В Германии продают необычную «Буханку» за 3,6 миллиона рублей

В объявлении сообщается о соответствии двигателя нормам Euro-6d Temp. При этом указан бензино­вый мотор объёмом 2,7 литра — очевидно, что это родной уазовский двигатель ЗМЗ. Соответ­ствовать самым строгим на сегодняшний день европейским экологиче­ским стандартам он никак не может.

Наверное, дело в дополнительно установ­ленном на внедорож­ник газо­баллонном оборудо­вании под пропан-бутан. В описании даже указана его стоимость: 3000 евро.

Немецкая «Буханка» выпущена в 2021 году, но уже имеет статус подер­жанной, на её одометре 1500 километров. Машина оснащена лебёдкой, силовым бампером, шноркелем, экспедици­онным багажником, дополни­тельным светом, лестницей, сэндтраками.

Фотографии интерьера в объявлении не представлены.