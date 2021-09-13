На сколько подорожали новые автомобили, как меняется спрос на «летние» автомобили в разные сезоны и многое другое: дайджест бизнес-новостей за август

Собрали в одной статье самые интересные автомобильные новинки сентября, среди которых, например, премиальный кроссовер Genesis GV70 и самая дорогая версия «Крузака» — Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Аналитики Авто.ру провели уникальные исследования и выяснили, как менялся спрос на кабриолеты и родстеры, а также где в России чаще всего нарушают ПДД. Узнали цены на новые автомобили в августе: оказалось, что машины стали дороже на 0,4%. А ещё спросили у пользователей Авто.ру о том, читают ли они инструкцию к автомобилям, и о том, что для них важнее всего при выборе новой машины. Рассказываем о самом интересном из рубрики «Про бизнес» за август.