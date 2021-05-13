Немцы придумали «бесконтактный» автомобильный электромотор

В Германии продают необычную «Буханку» за 3,6 миллиона рублей

Новости

Кирилл Малышев

Необычный для Германии лот появился на площадке объявлений AutoScout24: в Берлине продают модифи­циро­ванный микро­автобус УАЗ-2206 («Буханка») за 40 000 евро (примерно 3,6 миллиона рублей).

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  • В объявлении сообщается о соответствии двигателя нормам Euro-6d Temp. При этом указан бензино­вый мотор объёмом 2,7 литра — очевидно, что это родной уазовский двигатель ЗМЗ. Соответ­ствовать самым строгим на сегодняшний день европейским экологиче­ским стандартам он никак не может.

  • Наверное, дело в дополнительно установ­ленном на внедорож­ник газо­баллонном оборудо­вании под пропан-бутан. В описании даже указана его стоимость: 3000 евро.

  • Немецкая «Буханка» выпущена в 2021 году, но уже имеет статус подер­жанной, на её одометре 1500 километров. Машина оснащена лебёдкой, силовым бампером, шноркелем, экспедици­онным багажником, дополни­тельным светом, лестницей, сэндтраками.

  • Фотографии интерьера в объявлении не представлены.

  • Одновременно на том же ресурсе, но в Италии продаётся УАЗ-469 1984 года с дизельным мотором. Такие строили уже за границей на базе пришедших из СССР бензиновых машин. Внедорожник оценён в 19 800 евро или 1,8 миллиона рублей.

Стоит немецкая «Буханка» таких денег?

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