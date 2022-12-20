Пентхаус Aston Martin с суперкаром Vulcan в комплекте продают за 59 миллионов долларов

Компания Buick показала в Китае свой первый электрокроссовер на платформе Ultium
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Buick рассекретила свой первый электрический вседорожник на платформе Ultium концерна GM. Он получил название Electra E5 и предназначен для рынка Китая. Пока официально обнародованы только изображения экстерьера кроссовера, но некоторые его технические характеристики ранее уже были рассекречены местным Министерством промышленности.

Голосуйте за главную новинку 2022 года!
1/5
  • Стилистика дизайна кроссовера в целом позаимствована у концепта Electra-X, хотя некоторые детали заметно упрощены в процессе подготовки к серийному производству. Внешность Electra E5 характерна некоторыми необычными деталями — например, закрытой «решёткой радиатора» с рельефным рисунком и оригинальными задними стойками.
  • В Buick отметили, что часть дизайнерских решений должна отсылать к миру авиации — например, рисунок ходовых огней и очертания узкой головной оптики. Светодиодные фары смогут проецировать приветственную анимацию.
  • Габариты нового кроссовера — 4892х1905х1655 миллиметров при колёсной базе 2954 миллиметра. Для Electra E5 компания предложит колёсные диски диаметром до 20 дюймов. Кроме того, вседорожнику обещаны фирменный «полуавтопилот» Super Cruise и водительский «цифровой кокпит» нового поколения, разработанный вместе с китайскими специалистами. Изображений интерьера пока нет, но известно, что Electra E5 будет пятиместным.
  • При весе 2570 килограммов электрокар получит только одну силовую установку мощностью  245 л.с. Поставки Electra E5 китайским покупателям Buick запустит в первой половине 2023 года.

Помимо электрокара Buick планирует обновить для китайского рынка большой седан LaCrosse. Четырёхверка получит новую внешность и 230-сильный бензиновый турбомотор.

Видите во внешности нового Buick авиационные мотивы?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании