Штрафы с камер за непристёгнутый ремень: есть пример системной ошибки
Кирилл Малышев
Одного из московских автомобилистов новая камера, фиксирующая непристёгнутый ремень безопасности, оштрафовала уже четыре раза. Как объяснил в своём блоге на Drive2 Сергей с ником krakatau, система не видит его ремень безопасности.
Водитель носит серую зимнюю куртку с массивным воротником. Лента ремня того же оттенка и частично скрывается за одеждой. Итог – камера считает водителя нарушителем. Четыре проезда под комплексом на ТТК обернулись четырьмя постановлениями на 1000 рублей каждое.
Автомобилист написал жалобу в ГИБДД на необоснованное наказание. Ответа пока не последовало. Сергей сетует, что в его Лэнд Ровере Дискавери удобно ставить локоть на дверь и опирать голову на руку, — вероятно, будут приходить штрафы и за пользование телефоном за рулём.
За два месяца работы автоматические камеры в Москве выявили 4211 водителей и пассажиров с непристёгнутыми ремнями безопасности. Такие данные на этой неделе привёл ЦОДД. Пока подобных комплексов в городе всего восемь. Статистики по использованию смартфонов нет. Аналогичные камеры начали тестировать и в Московской области, но до начала их реальной работы ещё несколько месяцев.