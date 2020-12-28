Новости Авто.ру и интересные исследования: дайджест бизнес-новостей за декабрь

Теперь продавцы могут привлечь дополнительное внимание потенциальных покупателей к объявлениям с помощью интерактивных точек на панорамных фото­графиях. Продавец сможет не только упомянуть о преимуще­ствах машины в описании под объявле­нием, но и выделить их визуально, прямо на панорамной фотографии.

Исследования