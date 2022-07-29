«Буханки», от которых невозможно оторвать взгляд. Брутальный фотопост

Тех, кто без лишних доводов считает «Буханку» автомобилем с душой, этот фотопост не удивит. Куда важнее — реакция скептиков, не признающих достоинств грубого шасси и шарма обтекаемого советского кузова. И ведь мы не шутим: несмотря на колкости в адрес управляемости, эргономики и качества УАЗов, дизайн (особенно подкреплённый тюнингом) остаётся яркой чертой этих автомобилей. И любоваться им одинаково приятно как в городе, так и за чертой цивилизации. Листайте фото!