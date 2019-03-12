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Капсула времени: крутой Buick, который за 32 года проехал чуть больше 1000 километров

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Андрей Шульдешов

Как уточняет Fox News, у продавца Buick Grand National было ещё десять таких же машин, а этот экземпляр – последний из его коллекции. Все 11 машин он купил одной партией, новыми, с расчётом заработать на их продаже в будущем.

Выставленный на торги экземпляр Марка собрал 78 ставок, последняя из которых – 70 500 долларов (более 4,6 миллиона рублей). Пробег машины составляет всего 1218 километров, и все тридцать два года он простоял в гараже и сохранился в превосходном состоянии. 

Под капотом – V-образная турбированная «шестёрка» объёмом 3,8 литра и мощностью 248 л.с. В комплектации заявлены кондиционер, круиз-контроль, электростеклоподъёмники, электроприводы кресел и кассетная магнитола.

  • В настоящее время хорошо сохранившиеся экземпляры Buick Grand National оцениваются сегодня примерно в 100 000 долларов. Самая ценная версия купе – заряженная GNX. В этой модификации мотор выдаёт 304 л.с., а купе разгоняется до 96 километров в час (60 миль в час) за 4,6 секунды.

Вам хватило бы терпения купить такое крутое купе и не ездить на нём 32 года?

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