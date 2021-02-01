Взгляните на «автомобиль настроения» — в краске, которая меняет цвет от прикосновений

Почему бы и да: блогер установил на 717-сильный Challenger колёса от кареты

Новости

Михаил Кондратьев

Авторы YouTube-канала WhistlinDiesel опубликовали ролик о необычном экспери­менте — на Dodge Challenger SRT Hellcat установили колёса подобно тем, что можно использовать для кареты. Несмотря на кажущуюся хрупкость кон­струкции, на 717-сильной двух­дверке удалось осуществить длительную поездку почти без проблем.

  • «Челленджер» побывал в городе, где обратил на себя немало внимания окружающих, а после авторы отправились осуще­ствлять бёрнаут. Колёса огромного диаметра выполнены из алюминия, но тонкий обод покрыт резиной — это позволило подымить по-настоящему.

  • После того, как тонкие шины разрушились, бёрнаут продолжился. Резуль­татом стали глубокие повреждения асфальта, однако колёса выдер­жали и это, и поездку по полю в заключение.

  • Ранее на канале выходили ролики, например, о восьми­колёсном пикапе, который плавает не хуже лодки, а также о соревно­вании по перетяги­ванию каната на монстр-траке и настоящем танке.

Жалеете Challenger?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение