Новости Авто.ру и интересные исследования: дайджест бизнес-новостей за декабрь
Новые бесплатные инструменты Авто.ру и много полезных, уникальных исследований — всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за последний месяц уходящего года.
Кейсы
Авто.ру подготовил чек-лист для маркетологов дилерских центров. Он поможет понять, какие инструменты повышают эффективность размещения объявлений на Авто.ру.
Новости сервиса
Теперь на Авто.ру можно создавать панорамные фотографии салона автомобиля. Рассказываем, как это работает.
Теперь продавцы могут привлечь дополнительное внимание потенциальных покупателей к объявлениям с помощью интерактивных точек на панорамных фотографиях. Продавец сможет не только упомянуть о преимуществах машины в описании под объявлением, но и выделить их визуально, прямо на панорамной фотографии.
Исследования
Авто.ру открывает голосование за главную автомобильную новинку 2020 года в России. В список претендентов попали либо абсолютные дебютанты, например, Genesis GV80, Geely Coolray или Audi e-tron, либо модели, пережившие полноценную смену поколения, среди которых Land Rover Defender или BMW 4 серии.
Спросили дилеров и автопроизводителей о том, когда российский авторынок восстановится от последствий пандемии. Многие респонденты уверены, что автобизнес вернётся к «привычной» жизни уже весной 2021 года.
Пользователи Авто.ру рассказали о том, какого цвета должен быть их автомобиль мечты. Вместе с этим аналитики изучили базу объявлений и выяснили, автомобили каких цветов чаще всего встречаются в продаже в разных регионах страны.
Вспомнили все автомобильные новинки, которые добрались или доберутся до России в декабре. Среди них – обновлённый Volkswagen Tiguan, новый Hyundai Palisade и много других интересных премьер.
В ноябре в России продано 157 580 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — на 5,9% больше, чем год назад. По итогам 11 месяцев спрос сократился на 10,3% — продан
Рынок подержанных легковых автомобилей вырос на 9%, в ноябре зарегистрировано больше полумиллиона машин с пробегом. Составили рейтинг 10 самых популярных моделей месяца.