УАЗ показал, какой могла бы стать «Буханка» в 60-х годах

Автор эскизов — художник-конструктор Валентин Кобылинский из Всероссий­ского научно-исследова­тельского института технической эстетики. Кобылинский известен в основном как создатель облика целого ряда советских грузовиков, включая карьерный БелАЗ-540, а также как иллюстратор тематических брошюр. Работал он и над внешностью УАЗ-469.

Лёгкий грузовик вагонной компоновки со стекло­пластиковым кузовом, который мог бы прийти на смену УАЗ-450, и вариант внедорожного микро­автобуса по образцу «Буханки» разрабаты­вались в 1960-х годах для изучения возмож­ностей нового материала. Кобылин­ский придумал два варианта оформ­ления внешности, а агрегатную базу для новинок планиро­валось позаим­ствовать у действующих моделей УАЗа.

По эскизам художника-конструктора были изготовлены два пластилино­вых макета в масштабе 1:5, а также макет в натуральную величину из того же материала. Однако по ряду причин в серию проект так и не запустили.