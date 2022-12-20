Компания Buick показала в Китае свой первый электрокроссовер на платформе Ultium

Компания Buick рассекретила свой первый электрический вседорожник на платформе Ultium концерна GM. Он получил название Electra E5 и предназначен для рынка Китая. Пока официально обнародованы только изображения экстерьера кроссовера, но некоторые его технические характеристики ранее уже были рассекречены местным Министерством промышленности.