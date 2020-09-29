Buick из будущего показали в Пекине: у него «парящие» сиденья и штурвал вместо руля

Модель придумали в шанхайском подразде­лении General Motors. В силуэте сошлись черты кроссовера, седана и купе Gran Turismo. Electra должна порождать ассоциации с космическим кораблём благодаря четырём подъёмным дверям и почти целиком стеклянному «куполу» пассажирского отсека.

Идею поддерживает интерьер: лаконичный штурвал вместо руля, огромный изогнутый дисплей для отобра­жения всех необходимых данных, камеры вместо зеркал заднего вида. Четыре кресла подвешены так, чтобы создавался эффект парения в невесо­мости. В мульти­медийке преду­смотрены голосовое управление и проекция данных на стекло перед водителем с функцией допол­ненной реальности.

Силовая установка включает два электро­мотора — по одному спереди и сзади. Суммарно они развивают 592 л.с., разгоняя машину до сотни за 4,3 секунды. О ёмкости батареи не сообщается. Electra может проехать на одной зарядке до 660 километров (по циклу NEDC).

Будущий серийный вариант — среднеразмерный кроссовер — планируют продавать как в Китае, так и в США. Сроки его выхода пока неизвестны. На официальном сайте представлено 23 модели, включая большие минивэны.