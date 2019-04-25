УАЗ придумал «буханку» за 800 тысяч рублей
Андрей Шульдешов
Версия «Трофи» отличается от обычной «буханки» чёрными колёсными дисками на AT-резине BF Goodrich 225/75 R16, экспедиционным багажником на крыше, лестницей на задней двери и более удобными ручками дверей. Всё оборудование сертифицировано и не требует дополнительной регистрации в ГИБДД. Кроме того, в список оснащения по умолчанию входит подогрев передних сидений, сдвижные форточки и единый ключ для замка зажигания и дверей.
По технике изменений нет. Версия «Трофи» оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механикой. Есть подключаемый полный привод с понижайкой и блокировкой заднего дифференциала.
Заказы на «буханку» в новой версии «Трофи» открываются 1 мая 2019 года.