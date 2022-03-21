Buick получил новый логотип: он плоский и монохромный

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Марка Lada изменила логотип
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Кирилл Малышев
Корпорация General Motors показала обновлённую эмблему марки Buick, которая полностью утратила трёхмерность и перестала быть цветной. Изображения нового логотипа появились в патентной базе США.
Реформа логотипа Buick прошла по тому же сценарию, что и все аналогичные обновления последних лет. Производители дружно уходят от 3D-эффекта и ярких цветов, довольствуясь только чёрным и белым. Некоторые добавляют голубой оттенок, ставший символом экологически чистых моделей.