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Buick из будущего показали в Пекине: у него «парящие» сиденья и штурвал вместо руля

Новости

Кирилл Малышев

На Пекинском автосалоне дебютировал электрический кроссовер Buick Electra. Концепт демонстри­рует развитие дизайна экологичных моделей бренда Buick.

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  • Модель придумали в шанхайском подразде­лении General Motors. В силуэте сошлись черты кроссовера, седана и купе Gran Turismo. Electra должна порождать ассоциации с космическим кораблём благодаря четырём подъёмным дверям и почти целиком стеклянному «куполу» пассажирского отсека.

  • Идею поддерживает интерьер: лаконичный штурвал вместо руля, огромный изогнутый дисплей для отобра­жения всех необходимых данных, камеры вместо зеркал заднего вида. Четыре кресла подвешены так, чтобы создавался эффект парения в невесо­мости. В мульти­медийке преду­смотрены голосовое управление и проекция данных на стекло перед водителем с функцией допол­ненной реальности.

  • Силовая установка включает два электро­мотора — по одному спереди и сзади. Суммарно они развивают 592 л.с., разгоняя машину до сотни за 4,3 секунды. О ёмкости батареи не сообщается. Electra может проехать на одной зарядке до 660 километров (по циклу NEDC).

  • Будущий серийный вариант — среднеразмерный кроссовер — планируют продавать как в Китае, так и в США. Сроки его выхода пока неизвестны. На официальном сайте представлено 23 модели, включая большие минивэны.

  • Под именем Buick Electra выпускались седаны, универсалы, купе, кабриолеты и хардтопы. С 1959 по 1990 годы модель сменила шесть поколений. Что интересно: последняя генерация в 1984 году перешла на передне­приводную платформу только в кузовах седан и купе, а одно­имённый универсал остался задне­приводным и со старым кузовом.

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