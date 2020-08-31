Исследования, кейсы и новые сервисы на Авто.ру: дайджест новостей за август

Отчёты «Про Авто» — полезный сервис Авто.ру для проверки истории автомобиля. Такая проверка значительно экономит время, отсеивая проблемные машины уже на этапе поиска, и помогает уберечь покупателя от неудачного выбора. Главное преимуще­ство проверки на Авто.ру — история размещения объявлений, которую мы собираем уже больше 20 лет! Мы обновили раздел «Про Авто», и теперь отчёты стали ещё удобнее, информативнее и дешевле. Рассказываем, что изменилось.

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