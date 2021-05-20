Анонс конференции, новый продукт для дилеров и много исследований: дайджест бизнес-новостей
Редакция Авто.ру
Анонс первой с зимы 2020-го живой конференции Авто.ру, новая услуга по подбору самого выгодного автокредита прямо в объявлении на классифайде, кейс дилера о получении дополнительных заявок на кредит, а также уникальные исследования и актуальная аналитика рынка: всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за апрель.
Мероприятия
28 мая в Санкт-Петербурге состоится первая с февраля 2020 года офлайн-конференция Авто.ру для дилеров. Всё будет как раньше: живые выступления спикеров, общение с друзьями и коллегами, а также ужин в приятной компании и живая музыка.
А уже 11 июня Авто.ру продолжает серию «живых» конференций для дилеров и представителей автобизнеса Краснодара.
Новости Авто.ру
На Авто.ру появился новый продукт, который помогает покупателям быстро найти выгодное предложение по автокредиту для покупки понравившегося автомобиля.
Исследования
Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений о продаже автомобилей в Москве и Московской области за 2020 год и узнали, какие модели оказались самыми популярными среди профессиональных продавцов региона, среднюю стоимость этих машин, их возраст и срок экспозиции.
Изучили прайс-листы производителей и выяснили, как изменились рекомендованные розничные цены на автомобили в апреле 2021 года по сравнению с мартом. За месяц подорожали машины 31 бренда.
Выяснили, как менялись цены на легковые автомобили в 2020 году относительно цен на новые и подержанные машины, которые продавались на классифайде с января 2020 года.
Долгожданный камбэк, дебют совершенно новой модели и пришествие очень мощных версий уже популярных машин: рассказываем о самых интересных новинках мая.
Решили узнать, какой вид транспорта россияне предпочитают для путешествия и почему. А заодно выяснили, как далеко они планируют уехать и какие машины, по их мнению, идеально подходят для автопутешествия.
Пользователи Авто.ру рассказали, какие автомобильные гаджеты считают самыми нужными и полезными.
Московские водители не готовы тратиться на платные парковки, следует из итогов исследования, проведённого Авто.ру.
Дефицит новых автомобилей в США спровоцировал резкий рост цен на машины с пробегом. Некоторые автомобили продаются даже дороже, чем такие же, но новые.