Буханки, какими вы их не видели: от кэмпера до электрокара
Алексей Олефиренко
Выискивать ярких представителей среди Буханок (то бишь УАЗов с индексами 452 / 2206 / 3741 / 3909 / 39094 / 3962 / 3303) — затея неблагодарная. Потому что абсолютно стандартными эти автомобили могут быть от силы несколько месяцев, после чего владельцы начинают их «допиливать» под свои нужды: ставить новые мосты, усиливать раму, подкручивать те болты, которые плохо закрутили на заводе. Тем не менее, мы нашли несколько очень интересных Буханок, которые не встретишь на триале. Некоторые из них были рождены на заводе, некоторые — тюнинг-компаниями, а некоторые — просто неравнодушными энтузиастами.
Гриль на колёсах
Фудтраки нынче в моде и почёте — без них не проходит ни одно более-менее крупное мероприятие на открытом воздухе. Да и возле парков отдыха (или непосредственно в парке отдыха) часто можно встретить старенький Баркас или Фольксваген, из которого играет музыка и приятно пахнет едой.
Поэтому появление фудтрака на базе УАЗовской классики не удивляет, но радует. Один из таких «утолителей голода» засветился на фестивале 4x4Fest в мае 2019 года — проект получил название «Буханка-Гриль». Не заметить такой фудтрак было невозможно: подъёмная крыша для удобства обслуживания клиентов, тюнингованная оптика, языки пламени по всему кузову, внедорожная резина Maxxis — всё это буквально кричало о присутствии чудо-автобуса. Не говоря уже про аудиосистему.
Поскольку подъёмная крыша ухудшила жёсткость кузова, он был дополнительно усилен трубами квадратного сечения. В УАЗ поставили автомат для разлития пива, кофемашину, холодильник, а также смонтировали опоры, удерживающие пару грилей, — горячее мясо готовится возле Буханки, а не внутри неё. Чтобы рабочую зону было легче мыть, все стены обшиты рифлёными алюминиевыми листами.
Мобильный офис
Перед вами — «мобильный офис» от ООО СимбАТ, который, несмотря на громкое название, не метит в конкуренты всех этих Mercedes-Benz Viano и Chevrolet Express, построенных по индивидуальным заказам. Машина создавалась, прежде всего, для работы персонала с населением на выезде — в сёлах, деревнях и других местах, где асфальтовые дороги днём с огнём не сыщешь.
Для комфортной работы задний отсек УАЗа был разделён на две части: «клиентский отдел», который располагается за задней калиткой и предназначен непосредственно для общения с гостями, а также «рабочий кабинет», который находится в центре машины.
При этом «рабочий кабинет» получил сейф, холодильник, микроволновую печь, шкаф с несколькими отсеками, столик и пару кресел. «Клиентский отдел», в свою очередь, может похвастать мощными системами отопления и кондиционирования. Предусмотрена возможность подключения внешнего электропитания, на борту машины имеются ноутбук, МФУ и точка доступа
Кэмпер. Из Италии!
Отечественную нетленку дорабатывают не только на просторах России, но и далеко за её пределами. Например, недавно отметилась итальянская студия мебели Moltomeno.Design — она готова превратить УАЗ-2206 в дом на колёсах с помощью кэмпер-кита. Называется вся эта красота милым русскому уху словом Matrioshka.
Все компоненты кита умещаются в один ящик на колёсах (плюс отдельно холодильник), а переоборудование Буханки в машину для дальних путешествий должно занять 99 минут — если не считать 21 минуту, которая уйдёт на снятие лишних трёх кресел. В комплект входят столик для пикника, двуспальная кровать-трансформер, раскладной столик, плита с двумя конфорками, а также мойка с резервуарами для чистой и сточной вод.
Самый доступный кит обойдётся покупателю в 7450 евро, комплект с холодильником и кейсом для транспортировки кита на большие расстояния — в 8950 евро. Но первые комплекты теперь попадут к заказчикам нескоро: эпидемиологическая ситуация в Италии сейчас не самая благоприятная.
Заводской внедорожник
Чаще всего тюнинг уазовских фургонов сводится к повышению дорожного просвета, установке мостов с блокировками, силовых каркасов и подобных внедорожных аксессуаров. В общем, машины готовят к поездкам в такие места, где нет ни цивилизации, не «палочек» приёма связи телефонов.
Но с этими всеми «тюнячками» есть одна беда: тяжело доказать их безопасность и легальность инспекторам ГИБДД. Поэтому во всей этой когорте внедорожных Буханок хочется выделить версию СГР Комби Экспедиция. Прямо с Ульяновского автозавода такой фургон оснащён силовыми передним и задним бамперами, защитой рулевых тяг, внедорожной резиной BF Goodrich, экспедиционным багажником, а также блокировкой заднего дифференциала.
Но много ли найдётся желающих рвануть в экспедицию на Буханке, чья стоимость совсем немного не дотягивает до миллиона рублей? Или будет жалко поцарапать яркий оранжевый кузов? Впрочем, для версии Комби Экспедиция предлагается и традиционный для УАЗов цвет хаки, а стоимость доработок базовой машины по факту вряд ли окажется меньшей.
Почти лимузин
Но и сторонние компании готовят Буханки к экспедициям не хуже, чем завод. Яркий тому пример — проект от ТД Авто, построенный на шасси УАЗа-3962. Машина получила неофициальное название Бухаммер, потому что у неё отличные способности на бездорожье и нетипично для данной модели роскошный интерьер.
Снаружи — характерная заготовка для покорения дальних рубежей: силовой обвес, покрытие Раптор, лебёдки, дополнительная светотехника, резина, которая должна вытащить из самой свежей грязи. Но внутри Бухаммер совсем не похож на утилитарные машины для триала: здесь полностью кожаный салон с кастомным торпедо и сиденьями Recaro, крутая аудиосистема, телевизор, кондиционер. При этом задние места могут трансформироваться в полноразмерный диван.
Заехать в самые живописные места должны помочь так называемые военные мосты, усиленные рессоры, модифицированная раздаточная коробка, защищённые топливные баки. Брутально, функционально, в каком-то плане — даже комфортно.
Шестиколёсная Буханка
Буханке в этом году исполняется 55 лет, и все эти годы в Ульяновске искали способы сделать её практичнее и многофункциональнее. В 1973 году инженеры УАЗа начали тестировать трёхосные автомобили в целях повысить вместимость своего детища.
Так был рождён прототип УАЗ-452К, который отличался трёхосной схемой с задней подвеской балансирного типа и оригинальной раздаточной коробкой. Автомобиль мог быть как полностью полноприводным (6х6), так и частично «приводным» (6х4). А ещё его отличал удивительно вместительный салон, в котором могли ехать 16 пассажиров. Полноценная сельская маршрутка.
Но, помимо очевидных преимуществ, у такой машины был и ряд не менее очевидных недостатков. Геометрическая проходимость фургона стала хуже, увеличились масса и расход топлива, упала разгонная динамика. Все эти минусы поставили крест на шестиколёсных Буханках. По крайней мере, если говорить о заводских машинах — например, реанимационный вэн Медея, построенный в Грузии (на втором фото), был именно шестиколёсным.
Пузотёрка
Кто сказал, что Буханка предназначена только для бездорожья? Да, вся её конструкция на это недвусмысленно намекает, но никто не мешает заточить её под другие нужды. Под дрифт, например. Или под непроизвольное опускание челюстей у всякого, кто её увидит.
Проект заниженной Буханки был создан авторами YouTube-канала Iling Show. Тюнеры пошли по пути наименьшего сопротивления: взяли разбитую Toyota Crown, срезали с неё всё лишнее, и оставшееся шасси накрыли кузовом от российского вездехода. Поэтому компоновка у проекта получилась очень странной: за ветровым стеклом скрывается передняя подвеска и двигатель, а капсула салона утоплена в центр кузова Буханки — в том числе и водительское место. Надо полагать, с обзорностью в машине всё совсем плохо. Но кого это беспокоит. Главное — результат.
Машина пережила множество издевательств и испытаний — как и полагается YouTube-проекту. Всё во имя хайпа, лайков и просмотров.
Электрокар
Да-да, Илон Маск, всё было изобретено задолго до тебя. В середине
В обоих случаях машины работали на переменном токе, подзаряжать батареи, которые располагались в подполье, планировалось от городской сети. Причём всего за час запас аккумуляторов можно было пополнить на 70 процентов. Запас хода электрокаров ограничивался 50 километрами, но для работы на предприятиях и заводах этого вполне достаточно.
Вторая версия, 3801, которая весила три тонны и могла везти в кузове ещё 650 килограммов, успешно прошла испытания, поэтому её тираж составил целых 100 экземпляров! Чтобы водителю зимой не было холодно, предусмотрели бензиновую печку от Запорожца. На благо увеличения запаса хода работала система рекуперации тормозной энергии. 40 лет назад!