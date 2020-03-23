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Буханки, какими вы их не видели: от кэмпера до электрокара

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Алексей Олефиренко

Выискивать ярких представителей среди Буханок (то бишь УАЗов с индексами 452 / 2206 / 3741 / 3909 / 39094 / 3962 / 3303) — затея неблагодарная. Потому что абсолютно стандартными эти автомобили могут быть от силы несколько месяцев, после чего владельцы начинают их «допиливать» под свои нужды: ставить новые мосты, усиливать раму, подкручи­вать те болты, которые плохо закрутили на заводе. Тем не менее, мы нашли несколько очень интересных Буханок, которые не встретишь на триале. Некоторые из них были рождены на заводе, некоторые — тюнинг-компаниями, а некоторые — просто неравно­душными энтузиастами.

Гриль на колёсах

Фото: uazbuka.ru
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Фото: uazbuka.ru

Фудтраки нынче в моде и почёте — без них не проходит ни одно более-менее крупное меро­приятие на открытом воздухе. Да и возле парков отдыха (или непосред­ственно в парке отдыха) часто можно встретить старенький Баркас или Фолькс­ваген, из которого играет музыка и приятно пахнет едой.

Поэтому появление фудтрака на базе УАЗовской классики не удивляет, но радует. Один из таких «утолителей голода» засветился на фестивале 4x4Fest в мае 2019 года — проект получил название «Буханка-Гриль». Не заметить такой фудтрак было невозможно: подъёмная крыша для удобства обслужи­вания клиентов, тюнинго­ванная оптика, языки пламени по всему кузову, внедорожная резина Maxxis — всё это буквально кричало о присут­ствии чудо-автобуса. Не говоря уже про аудиосистему.

Поскольку подъёмная крыша ухудшила жёсткость кузова, он был дополни­тельно усилен трубами квадратного сечения. В УАЗ поставили автомат для разлития пива, кофемашину, холодильник, а также смонтиро­вали опоры, удержива­ющие пару грилей, — горячее мясо готовится возле Буханки, а не внутри неё. Чтобы рабочую зону было легче мыть, все стены обшиты рифлёными алюмини­евыми листами.

Мобильный офис

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Перед вами — «мобильный офис» от ООО СимбАТ, который, несмотря на громкое название, не метит в конкуренты всех этих Mercedes-Benz Viano и Chevrolet Express, построенных по инди­виду­альным заказам. Машина создавалась, прежде всего, для работы персонала с населением на выезде — в сёлах, деревнях и других местах, где асфальтовые дороги днём с огнём не сыщешь.

Для комфортной работы задний отсек УАЗа был разделён на две части: «клиентский отдел», который располагается за задней калиткой и предназначен непосред­ственно для общения с гостями, а также «рабочий кабинет», который находится в центре машины.

При этом «рабочий кабинет» получил сейф, холодильник, микро­волновую печь, шкаф с несколь­кими отсеками, столик и пару кресел. «Клиентский отдел», в свою очередь, может похвастать мощными системами отопления и кондицио­нирования. Предусмотрена возможность под­ключе­­ния внешнего электро­питания, на борту машины имеются ноутбук, МФУ и точка доступа Wi-Fi. Для комфортного доступа в салон высота крыши была увеличена. Приобрести спец­фур­гон можно даже сейчас.

Кэмпер. Из Италии!

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Отечественную нетленку дорабатывают не только на просторах России, но и далеко за её пределами. Например, недавно отметилась итальянская студия мебели Moltomeno.Design — она готова превратить УАЗ-2206 в дом на колёсах с помощью кэмпер-кита. Называется вся эта красота милым русскому уху словом Matrioshka.

Все компоненты кита умещаются в один ящик на колёсах (плюс отдельно холодильник), а пере­оборудо­вание Буханки в машину для дальних путе­шествий должно занять 99 минут — если не считать 21 минуту, которая уйдёт на снятие лишних трёх кресел. В комплект входят столик для пикника, двуспальная кровать-транс­формер, раскладной столик, плита с двумя конфорками, а также мойка с резерву­арами для чистой и сточной вод.

Самый доступный кит обойдётся покупателю в 7450 евро, комплект с холодиль­ником и кейсом для транс­портировки кита на большие расстояния — в 8950 евро. Но первые комплекты теперь попадут к заказ­чикам нескоро: эпидемио­логическая ситуация в Италии сейчас не самая благо­приятная.

Заводской внедорожник

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Чаще всего тюнинг уазовских фургонов сводится к повышению дорожного просвета, установке мостов с блокировками, силовых каркасов и подобных внедорожных аксес­суаров. В общем, машины готовят к поездкам в такие места, где нет ни цивили­зации, не «палочек» приёма связи телефонов.

Но с этими всеми «тюнячками» есть одна беда: тяжело доказать их безопас­ность и легаль­ность инспекторам ГИБДД. Поэтому во всей этой когорте внедорожных Буханок хочется выделить версию СГР Комби Экспедиция. Прямо с Ульянов­ского автозавода такой фургон оснащён силовыми передним и задним бамперами, защитой рулевых тяг, внедорожной резиной BF Goodrich, экспедици­онным багажником, а также блокировкой заднего дифференциала.

Но много ли найдётся желающих рвануть в экспедицию на Буханке, чья стоимость совсем немного не дотягивает до миллиона рублей? Или будет жалко поцарапать яркий оранжевый кузов? Впрочем, для версии Комби Экспедиция пред­лагается и традици­онный для УАЗов цвет хаки, а стоимость доработок базовой машины по факту вряд ли окажется меньшей.

Почти лимузин

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Но и сторонние компании готовят Буханки к экспедициям не хуже, чем завод. Яркий тому пример — проект от ТД Авто, построенный на шасси УАЗа-3962. Машина получила неофици­альное название Бухаммер, потому что у неё отличные способ­ности на бездорожье и нетипично для данной модели роскошный интерьер.

Снаружи — характерная заготовка для покорения дальних рубежей: силовой обвес, покрытие Раптор, лебёдки, дополни­тельная свето­техника, резина, которая должна вытащить из самой свежей грязи. Но внутри Бухаммер совсем не похож на утилитар­ные машины для триала: здесь полностью кожаный салон с кастомным торпедо и сиденьями Recaro, крутая аудио­система, теле­визор, кондиционер. При этом задние места могут транс­форми­роваться в полноразмерный диван.

Заехать в самые живописные места должны помочь так называемые военные мосты, усилен­ные рессоры, модифици­рованная раздаточная коробка, защищённые топливные баки. Брутально, функци­онально, в каком-то плане — даже комфортно.

Шестиколёсная Буханка

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Буханке в этом году исполняется 55 лет, и все эти годы в Ульяновске искали способы сделать её практичнее и много­функцио­нальнее. В 1973 году инженеры УАЗа начали тести­ровать трёх­осные автомобили в целях повысить вмести­мость своего детища.

Так был рождён прототип УАЗ-452К, который отличался трёхосной схемой с задней подвеской балансирного типа и ориги­нальной раздаточной коробкой. Авто­мобиль мог быть как полностью полноприводным (6х6), так и частично «приводным» (6х4). А ещё его отличал удиви­тельно вмести­­тельный салон, в котором могли ехать 16 пассажиров. Полноценная сельская маршрутка.

Но, помимо очевидных преимуществ, у такой машины был и ряд не менее очевидных недостат­ков. Геометри­ческая проходи­мость фургона стала хуже, увеличились масса и расход топлива, упала разгонная динамика. Все эти минусы поставили крест на шестиколёсных Буханках. По крайней мере, если говорить о заводских машинах — например, реанимаци­онный вэн Медея, построенный в Грузии (на втором фото), был именно шестиколёсным.

Пузотёрка

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Кто сказал, что Буханка предназначена только для бездорожья? Да, вся её конструкция на это недву­смысленно намекает, но никто не мешает заточить её под другие нужды. Под дрифт, например. Или под непроиз­вольное опускание челюстей у всякого, кто её увидит.

Проект заниженной Буханки был создан авторами YouTube-канала Iling Show. Тюнеры пошли по пути наименьшего сопротив­ления: взяли разбитую Toyota Crown, срезали с неё всё лишнее, и оставшееся шасси накрыли кузовом от российского вездехода. Поэтому компоновка у проекта получилась очень странной: за ветровым стеклом скрыва­ется передняя подвеска и двигатель, а капсула салона утоплена в центр кузова Буханки — в том числе и водитель­ское место. Надо полагать, с обзор­ностью в машине всё совсем плохо. Но кого это беспокоит. Главное — результат.

Машина пережила множество издевательств и испытаний — как и полагается YouTube-проекту. Всё во имя хайпа, лайков и просмотров.

Электрокар

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Да-да, Илон Маск, всё было изобретено задолго до тебя. В середине 70-х Ульянов­ский авто­завод вовсю экспери­ментировал с электри­ческими силовыми установками, и небезуспешно. Было подготов­лено два варианта «Электро­буханок» — 451МИ и 3801.

В обоих случаях машины работали на переменном токе, подзаряжать батареи, которые рас­по­лага­лись в подполье, планиро­валось от городской сети. Причём всего за час запас аккуму­ляторов можно было пополнить на 70 процентов. Запас хода электро­каров ограни­чивался 50 кило­метрами, но для работы на пред­приятиях и заводах этого вполне достаточно.

Вторая версия, 3801, которая весила три тонны и могла везти в кузове ещё 650 кило­граммов, успешно прошла испытания, поэтому её тираж составил целых 100 экзем­пляров! Чтобы водителю зимой не было холодно, преду­смотрели бензиновую печку от Запорожца. На благо увеличения запаса хода работала система рекуперации тормозной энергии. 40 лет назад!

Как относитесь к Буханке?

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