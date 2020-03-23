Буханки, какими вы их не видели: от кэмпера до электрокара

Фудтраки нынче в моде и почёте — без них не проходит ни одно более-менее крупное меро­приятие на открытом воздухе. Да и возле парков отдыха (или непосред­ственно в парке отдыха) часто можно встретить старенький Баркас или Фолькс­ваген, из которого играет музыка и приятно пахнет едой.

Поэтому появление фудтрака на базе УАЗовской классики не удивляет, но радует. Один из таких «утолителей голода» засветился на фестивале 4x4Fest в мае 2019 года — проект получил название «Буханка-Гриль». Не заметить такой фудтрак было невозможно: подъёмная крыша для удобства обслужи­вания клиентов, тюнинго­ванная оптика, языки пламени по всему кузову, внедорожная резина Maxxis — всё это буквально кричало о присут­ствии чудо-автобуса. Не говоря уже про аудиосистему.

Поскольку подъёмная крыша ухудшила жёсткость кузова, он был дополни­тельно усилен трубами квадратного сечения. В УАЗ поставили автомат для разлития пива, кофемашину, холодильник, а также смонтиро­вали опоры, удержива­ющие пару грилей, — горячее мясо готовится возле Буханки, а не внутри неё. Чтобы рабочую зону было легче мыть, все стены обшиты рифлёными алюмини­евыми листами.