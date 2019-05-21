Подержанные импортные автомобили могут подорожать

Возможное подорожание импортных автомобилей с пробегом вызвано повышением стоимости получения свидетельства о безопасности колёсных транспортных средств (СБКТС). Этот документ подтверждает, что автомобиль или любое другое транспортное средство отвечает требованиям безопасности. Он необходим для всех подержанных автомобилей, ввозимых в страны ЕАЭС — Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию. Эксплуатировать, продавать или сдавать в аренду машину без такого документа нельзя. СБКТС дорожает из-за ужесточения требований, предъявляемых к сертификации.

Раньше компании, которые занимаются подобной сертификацией автомобилей, могли подготовить документ без осмотра ТС — только по фотографиям от владельцев. Начиная с мая осмотр стал обязательной процедурой. Доставить автомобиль на экспертизу надо на эвакуаторе, а после процедуры вернуть его обратно на таможню для оформления. Хотя чаще специалисты сами выезжают к клиенту. Это и привело к росту стоимости свидетельства.

Также с июля 2019 года появятся дополнительные требования к сертификационным лабораториям: их необходимо будет оборудовать площадками для осмотра машин и специальными разгонными полосами. Переоборудование оценивается в 30 миллионов рублей. Цена получения свидетельства в «обновлённых» лабораториях может вырасти в 2–3 раза и достигнуть 30 тысяч рублей.

По данным регистраций ГИБДД, продажи новых легковых автомобилей по итогам четырёх месяцев 2019 года сохранились на уровне показателя 2018 года, а вторичный рынок вырос почти на 9%. Изменения в регламенте получения СБКТС, которые, вероятно, приведут к повышению стоимости импортных автомобилей с пробегом, могут оказать негативное влияние на их продажи.