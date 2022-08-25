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Старый минивэн Buick GL8 ES получил версию для пожилых и набор разных решёток радиатора
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Кирилл Малышев

Компания Buick обновила популярный в Китае минивэн GL8 ES третьего поколения. После лёгкого рестайлинга в гамме модели стало больше 20 версий, среди которых появилась удобная для пожилых пассажиров.

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  • В зависимости от комплектации у машины отличаются решётки радиатора и бамперы. У них разный орнамент и разное количество хрома. Это ключевое и единственное заметное изменение внешности. В остальном по дизайну прошлись лёгкими штрихами.
  • В салоне появилась приборная панель с парой ЖК-дисплеев диагональю 12,3 дюйма и электронным джойстиком коробки передач. Появилось исполнение для людей с ограниченными возможностями. У него кресла второго ряда поворачиваются на 90 градусов и выдвигаются из салона. Также есть семейный вариант с облегчённой посадкой-высадкой с третьего ряда сидений.
  • В оснащении Buick GL8 среди прочего есть адаптивный круиз-контроль, электроприводы боковых сдвижных и пятой двери. LED-фары китайцы называют матричными. Но речь идёт не о неослепляющей технологии, аналогичной Audi. Так в Поднебесной принято называть фары, которые светят множеством сегментов, а не одной-двумя линзами.
  • Об изменениях в технике ничего не говорится. Вероятно, минивэн сохранит свою «турбочетвёрку» 2.0 в связке с 9-ступенчатой автоматической коробкой и передним приводом.

В начале лета представили абсолютно новый Buick GL8. Это не помешало продолжить выпуск одноимённых моделей второго и третьего поколений. Среди фишек новинки выделяется глухая перегородка между водительским и пассажирским отсеками, на которой установлен огромный ЖК-экран. Её предложат в топовой комплектации.

Что бы выбрали для большой семьи?

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