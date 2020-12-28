Самые популярные машины с «автоматами» в России: ноябрь

Новости Авто.ру и интересные исследования: дайджест бизнес-новостей за декабрь

Про бизнес

Новые бесплатные инструменты Авто.ру и много полезных, уникальных исследований — всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за последний месяц уходящего года.

Кейсы

Авто.ру подготовил чек-лист для маркетологов дилерских центров. Он поможет понять, какие инструменты повышают эффективность размещения объявлений на Авто.ру.

Новости сервиса

Теперь на Авто.ру можно создавать панорамные фотографии салона автомобиля. Рассказываем, как это работает.

Теперь продавцы могут привлечь дополнительное внимание потенциальных покупателей к объявлениям с помощью интерактивных точек на панорамных фото­графиях. Продавец сможет не только упомянуть о преимуще­ствах машины в описании под объявле­нием, но и выделить их визуально, прямо на панорамной фотографии.

Исследования

Авто.ру открывает голосование за главную автомобильную новинку 2020 года в России. В список претендентов попали либо абсолютные дебютанты, например, Genesis GV80, Geely Coolray или Audi e-tron, либо модели, пережившие полноценную смену поколения, среди которых Land Rover Defender или BMW 4 серии.

Спросили дилеров и автопроизводителей о том, когда российский авторынок восстановится от последствий пандемии. Многие респонденты уверены, что автобизнес вернётся к «привычной» жизни уже весной 2021 года.

Пользователи Авто.ру рассказали о том, какого цвета должен быть их авто­мобиль мечты. Вместе с этим аналитики изучили базу объявлений и выяснили, автомобили каких цветов чаще всего встречаются в продаже в разных регионах страны.

Вспомнили все автомобильные новинки, которые добрались или доберутся до России в декабре. Среди них – обновлённый Volkswagen Tiguan, новый Hyundai Palisade и много других интересных премьер.

В ноябре в России продано 157 580 новых легковых и лёгких коммер­­­ческих авто­­­­мобилей — на 5,9% больше, чем год назад. По итогам 11 месяцев спрос сократился на 10,3% — продан 1 346 351 автомобиль. Подробнее рассказывали в отдельном материале. 

Рынок подер­жанных легковых автомо­билей вырос на 9%, в ноябре зарегистрировано больше полумиллиона машин с пробегом. Составили рейтинг 10 самых популярных моделей месяца.

Успели прочитать все декабрьские публикации из раздела «Про бизнес»? 

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