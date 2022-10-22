Buick Y-job: концепт, который возил на работу вице-президента General Motors

Михаил Медведев
Датой рождения автомобиля принято считать 29 января 1886 года — день, когда Карл Бенц оформил патентную заявку на «моторенваген». У концепт-каров тоже есть день рождения — 5 апреля 1940 года. Тогда представителям прессы впервые продемонстрировали Buick Y-job — автомобиль-прародитель всех героев рубрики «Старые, но не бесполезные». Сегодня рассказываем о первом концепт-каре в истории автопрома.
Что вообще такое концепт-кар? Машина, не предназначенная для продажи. Автомобиль, на котором обкатываются технологии завтрашнего дня. Модель, рождённая привлекать внимание. И солнечным весенним утром 82 года назад Buick Y-job отвечал всем пунктам обязательной программы.
Ещё этот чёрный Бьюик продемонстрировал, что именно дизайн станет главным инструментом продажи автомобилей в ближайшем будущем. Сложно поверить, но в 1930-х годах ещё не все представители автомобильного бизнеса были уверены в этом.
Визионером от индустрии, человеком с чётким и структурированным пониманием будущего был Альфред Слоун. Твёрдой и умелой рукой он правил корпорацией General Motors c 1923-го по 1937-й. Именно Слоун выстроил чёткую иерархическую лестницу брендов. Поборник идей запланированного устаревания, он привил покупателям привычку чаще менять автомобили, оставаясь лояльными бренду. При нём GM достиг пика величия.
Неудивительно, что именно он был тем человеком, который раньше всех понял: дизайн продает всё. Тем более автомобили.
Ещё в 1927-м Слоун позвал в штат компании молодого и способного парня по имени Харли Эрл. Отец Харли держал каретную мастерскую, которая с наступлением автомобильной эры плавно превратилась в кузовное ателье Earl Automotive Works. Звёздным часом Эрла-младшего стал заказ на разработку роскошного LaSalle — ныне, увы, забытого суббренда Cadillac. После этого Слоун, обладавший даром распознавать таланты за милю, позвал Эрла на пост директора только организованного дизайнерского департамента General Motors.
Сначала он скромно назывался Art and Color section и насчитывал всего 10 сотрудников. Пройдёт десять лет, и в центре стиля GM будут трудиться свыше 50 штатных дизайнеров. Сам же Эрл дорастёт до поста вице-президента всей корпорации.
Идея концепт-кара родилась в светлой голове Харли Эрла во второй половине 1930-х. Конечно, экспериментальные автомобили, вычурные заказные кузова и кастомные модели появлялись и раньше, но ценность Buick Y-job заключалась в другом. Впервые крупная автомобильная компания решила создать автомобиль, который представлял вниманию публики перспективные дизайнерские и технологические решения бренда на годы вперёд. И не только представляла, но и ждала обратной связи.
Для создания автомобиля будущего дизайнеры General Motors выбрали совершенно стандартный, абсолютно антифутуристический автомобиль. Пожалуй, Buick Special 1938 года можно было назвать даже чересчур консервативным. Тяжеловесный во всех смыслах, в том числе на весах, оснащённый 5,2-литровой рядной «восьмёркой» мощностью всего 140 л.с., этот «Бьюик» не столько пытался заглянуть в будущее, сколько топтался на месте.
Не исключено, что именно поэтому Эрл с командой выбрали Special. Логика была простой: если получится сделать конфетку даже из столь приземлённой конструкции, значит, ставка на дизайн действительно работает.
Результат получился впечатляющим. В облике Buick Y-job не осталось и намёка на грузность серийного «Спешела». Солидность, стать, порода здесь помножены на изящество и почти кошачью грацию. Низкий и широкий кузов, длиннющий капот с ружейной мушкой по центру, щедро хромированная решётка радиатора, рисунок которой эхом отражался в орнаменте передних и задних крыльев — Y-job привлекал внимание с первого взгляда, а затем уже клал на лопатки деталями.
Не сразу понятно, что концептуальный «Бьюик» оснащён мягкой складной крышей с сервоприводом, которая целиком пряталась в недрах кузова. Впечатляют и впервые появившиеся на автомобиле электрические стеклоподъёмники, и утопленные дверные ручки, а также скрытые фары головного света. Конечно, можно вспомнить Cord 810/812, на котором подъёмные фары дебютировали чуть раньше. Только в «Корде» передняя оптика «включалась» вращением рукоятки, напоминающей механический стеклоподъёмник, а фары Бьюика появлялись из укрытия с помощью сервопривода!
Для самого начала 1940-х это был следующий уровень. Именно этот смысл Харли Эрл вложил даже в название модели. Тогда автомобильные компании часто обозначали экспериментальные модели буквой X. Эрл же решил использовать для этой цели следующую букву латинского алфавита.
Как и задумывалось с самого начала, Buick Y-job не предназначался для продажи, но большинство технических нововведений и дизайнерских фишек нашли применение в серийных моделях General Motors: электростеклоподъёмники, скрытые фары, автоматически складывающаяся крыша. Или взгляните на дизайн задней части «Кадиллаков» 1948 года. Остались ещё сомнения в стилистической преемственности?
Выполнив свою миссию, Y-job не ушёл на покой. Ведь первый в мире концепт-кар недаром построили на шасси серийной модели: на следующие пару десятилетий чёрный Бьюик стал автомобилем на каждый день для своего создателя. На Y-job Харли Эрл ездил на работу ещё в 1950-х. Одометр машины и сейчас показывает 25 тысяч миль. При реставрации автомобиля уже в наше время следы естественного износа решили даже не убирать. В том числе потёртости в салоне и потрескавшуюся кожаную обивку сидений. Ведь всё это тоже часть истории.
Сегодня первый концепт-кар мира по-прежнему в добром здравии. Машину холят и лелеют в центре наследия General Motors в Стерлинг-Хайтс (штат Мичиган). Бодрый старичок регулярно участвует в выставках, исторических мероприятиях и даже тест-драйвах.
На всякий случай в GM построили ещё один вариант Y-job — точную копию оригинала. Кроме того, в 2003 году дизайнеры Buick создали современную версию модели. По крайней мере, передняя часть шоу-кара Buick Blackhawk — явный оммаж первому концепту в истории.