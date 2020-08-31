Исследования, кейсы и новые сервисы на Авто.ру: дайджест новостей за август
В августе на Авто.ру появилось много нового. Собрали анонсы мероприятий, интересные уникальные исследования и полезные кейсы, опубликованные в рубрике «Про бизнес».
Кейсы:
Многие крупные компании уже получили возможность бесплатно смотреть отчёты Авто.ру. Это помогает экономить бюджет и безопасно выкупать автомобили с пробегом — с уверенностью, что в дальнейшем не появится проблем с их продажей. Поделились кейсом одного из наших партнёров и рассказали, как дилеры могут бесплатно получать отчёты Авто.ру.
Авто.ру — это не только крупнейший автомобильный классифайд, но и эффективная площадка для продажи запчастей и автотоваров. Ежемесячно раздел «Запчасти» посещают миллионы потенциальных покупателей. Делимся рекомендациями, которые помогут продавать товары быстрее.
Важная задача любого дилера — повысить эффективность и увеличить конверсию объявления на разных уровнях воронки продаж. Например, чтобы увеличить количество просмотров объявлений, нужно работать с контентом — это поможет сделать вашу публикацию заметнее. Один из бесплатных инструментов Авто.ру, позволяющих повысить эффективность, —
Новости сервиса:
3 сентября 2020 года Авто.ру и CoMagic проведут совместную отраслевую онлайн-конференцию «МарТех.Авто: digital-ускорение». Главные темы встречи — изменение поведения потенциальных покупателей из-за пандемии, инструменты привлечения клиентов и аналитика. Краткий анонс мероприятия и ссылку на страницу регистрации можно найти в материале.
В сентябре и октябре мы проведём несколько двухчасовых онлайн-встреч, на которых поговорим об аналитике рынка регионов, расскажем про новые сервисы и инструменты Авто.ру и поделимся кейсами дилеров, которые сумели перестроить бизнес под новые реалии. В вебинарах примут участие представители дилерских центров и эксперты автоиндустрии. Первый вебинар для дилеров Поволжья состоится 4 сентября. Ссылка для регистрации доступна внутри анонса.
10 сентября 2020 года состоится ежегодная практическая конференция для представителей автобизнеса, организованная командами Авто.ру и Calltouch — Callday.Auto 2020. Главные темы мероприятия — digital-технологии в автобизнесе, сквозная аналитика и эффективный маркетинг в автомобильной сфере. В числе экспертов конференции — Виктория Курчанова, руководитель сектора регионального развития Авто.ру. Она расскажет о том, как увеличить эффективность в работе с классифайдом. Ссылку для регистрации можете найти в нашем анонсе.
Отчёты «Про Авто» — полезный сервис Авто.ру для проверки истории автомобиля. Такая проверка значительно экономит время, отсеивая проблемные машины уже на этапе поиска, и помогает уберечь покупателя от неудачного выбора. Главное преимущество проверки на Авто.ру — история размещения объявлений, которую мы собираем уже больше 20 лет! Мы обновили раздел «Про Авто», и теперь отчёты стали ещё удобнее, информативнее и дешевле. Рассказываем, что изменилось.
Исследования:
Аналитики Авто.ру изучили прайс-листы производителей и выяснили, как изменились рекомендованные розничные цены на автомобили в августе 2020 года по сравнению с июлем. По итогам месяца, подорожали машины 23 брендов.
Компания Авто.ру провела опрос и выяснила, какие сайты и приложения для покупки автомобилей знают и чаще всего используют жители Москвы и Санкт-Петербурга. О результатах исследования читайте в нашей публикации.