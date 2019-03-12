Капсула времени: крутой Buick, который за 32 года проехал чуть больше 1000 километров
Андрей Шульдешов
Как уточняет Fox News, у продавца Buick Grand National было ещё десять таких же машин, а этот экземпляр – последний из его коллекции. Все 11 машин он купил одной партией, новыми, с расчётом заработать на их продаже в будущем.
Выставленный на торги экземпляр Марка собрал 78 ставок, последняя из которых – 70 500 долларов (более 4,6 миллиона рублей). Пробег машины составляет всего 1218 километров, и все тридцать два года он простоял в гараже и сохранился в превосходном состоянии.
Под капотом – V-образная турбированная «шестёрка» объёмом 3,8 литра и мощностью 248 л.с. В комплектации заявлены кондиционер, круиз-контроль, электростеклоподъёмники, электроприводы кресел и кассетная магнитола.
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В настоящее время хорошо сохранившиеся экземпляры Buick Grand National оцениваются сегодня примерно в 100 000 долларов. Самая ценная версия купе – заряженная GNX. В этой модификации мотор выдаёт 304 л.с., а купе разгоняется до 96 километров в час (60 миль в час) за 4,6 секунды.