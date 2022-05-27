Опубликованы изображения роскошного минивэна и электрокроссовера Buick, которые рассекретят 1 июня

Вероятнее всего, на тизерах продемонстрирована самая роскошная модификация нового Buick

— всего с двумя раздельными креслами в пассажирской части салона и перегородкой, отделяющей её от передних сидений.

В перегородку встроен большой экран, а салон отделан светлой кожей и снабжён контурной подсветкой.