Опубликованы изображения роскошного минивэна и электрокроссовера Buick, которые рассекретят 1 июня
Дмитрий Елизаров
Компания Buick опубликовала первые изображения сразу двух новинок, которые рассекретит в рамках мероприятия Buick Brand Day 1 июня. Как пишет AutoHome, главной из них станет премиальный минивэн GL8 Century — серийная версия одноимённого концепта, представленного прошлой осенью. Кроме вэна Buick покажет ещё и электрический вседорожник Electra-X, но он дебютирует как концепт-кар.
- Судя по опубликованным тизерам, экстерьер GL8 Century сохранит стилевые решения концепта — обтекаемый силуэт, массивный воздухозаборник в переднем бампере и L-образную оптику. Однако интерьер минивэна окажется более традиционным.
- Вероятнее всего, на тизерах продемонстрирована самая роскошная модификация нового Buick — всего с двумя раздельными креслами в пассажирской части салона и перегородкой, отделяющей её от передних сидений. В перегородку встроен большой экран, а салон отделан светлой кожей и снабжён контурной подсветкой.
- Что касается электрического вседорожника Buick Electra-X, то пока опубликованы только два изображения, демонстрирующих детали кузова. Тем не менее, даже по ним понятно, что дизайнерская стилистика на концепте будет применена похожая. Кроме того, на тизерах заметны узкая головная оптика с характерными вставками и боковые камеры вместо зеркал.
- В компании заявили, что базироваться электромобиль будет на платформе GM Ultium и получит фирменный «автопилот» Super Cruise. Других технических деталей пока не обнародовано.
Наконец, не исключено, что на Buick Brand Day официально дебютирует новый логотип компании, пока продемонстрированный только на патентных изображениях. Модернизированная символика представляет собой всё те же три геральдических щита, но они получили иное наполнение, лишились обрамления в виде круга и выстроены теперь в один ряд.