Как пара из Германии объехала мир на «буханке» и не сошла с ума: фотопост
Василий Кириллов
Уже заинтригованы заголовком? Тогда стразу переходим к сути! Пара из Германии — Лаури и Ули — решила, что нет лучше автомобиля для путешествий, чем суровый российский фургон, созданный на УАЗе. Хотя они наверняка могли бы выбрать, например, куда более комфортные Volkswagen California или Mercedes-Benz Sprinter. Но стремление ребят ездить именно на УАЗе объяснимо: у них высокие требования к внедорожным возможностям! А уж с этим-то у «буханки» всё в полном порядке.
И эта история очень греет душу. Потому что на нашем, российском УАЗе немцы пересекли уже очень много границ. Судя по геотегам, пара успела посетить Россию, Казахстан, Монголию, Албанию, Италию, Узбекистан, а также накатать немало километров по Германии. Причём к дальним поездкам молодые люди готовят машину самостоятельно. Например, мастерят шкафчики и полки.
Кстати, мы считаем, что у Лаури и Ули незаслуженно маленькая аудитория, но надеемся, что теперь вы, как и мы, станете их фанатами. Ссылку на их инстаграм мы оставили сразу после следующей картинки!