Компания «Соллерс» рассказала о модельном ряде своего бренда и назвала цены

Buick представит первый электрокар на платформе Ultium до конца года
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Buick опубликовала тизер первого серийного электромобиля на платформе Ultium концерна GM и пообещала рассекретить его до конца года. Однако, как пишет Carscoops, электрокар уже рассекречен: в ноябре некоторые технические детали и изображения новинки обнародовало китайское Министерство промышленности.

Голосуйте за главную новинку 2022 года!
1/2

Официальный тизер Buick

  • На рынок Китая электромобиль выйдет под названием Buick Electra 5. Внешность кроссовера выполнили в стилистике прошлогоднего концепта Electra-X, но в заметно упрощённом варианте — это касается, к примеру, как оформления решётки радиатора и бамперов, так и типа кузова в целом.
  • По данным сертификационного ведомства кроссовер длиной 4892 миллиметра будет весить 2570 килограммов. Силовая установка Buick Electra 5 сможет развивать до 245 л.с., но из скольки моторов она будет состоять, пока не уточняется.
  • Очертания электрокара на официальном тизере похожи на силуэт китайского Electra 5.
  • Компания официально пообещала, что на новом электрокаре будут применены усовершенствованные аккумуляторы, оптимизированная система полуавтономного управления SuperCruise и «виртуальный кокпит» нового поколения. Помимо этого электрокроссовера в течение следующего года Buick намеревается представить ещё один электромобиль, но никаких подробностей о нём пока нет.

В августе Buick представила ещё один новый кроссовер для Китая под названием Envista. В отличие от Electra 5 он оснащён бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра, развивающим 184 л.с.

Симпатичный кроссовер вышел, верно?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании