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Как пара из Германии объехала мир на «буханке» и не сошла с ума: фотопост

Василий Кириллов

Уже заинтригованы заголовком? Тогда стразу переходим к сути! Пара из Германии — Лаури и Ули — решила, что нет лучше автомобиля для путе­шествий, чем суровый россий­ский фургон, созданный на УАЗе. Хотя они наверняка могли бы выбрать, например, куда более комфортные Volkswagen California или Mercedes-Benz Sprinter. Но стремление ребят ездить именно на УАЗе объяснимо: у них высокие требо­вания к внедорожным возмож­ностям! А уж с этим-то у «буханки» всё в полном порядке.

И эта история очень греет душу. Потому что на нашем, российском УАЗе немцы пересекли уже очень много границ. Судя по геотегам, пара успела посетить Россию, Казах­стан, Монголию, Албанию, Италию, Узбеки­стан, а также накатать немало километров по Германии. Причём к дальним поездкам молодые люди готовят машину само­стоятельно. Например, мастерят шкафчики и полки.

Кстати, мы считаем, что у Лаури и Ули незаслуженно маленькая аудитория, но надеемся, что теперь вы, как и мы, станете их фанатами. Ссылку на их инстаграм мы оставили сразу после следующей картинки!

Фотографии: @offroad_to_broadway

Отправились бы в кругосветку на УАЗе?

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