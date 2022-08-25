Старый минивэн Buick GL8 ES получил версию для пожилых и набор разных решёток радиатора

В салоне появилась приборная панель с парой ЖК-дисплеев диагональю 12,3 дюйма и электронным джойстиком коробки передач. Появилось исполнение для людей с ограниченными возможностями. У него кресла второго ряда поворачиваются на 90 градусов и выдвигаются из салона. Также есть семейный вариант с облегчённой посадкой-высадкой с третьего ряда сидений.