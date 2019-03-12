Капсула времени: крутой Buick, который за 32 года проехал чуть больше 1000 километров

Как уточняет Fox News, у продавца Buick Grand National было ещё десять таких же машин, а этот экземпляр – последний из его коллекции. Все 11 машин он купил одной партией, новыми, с расчётом заработать на их продаже в будущем.

Выставленный на торги экземпляр Марка собрал 78 ставок, последняя из которых – 70 500 долларов (более 4,6 миллиона рублей). Пробег машины составляет всего 1218 километров, и все тридцать два года он простоял в гараже и сохранился в превосходном состоянии.

Под капотом – V-образная турбированная «шестёрка» объёмом 3,8 литра и мощностью 248 л.с. В комплектации заявлены кондиционер, круиз-контроль, электростеклоподъёмники, электроприводы кресел и кассетная магнитола.