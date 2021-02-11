Штрафы с камер за непристёгнутый ремень: есть пример системной ошибки

Водитель носит серую зимнюю куртку с массивным воротником. Лента ремня того же оттенка и частично скрывается за одеждой. Итог – камера считает водителя нарушите­лем. Четыре проезда под комплексом на ТТК обер­нулись четырьмя постанов­лениями на 1000 рублей каждое.

Автомобилист написал жалобу в ГИБДД на необосно­ванное наказание. Ответа пока не последо­вало. Сергей сетует, что в его Лэнд Ровере Дискавери удобно ставить локоть на дверь и опирать голову на руку, — вероятно, будут приходить штрафы и за пользо­вание телефоном за рулём.