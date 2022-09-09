Почему дилеру выгодно размещаться на Авто.ру: считаем вместе с дилером «Авто-Лидер»

Сервис обмена машинами, награда для Авто.ру, исследования, рейтинги и многое другое: бизнес-дайджест за август
Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

В августе Авто.ру стал победителем в номинации «Лучшее решение для прибыльности» на премии MIMS Automobility Awards, запустил сервис обмена автомобилями — как в популярных приложениях для знакомства. Аналитики выяснили, как менялась структура предложений о продаже импортных автомобилей и машины из каких стран — самые популярные в стране; подвели итоги продаж новых автомобилей и изучили динамику вторичного рынка, а коллеги из CM.Expert поделились кейсом дилера, который терял прибыль из-за некачественной предпродажной подготовки машин и реализовывал их заметно дешевле рынка. Это и многое другое из рубрики «Про бизнес» за август — в свежем дайджесте.

Новости сервиса

Авто.ру признан лучшим продуктом для прибыльности по мнению экспертов премии MIMS Automobility Awards. Церемония награждения победителей состоялась в рамках международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей MIMS.

Авто.ру запустил сервис обмена автомобилями, который работает почти как популярные приложения для знакомств: если «автомобильные симпатии» владельцев, которые продают свои машины, совпали, сервис предложит договориться об обмене и поможет всё оформить. 

Кейс

Компания «К-Моторс» и CM.Expert рассказали, как из-за отсутствия стандартов предпродажной подготовки выкупленных автомобилей они потеряли часть прибыли, как это сказывается на марже и как продавать машины дороже.

Исследования

На протяжении трёх месяцев в России фиксируется рекордное количество объявлений о перепродаже легковых автомобилей на классифайдах. Возможно, это говорит о том, что рынок оживает, ведь машины распродаются быстрее, чем появляются новые предложения. Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен, сроки экспозиции объявлений и количество новых и снятых с продажи предложений, а также составили рейтинги самых продаваемых моделей в разных сегментах.

Высокие цены в России, дефицит новых машин и выгодный курс рубля сделали покупку автомобиля за границей привлекательным вариантом. Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений классифайда и узнали, насколько за последние годы изменилась структура предложений с подержанными импортными машинами и какие модели в 2022 году завозят больше всего.

Изучили, как изменилась структура предложений на Авто.ру в первой половине 2022 года по сравнению с началом 2021 года. Проанализировали возрастную структуру рынка, ценовой сегмент, а также присутствие в продаже автомобилей популярных брендов и разных стран происхождения бренда. 

Рейтинги

Обновили рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России в 2022 году.

Десятка самых популярных вседорожников августа 2022 года. Lada Niva стала бестселлером, а «китайцы» стабильно держатся в числе лидеров.

Новости рынка

В августе 2022 года российский авторынок достиг лучшего за последние полгода результата: проданы 41 698 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 62,4% хуже, чем год назад, но на 29% лучше, чем месяцем ранее. 

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