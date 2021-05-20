Анонс конференции, новый продукт для дилеров и много исследований: дайджест бизнес-новостей

28 мая в Санкт-Петербурге состоится первая с февраля 2020 года офлайн-конфе­ренция Авто.ру для дилеров. Всё будет как раньше: живые выступ­ления спикеров, общение с друзьями и коллегами, а также ужин в приятной компании и живая музыка.