Buick представит первый электрокар на платформе Ultium до конца года

Компания официально пообещала, что на новом электрокаре будут применены усовершенствованные аккумуляторы,

оптимизированная система полуавтономного управления SuperCruise и «виртуальный кокпит» нового поколения. Помимо этого электрокроссовера в течение следующего года Buick намеревается представить ещё один электромобиль, но никаких подробностей о нём пока нет.