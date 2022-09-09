Сервис обмена машинами, награда для Авто.ру, исследования, рейтинги и многое другое: бизнес-дайджест за август

В августе Авто.ру стал победителем в номинации «Лучшее решение для прибыльности» на премии MIMS Automobility Awards, запустил сервис обмена автомобилями — как в популярных приложениях для знакомства. Аналитики выяснили, как менялась структура предложений о продаже импортных автомобилей и машины из каких стран — самые популярные в стране; подвели итоги продаж новых автомобилей и изучили динамику вторичного рынка, а коллеги из CM.Expert поделились кейсом дилера, который терял прибыль из-за некачественной предпродажной подготовки машин и реализовывал их заметно дешевле рынка. Это и многое другое из рубрики «Про бизнес» за август — в свежем дайджесте.