Конференция Авто.ру в Краснодаре пройдёт 11 июня: почему её нужно посетить

Анонс конференции, новый продукт для дилеров и много исследований: дайджест бизнес-новостей

Про бизнес

Редакция Авто.ру

Анонс первой с зимы 2020-го живой конференции Авто.ру, новая услуга по подбору самого выгодного автокредита прямо в объявлении на классифайде, кейс дилера о получении дополнительных заявок на кредит, а также уникальные исследования и актуальная аналитика рынка: всё самое интересное из рубрики «Про бизнес» за апрель.

Мероприятия

28 мая в Санкт-Петербурге состоится первая с февраля 2020 года офлайн-конфе­ренция Авто.ру для дилеров. Всё будет как раньше: живые выступ­ления спикеров, общение с друзьями и коллегами, а также ужин в приятной компании и живая музыка.

А уже 11 июня Авто.ру продолжает серию «живых» конференций для дилеров и представи­телей автобизнеса Краснодара. 

Новости Авто.ру

На Авто.ру появился новый продукт, который помогает покупателям быстро найти выгодное предложение по автокредиту для покупки понравившегося автомобиля.

Исследования

Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений о продаже автомобилей в Москве и Московской области за 2020 год и узнали, какие модели оказались самыми популярными среди профес­сиональных продавцов региона, среднюю стоимость этих машин, их возраст и срок экспозиции.

Изучили прайс-листы произво­­дителей и выяснили, как измени­лись реко­мендо­ванные розничные цены на авто­мобили в апреле 2021 года по сравнению с мартом. За месяц подорожали машины 31 бренда.

Выяснили, как менялись цены на легковые автомобили в 2020 году относительно цен на новые и подер­жанные машины, которые продавались на класси­файде с января 2020 года.

Долгожданный камбэк, дебют совер­шенно новой модели и прише­ствие очень мощных версий уже популярных машин: рассказы­ваем о самых интересных новинках мая.

Решили узнать, какой вид транспорта россияне пред­почитают для путе­шествия и почему. А заодно выяснили, как далеко они планируют уехать и какие машины, по их мнению, идеально подходят для авто­путешествия.

Пользователи Авто.ру рассказали, какие автомобиль­ные гаджеты считают самыми нужными и полезными.

Московские водители не готовы тратиться на платные парковки, следует из итогов исследования, проведённого Авто.ру.

Дефицит новых автомобилей в США спрово­цировал резкий рост цен на машины с пробегом. Некоторые автомобили продаются даже дороже, чем такие же, но новые.

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