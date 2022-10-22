Buick Y-job: концепт, который возил на работу вице-президента General Motors

Визионером от индустрии, человеком с чётким и структурированным пониманием будущего был Альфред Слоун. Твёрдой и умелой рукой он правил корпорацией General Motors c 1923-го по 1937-й. Именно Слоун выстроил чёткую иерархическую лестницу брендов. Поборник идей запланированного устаревания, он привил покупателям привычку чаще менять автомобили, оставаясь лояльными бренду. При нём GM достиг пика величия.

Неудивительно, что именно он был тем человеком, который раньше всех понял: дизайн продает всё. Тем более автомобили.