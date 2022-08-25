Старый минивэн Buick GL8 ES получил версию для пожилых и набор разных решёток радиатора

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Кирилл Малышев
Компания Buick обновила популярный в Китае минивэн GL8 ES третьего поколения. После лёгкого рестайлинга в гамме модели стало больше 20 версий, среди которых появилась удобная для пожилых пассажиров.
В начале лета представили абсолютно новый Buick GL8. Это не помешало продолжить выпуск одноимённых моделей второго и третьего поколений. Среди фишек новинки выделяется глухая перегородка между водительским и пассажирским отсеками, на которой установлен огромный ЖК-экран. Её предложат в топовой комплектации.