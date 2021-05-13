В Германии продают необычную «Буханку» за 3,6 миллиона рублей
Кирилл Малышев
Необычный для Германии лот появился на площадке объявлений AutoScout24: в Берлине продают модифицированный микроавтобус УАЗ-2206 («Буханка») за 40 000 евро (примерно 3,6 миллиона рублей).
В объявлении сообщается о соответствии двигателя нормам Euro-6d Temp. При этом указан бензиновый мотор объёмом 2,7 литра — очевидно, что это родной уазовский двигатель ЗМЗ. Соответствовать самым строгим на сегодняшний день европейским экологическим стандартам он никак не может.
Наверное, дело в дополнительно установленном на внедорожник газобаллонном оборудовании под пропан-бутан. В описании даже указана его стоимость: 3000 евро.
Немецкая «Буханка» выпущена в 2021 году, но уже имеет статус подержанной, на её одометре 1500 километров. Машина оснащена лебёдкой, силовым бампером, шноркелем, экспедиционным багажником, дополнительным светом, лестницей, сэндтраками.
Фотографии интерьера в объявлении не представлены.
Одновременно на том же ресурсе, но в Италии продаётся УАЗ-469 1984 года с дизельным мотором. Такие строили уже за границей на базе пришедших из СССР бензиновых машин. Внедорожник оценён в 19 800 евро или 1,8 миллиона рублей.