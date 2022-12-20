Компания Buick показала в Китае свой первый электрокроссовер на платформе Ultium

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Дмитрий Елизаров
Компания Buick рассекретила свой первый электрический вседорожник на платформе Ultium концерна GM. Он получил название Electra E5 и предназначен для рынка Китая. Пока официально обнародованы только изображения экстерьера кроссовера, но некоторые его технические характеристики ранее уже были рассекречены местным Министерством промышленности.
Помимо электрокара Buick планирует обновить для китайского рынка большой седан LaCrosse. Четырёхверка получит новую внешность и 230-сильный бензиновый турбомотор.