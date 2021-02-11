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Штрафы с камер за непристёгнутый ремень: есть пример системной ошибки

Новости

Кирилл Малышев

Одного из московских автомобилистов новая камера, фиксиру­ющая непристёгнутый ремень безопас­ности, оштрафовала уже четыре раза. Как объяснил в своём блоге на Drive2 Сергей с ником krakatau, система не видит его ремень безопасности.

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  • Водитель носит серую зимнюю куртку с массивным воротником. Лента ремня того же оттенка и частично скрывается за одеждой. Итог – камера считает водителя нарушите­лем. Четыре проезда под комплексом на ТТК обер­нулись четырьмя постанов­лениями на 1000 рублей каждое.

  • Автомобилист написал жалобу в ГИБДД на необосно­ванное наказание. Ответа пока не последо­вало. Сергей сетует, что в его Лэнд Ровере Дискавери удобно ставить локоть на дверь и опирать голову на руку, — вероятно, будут приходить штрафы и за пользо­вание телефоном за рулём.

  • За два месяца работы автоматиче­ские камеры в Москве выявили 4211 водителей и пассажиров с непристёг­нутыми ремнями безопас­ности. Такие данные на этой неделе привёл ЦОДД. Пока подобных комплексов в городе всего восемь. Статистики по использо­ванию смартфонов нет. Аналогичные камеры начали тестировать и в Московской области, но до начала их реальной работы ещё несколько месяцев.

Будут ли камеры ошибаться и дальше?

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