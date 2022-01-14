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В 2021 году в России подорожали автомобили всех производителей: какие и на сколько

Итоги 2021 года, уникальные исследования и новости рынка: бизнес-дайджест декабря

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

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В декабре мы подводили итоги 2021 года: рассказывали о новых запусках на Авто.ру, изучали, как менялись цены на автомобили, что происходило с предложением и спросом, и выясняли, какие машины были самыми популярными. А ещё решили узнать, насколько активны потенциальные покупатели автомобилей в период новогодних праздников. 

Кроме того, провели несколько интересных исследований и опросов, из которых узнали, например, какие зимние шины предпочитают россияне. Также подвели итоги последней в 2021 году дилерской офлайн-конференции от Авто.ру, где спикеры поделились с участниками полезными кейсами, новостями и аналитикой рынка, актуальными трендами и многим другим. Коротко напоминаем о самом интересном из рубрики «Про бизнес» за прошедший месяц.

Итоги года

В течение года команда Авто.ру запускала новые продукты и улучшала уже знакомые сервисы, чтобы пользоваться классифайдом было проще, удобнее и эффективнее. Собрали все обновления 2021 года в одной статье.

Аналитики Авто.ру подвели итоги 2021 года: изучили, как менялись цены на автомобили, что происходило с предложением и спросом, и выяснили, какие машины были самыми популярными.

В 2021 году в России подорожали автомобили всех брендов, представленных на отечественном рынке — в среднем, на 11%. Рассказываем о самых резких изменениях цен. 

В 2021 году продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей выросли на 4,3%, реализовано 1 666 780 машин. Краткая инфографика с итогами года на российском авторынке.

Новости сервиса

В мобильном приложении Авто.ру появилась возможность общаться с продавцом с помощью видеозвонка. Новая опция поможет покупателям увидеть машину в реальном времени, а для продавцов станет ещё одним способом наладить контакт с потенциальным клиентом и показать преимущества автомобиля, если он сомневается.

Мероприятия Авто.ру

Последняя в 2021 году офлайн-конференция Авто.ру для дилеров прошла в Екатеринбурге. На ней представители автобизнеса обсудили изменения в бизнесе и поведении пользователей в интернете, рассказали о новых сервисах и инструментах для эффективной работы продавцов, разобрали реальные кейсы от коллег и партнёров. Представители Авто.ру поделились актуальной аналитикой рынка региона и новостями об изменении на классифайде. 

Исследования и итоги опросов

Изучили статистику просмотров объявлений и контактов продавцов на Авто.ру за последние 5 лет и узнали, когда покупатели возвращаются к активному поиску машины после встречи Нового года. Оказывается, уже 3 января!

Свежие автомобили в 2021 году в нашей стране продавались в полтора раза чаще, чем в 2020-м. Изучили базу объявлений и узнали, как менялась возрастная структура рынка на протяжении пяти лет.

Пользователи Авто.ру рассказали о своих предпочтениях в выборе зимних шин, а также о том, как долго эксплуатируют один комплект покрышек и сколько готовы потратить на покупку. Оказалось, что шипы по-прежнему остаются в тренде, а при поиске зимних колёс респонденты отдают предпочтение новым шинам российских или европейских брендов.

Новости рынка

Пожалуй, главная новость прошедшего года: «Ключавто» объявили о покупке крупнейшего авто­холдинга России — «Рольф». Сумма сделки не разглашается, но предположительно она может составить 50 миллиардов рублей.

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