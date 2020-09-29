Buick из будущего показали в Пекине: у него «парящие» сиденья и штурвал вместо руля
Кирилл Малышев
На Пекинском автосалоне дебютировал электрический кроссовер Buick Electra. Концепт демонстрирует развитие дизайна экологичных моделей бренда Buick.
Модель придумали в шанхайском подразделении General Motors. В силуэте сошлись черты кроссовера, седана и купе Gran Turismo. Electra должна порождать ассоциации с космическим кораблём благодаря четырём подъёмным дверям и почти целиком стеклянному «куполу» пассажирского отсека.
Идею поддерживает интерьер: лаконичный штурвал вместо руля, огромный изогнутый дисплей для отображения всех необходимых данных, камеры вместо зеркал заднего вида. Четыре кресла подвешены так, чтобы создавался эффект парения в невесомости. В мультимедийке предусмотрены голосовое управление и проекция данных на стекло перед водителем с функцией дополненной реальности.
Силовая установка включает два электромотора — по одному спереди и сзади. Суммарно они развивают 592 л.с., разгоняя машину до сотни за 4,3 секунды. О ёмкости батареи не сообщается. Electra может проехать на одной зарядке до 660 километров (по циклу NEDC).
Будущий серийный вариант — среднеразмерный кроссовер — планируют продавать как в Китае, так и в США. Сроки его выхода пока неизвестны. На официальном сайте представлено 23 модели, включая большие минивэны.
Под именем Buick Electra выпускались седаны, универсалы, купе, кабриолеты и хардтопы. С 1959 по 1990 годы модель сменила шесть поколений. Что интересно: последняя генерация в 1984 году перешла на переднеприводную платформу только в кузовах седан и купе, а одноимённый универсал остался заднеприводным и со старым кузовом.