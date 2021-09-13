Как продавались новые автомобили в августе: инфографика

На сколько подорожали новые автомобили, как меняется спрос на «летние» автомобили в разные сезоны и многое другое: дайджест бизнес-новостей за август
Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Собрали в одной статье самые интересные автомобильные новинки сентября, среди которых, например, премиальный кроссовер Genesis GV70 и самая дорогая версия «Крузака» — Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Аналитики Авто.ру провели уникальные исследования и выяснили, как менялся спрос на кабриолеты и родстеры, а также где в России чаще всего нарушают ПДД. Узнали цены на новые автомобили в августе: оказалось, что машины стали дороже на 0,4%. А ещё спросили у пользователей Авто.ру о том, читают ли они инструкцию к автомобилям, и о том, что для них важнее всего при выборе новой машины. Рассказываем о самом интересном из рубрики «Про бизнес» за август.

В сентябре в Россию доберётся немало новинок: спортивные электрокары Audi, горячо любимые кроссоверы с внедорожниками от азиатских, американских и европейских производителей и популярный седан гольф-класса из Кореи. Рассказываем о самых важных премьерах месяца.

В сентябре новые автомобили 25 брендов выросли в цене. Изучили рекомендованные розничные цены и рассказали, какие именно и на сколько. 

За 2 года интерес к автомобилям с открытым верхом вырос почти в полтора раза. Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений и составили рейтинг самых популярных моделей. А заодно выяснили, каким стал рынок таких машин за последние 5 лет: как изменились цены, срок экспозиции, количество объявлений.

Изучили объявления о продаже легковых автомобилей и с помощью данных из отчётов «ПроАвто» выяснили, где в России обычно нарушаются ПДД, владельцы каких моделей чаще получают штрафы и какие нарушения самые распространённые. Спойлер: абсолютное большинство штрафов водители получают за превышение скорости.

Итоги опросов

Почти все российские автолюбители хотя бы раз пользовались инструкцией к своему автомобилю. Такие результаты были получены в ходе опроса пользователей Авто.ру.

Красивый нешний вид автомобиля оказался почти вдвое важнее практичности новой машины, когда речь заходит о покупке. Согласно опросу пользователей Авто.ру, на дизайн смотрят даже чаще, чем на надёжность. Респонденты также выбрали важные для них критерии при подборе автомобиля с пробегом и рассказали, планируют ли купить машину в ближайшее время.

Новости рынка

В августе 2021 года в России продано 114 130 новых легковых и лёгких коммер­­ческих авто­мобилей — на 17% меньше, чем годом ранее. Это стало сильнейшим падением с мая-2020. С начала года продажи превысили отметку в 1 миллион автомобилей — плюс 21,3%.

Самые популярные модели у россиян — это кроссоверы и внедорожники: на них приходится почти половина всех продаж новых легковых автомобилей в стране. Составили рейтинг самых популярных моделей августа. 

В первой половине 2021 года в России продано 66,9 тысячи новых легковых автомобилей с дизельными двигателями — на 33,5% больше, чем годом прежде. Такая динамика обусловлена эффектом низкой базы из-за локдауна весной 2020 года. Доля таких машин в общем объёме продаж новых легковушек снизилась до 8,1% (минус 1 пункт). Составили рейтинг самых популярных моделей, работающих на дизельном топливе.

Удалось отдохнуть летом?

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