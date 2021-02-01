Почему бы и да: блогер установил на 717-сильный Challenger колёса от кареты
Михаил Кондратьев
Авторы YouTube-канала WhistlinDiesel опубликовали ролик о необычном эксперименте — на Dodge Challenger SRT Hellcat установили колёса подобно тем, что можно использовать для кареты. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции, на 717-сильной двухдверке удалось осуществить длительную поездку почти без проблем.
«Челленджер» побывал в городе, где обратил на себя немало внимания окружающих, а после авторы отправились осуществлять бёрнаут. Колёса огромного диаметра выполнены из алюминия, но тонкий обод покрыт резиной — это позволило подымить по-настоящему.
После того, как тонкие шины разрушились, бёрнаут продолжился. Результатом стали глубокие повреждения асфальта, однако колёса выдержали и это, и поездку по полю в заключение.
Ранее на канале выходили ролики, например, о восьмиколёсном пикапе, который плавает не хуже лодки, а также о соревновании по перетягиванию каната на монстр-траке и настоящем танке.