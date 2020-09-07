УАЗ показал, какой могла бы стать «Буханка» в 60-х годах
Дмитрий Елизаров
Ульяновский автозавод опубликовал на своей странице «ВКонтакте» эскизы одного из перспективных заводских проектов, посвящённых исследованиям возможностей стеклоткани. Именно пластиковым мог бы стать, как оказалось, преемник классического УАЗ-450.
Автор эскизов — художник-конструктор Валентин Кобылинский из Всероссийского научно-исследовательского института технической эстетики. Кобылинский известен в основном как создатель облика целого ряда советских грузовиков, включая карьерный БелАЗ-540, а также как иллюстратор тематических брошюр. Работал он и над внешностью УАЗ-469.
Лёгкий грузовик вагонной компоновки со стеклопластиковым кузовом, который мог бы прийти на смену УАЗ-450, и вариант внедорожного микроавтобуса по образцу «Буханки» разрабатывались в
1960-хгодах для изучения возможностей нового материала. Кобылинский придумал два варианта оформления внешности, а агрегатную базу для новинок планировалось позаимствовать у действующих моделей УАЗа.
По эскизам художника-конструктора были изготовлены два пластилиновых макета в масштабе 1:5, а также макет в натуральную величину из того же материала. Однако по ряду причин в серию проект так и не запустили.
Ранее УАЗ опубликовал ещё один дизайнерский эскиз, непосредственно связанный с «Буханкой». Но работа стилиста Андрея Давыдова смотрит в будущее, так как изображает гипотетический облик внедорожного микроавтобуса следующего поколения. Посетители страниц завода в соцсетях отнеслись к проекту в целом положительно.