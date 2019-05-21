Как продавались автомобили в России в апреле

Подержанные импортные автомобили могут подорожать

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Возможное подорожание импортных автомобилей с пробегом вызвано повышением стоимости получения свидетельства о безопасности колёсных транспортных средств (СБКТС). Этот документ подтверждает, что автомобиль или любое другое транспортное средство отвечает требованиям безопасности. Он необходим для всех подержанных автомобилей, ввозимых в страны ЕАЭС — Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию. Эксплуатировать, продавать или сдавать в аренду машину без такого документа нельзя. СБКТС дорожает из-за ужесточения требований, предъявляемых к сертификации.

Раньше компании, которые занимаются подобной сертификацией автомобилей, могли подготовить документ без осмотра ТС — только по фотографиям от владельцев. Начиная с мая осмотр стал обязательной процедурой. Доставить автомобиль на экспертизу надо на эвакуаторе, а после процедуры вернуть его обратно на таможню для оформления. Хотя чаще специалисты сами выезжают к клиенту. Это и привело к росту стоимости свидетельства.

Также с июля 2019 года появятся дополнительные требования к сертификационным лабораториям: их необходимо будет оборудовать площадками для осмотра машин и специальными разгонными полосами. Переоборудование оценивается в 30 миллионов рублей. Цена получения свидетельства в «обновлённых» лабораториях может вырасти в 2–3 раза и достигнуть 30 тысяч рублей.

По данным регистраций ГИБДД, продажи новых легковых автомобилей по итогам четырёх месяцев 2019 года сохранились на уровне показателя 2018 года, а вторичный рынок вырос почти на 9%. Изменения в регламенте получения СБКТС, которые, вероятно, приведут к повышению стоимости импортных автомобилей с пробегом, могут оказать негативное влияние на их продажи.

Расстроены тем, что подержанные импортные автомобили подорожают?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение