Как пара из Германии объехала мир на «буханке» и не сошла с ума: фотопост

Уже заинтригованы заголовком? Тогда стразу переходим к сути! Пара из Германии — Лаури и Ули — решила, что нет лучше автомобиля для путе­шествий, чем суровый россий­ский фургон, созданный на УАЗе. Хотя они наверняка могли бы выбрать, например, куда более комфортные Volkswagen California или Mercedes-Benz Sprinter. Но стремление ребят ездить именно на УАЗе объяснимо: у них высокие требо­вания к внедорожным возмож­ностям! А уж с этим-то у «буханки» всё в полном порядке.