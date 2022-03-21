Buick получил новый логотип: он плоский и монохромный

Прежде три стилизованных щита на логотипе Бьюика располагались по диагонали лестницей. Теперь они выстроились в ровную линию. Форма осталась прежней, а вот орнамент внутри стал другим.

Эмблема Buick стала монохромной. Раньше щиты на ней были окрашены в красный, белый и синий цвета.

Реформа логотипа Buick прошла по тому же сценарию, что и все аналогичные обновления последних лет. Производители дружно уходят от 3D-эффекта и ярких цветов, довольствуясь только чёрным и белым. Некоторые добавляют голубой оттенок, ставший символом экологически чистых моделей.