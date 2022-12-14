Buick представит первый электрокар на платформе Ultium до конца года

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Дмитрий Елизаров
Компания Buick опубликовала тизер первого серийного электромобиля на платформе Ultium концерна GM и пообещала рассекретить его до конца года. Однако, как пишет Carscoops, электрокар уже рассекречен: в ноябре некоторые технические детали и изображения новинки обнародовало китайское Министерство промышленности.
В августе Buick представила ещё один новый кроссовер для Китая под названием Envista. В отличие от Electra 5 он оснащён бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра, развивающим 184 л.с.