Почему бы и да: блогер установил на 717-сильный Challenger колёса от кареты

«Челленджер» побывал в городе, где обратил на себя немало внимания окружающих, а после авторы отправились осуще­ствлять бёрнаут. Колёса огромного диаметра выполнены из алюминия, но тонкий обод покрыт резиной — это позволило подымить по-настоящему.

После того, как тонкие шины разрушились, бёрнаут продолжился. Резуль­татом стали глубокие повреждения асфальта, однако колёса выдер­жали и это, и поездку по полю в заключение.