УАЗ придумал «буханку» за 800 тысяч рублей

Версия «Трофи» отличается от обычной «буханки» чёрными колёсными дисками на AT-резине BF Goodrich 225/75 R16, экспедиционным багажником на крыше, лестницей на задней двери и более удобными ручками дверей. Всё оборудование сертифицировано и не требует дополнительной регистрации в ГИБДД. Кроме того, в список оснащения по умолчанию входит подогрев передних сидений, сдвижные форточки и единый ключ для замка зажигания и дверей.