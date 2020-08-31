В России подорожали автомобили 23 марок: какие именно и на сколько

Исследования, кейсы и новые сервисы на Авто.ру: дайджест новостей за август

Про бизнес

В августе на Авто.ру появилось много нового. Собрали анонсы мероприятий, интересные уникальные исследования и полезные кейсы, опубликованные в рубрике «Про бизнес».

Кейсы:

Многие крупные компании уже получили возможность бесплатно смотреть отчёты Авто.ру. Это помогает экономить бюджет и безопасно выкупать автомобили с пробегом — с уверен­ностью, что в дальнейшем не появится проблем с их продажей. Поделились кейсом одного из наших партнёров и рассказали, как дилеры могут бесплатно получать отчёты Авто.ру.

Авто.ру — это не только крупнейший автомобильный классифайд, но и эффективная площадка для продажи запчастей и автотоваров. Ежемесячно раздел «Запчасти» посещают миллионы потенциальных покупателей. Делимся рекомен­дациями, которые помогут продавать товары быстрее.

Важная задача любого дилера — повысить эффектив­ность и увеличить конверсию объявления на разных уровнях воронки продаж. Например, чтобы увеличить количе­ство просмотров объявлений, нужно работать с контентом — это поможет сделать вашу публикацию заметнее. Один из бесплатных инструментов Авто.ру, позволяющих повысить эффектив­ность, — 3D-панорамы. Делимся опытом дилеров, которые в два раза повысили эффектив­ность объявлений, добавив панорамные фото­графии автомобилей.

Новости сервиса:

3 сентября 2020 года Авто.ру и CoMagic проведут совместную отраслевую онлайн-конфе­ренцию «МарТех.Авто: digital-ускорение». Главные темы встречи — изменение поведения потенциальных покупателей из-за пандемии, инструменты привлечения клиентов и аналитика. Краткий анонс мероприятия и ссылку на страницу регистрации можно найти в материале.

В сентябре и октябре мы проведём несколько двух­часовых онлайн-встреч, на которых поговорим об аналитике рынка регионов, расскажем про новые сервисы и инструменты Авто.ру и поделимся кейсами дилеров, которые сумели пере­строить бизнес под новые реалии. В вебинарах примут участие предста­вители дилерских центров и эксперты автоиндустрии. Первый вебинар для дилеров Поволжья состоится 4 сентября. Ссылка для регистрации доступна внутри анонса.

10 сентября 2020 года состоится ежегодная практическая конференция для пред­ставителей автобизнеса, организо­ванная командами Авто.ру и Calltouch — Callday.Auto 2020. Главные темы меро­приятия — digital-технологии в автобизнесе, сквозная аналитика и эффективный маркетинг в авто­мобильной сфере. В числе экспертов конференции — Виктория Курчанова, руководитель сектора регионального развития Авто.ру. Она расскажет о том, как увеличить эффектив­ность в работе с классифайдом. Ссылку для регистрации можете найти в нашем анонсе. 

Отчёты «Про Авто» — полезный сервис Авто.ру для проверки истории автомобиля. Такая проверка значительно экономит время, отсеивая проблемные машины уже на этапе поиска, и помогает уберечь покупателя от неудачного выбора. Главное преимуще­ство проверки на Авто.ру — история размещения объявлений, которую мы собираем уже больше 20 лет! Мы обновили раздел «Про Авто», и теперь отчёты стали ещё удобнее, информативнее и дешевле. Рассказываем, что изменилось.

Исследования:

Аналитики Авто.ру изучили прайс-листы производителей и выяснили, как изменились рекомендованные розничные цены на автомобили в августе 2020 года по сравнению с июлем. По итогам месяца, подорожали машины 23 брендов.

Компания Авто.ру провела опрос и выяснила, какие сайты и приложения для покупки автомобилей знают и чаще всего используют жители Москвы и Санкт-Петербурга. О результатах исследования читайте в нашей публикации.

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