

Итоги NADA Show, кейс про аналитику и много исследований: дайджест бизнес-новостей

Про бизнес

Редакция Авто.ру

Итоги крупнейшей конференции для автомобильного бизнеса в США, кейс по настройке и эффективному использованию сквозной аналитики, прогнозы продаж автомобилей на 2021 год и полезные исследования — всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за февраль.

Конференции

Кратко о том, как прошла и о чём рассказывали эксперты в эксклюзивной трансляции NADA Show 2021, организо­ванной Авто.ру и Ассоциацией РОАД: 30 мастер-классов по 6 направ­лениям, интересные кейсы и опыт американских коллег.

Кейс

Екатерина Купцова, руководитель маркетинга Jaguar Land Rover, Cadillac и Chevrolet «Авилон», и Артур Саркисян, директор по развитию Calltouch, рассказали о том, как настроен сервис сквозной аналитики в «Авилоне». Эксперты поделились рекомендациями, которые помогут сделать работу с этим инструментом эффективнее.

Исследования

Выяснили, какие автомобили в 2020 году чаще попадали в дорожно-транспортные происшествия и в какие именно, и сколько стоил их ремонт. Оказалось, что самые аварийные машины — представители марки Daewoo, а самое дорогое ДТП оценивается в 13,5 миллиона рублей!

Аналитики Авто.ру составили прогнозы продаж новых и подер­жанных легковых автомобилей на 2021 год: реалистичный, позитивный и негативный. Рассказы­ваем, от чего будет зависеть спрос на машины в России и что об этом думают эксперты.

Авто.ру опросил своих пользователей и узнал, планируют ли они покупку автомобиля в 2021 году. В опросе, который проводился в телеграм-канале Журнала Авто.ру, приняли участие больше двух с половиной тысяч человек. Оказалось, что каждый четвёртый ответивший намерен купить или поменять машину в этом году.

Первый месяц весны обещает россиянам немало автомобильных новинок. Среди них и долгожданные обновления очень популярных моделей, и дебютанты. Рассказываем о самых интересных премьерах предстоящего месяца.

В январе 2021 года в России зарегистриро­ваны 97 тысяч новых легковых авто­мобилей — на 7,4% меньше, чем годом прежде. Подробно разбираем, что происходит со спросом на автомобили разных сегментов.

Краткая, но полезная инфографика с результатами продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в январе 2021 года по данным Ассоциации Европейского Бизнеса.

Ежемесячно обновляемый рейтинг 25 самых популярных автомобилей в России в 2021 году

Спрос на автомобили с автоматической трансмиссией растёт вопреки рынку. Узнали, какие модели оказались самыми востребо­ванными у россиян в январе 2021 года.

Ничего не пропустили?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение