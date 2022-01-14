Итоги 2021 года, уникальные исследования и новости рынка: бизнес-дайджест декабря
Дмитрий СавостьянчикКомменты
В декабре мы подводили итоги 2021 года: рассказывали о новых запусках на Авто.ру, изучали, как менялись цены на автомобили, что происходило с предложением и спросом, и выясняли, какие машины были самыми популярными. А ещё решили узнать, насколько активны потенциальные покупатели автомобилей в период новогодних праздников.
Кроме того, провели несколько интересных исследований и опросов, из которых узнали, например, какие зимние шины предпочитают россияне. Также подвели итоги последней в 2021 году дилерской офлайн-конференции от Авто.ру, где спикеры поделились с участниками полезными кейсами, новостями и аналитикой рынка, актуальными трендами и многим другим. Коротко напоминаем о самом интересном из рубрики «Про бизнес» за прошедший месяц.
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Аналитики Авто.ру подвели итоги 2021 года: изучили, как менялись цены на автомобили, что происходило с предложением и спросом, и выяснили, какие машины были самыми популярными.
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