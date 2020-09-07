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УАЗ показал, какой могла бы стать «Буханка» в 60-х годах

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Дмитрий Елизаров

Ульяновский автозавод опубликовал на своей странице «ВКонтакте» эскизы одного из перспективных заводских проектов, посвящённых исследо­ваниям возмож­ностей стеклоткани. Именно пластиковым мог бы стать, как оказалось, преемник классического УАЗ-450.

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  • Автор эскизов — художник-конструктор Валентин Кобылинский из Всероссий­ского научно-исследова­тельского института технической эстетики. Кобылинский известен в основном как создатель облика целого ряда советских грузовиков, включая карьерный БелАЗ-540, а также как иллюстратор тематических брошюр. Работал он и над внешностью УАЗ-469.

  • Лёгкий грузовик вагонной компоновки со стекло­пластиковым кузовом, который мог бы прийти на смену УАЗ-450, и вариант внедорожного микро­автобуса по образцу «Буханки» разрабаты­вались в 1960-х годах для изучения возмож­ностей нового материала. Кобылин­ский придумал два варианта оформ­ления внешности, а агрегатную базу для новинок планиро­валось позаим­ствовать у действующих моделей УАЗа.

  • По эскизам художника-конструктора были изготовлены два пластилино­вых макета в масштабе 1:5, а также макет в натуральную величину из того же материала. Однако по ряду причин в серию проект так и не запустили.

  • Ранее УАЗ опубликовал ещё один дизайнерский эскиз, непосред­ственно связанный с «Буханкой». Но работа стилиста Андрея Давыдова смотрит в будущее, так как изображает гипотети­ческий облик внедорожного микро­автобуса следующего поколения. Посетители страниц завода в соцсетях отнеслись к проекту в целом положительно.

Хотели бы видеть такой УАЗ на наших дорогах?

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