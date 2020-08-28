83-летний Bugatti выставили на аукцион по цене трёх новых

Это купе выпустили в 1937 году — годом позже премьеры модели Type 57S. Одним из главных отличий версии Atalante назван особый кузов, спроектиро­ванный и изготов­ленный самим Жаном Бугатти.

Автомобиль построили по заказу некоего Эрла Хоу, известного в те времена автогонщика и президента британского клуба владельцев Bugatti. Владелец активно использовал машину для участия в гонках, а через некоторое время с ней расстался, и раритет отправился путеше­ствовать по гаражам английских коллекционеров.

Один из последующих владельцев Джон Тингей в конце 40-х годов прошлого века снабдил штатный двигатель — рядную «восьмёрку» объёмом 3,2 литра — нагнета­телем Marshall K200. Сейчас мотор развивает, по некоторым оценкам, 220–230 л.с. Коробка передач — четырёх­ступенчатая «механика».

На сайте продавцов сообщается, что нынешний владелец раритета приобрёл его в «заброшенном» состоянии. Подроб­ности истории не раскрываются, однако ещё в 2009 году издание UK Telegraph сообщало о находке Bugatti Type 57S Atalante, который простоял без движения в сарае почти полвека. Указывались тот же самый номер шасси и имя первого владельца — Эрла Хоу, а сам инцидент называли «находкой десятилетия».

Согласно тогдашнему сообщению, в 1955 году купе выкупил коллекционер Гарольд Карр, который несколько лет использовал автомобиль по прямому назначению, а затем отправил на стоянку в амбар, где тот и простоял до самой смерти Карра в 2007 году. Наследники владельца два года спустя продали Бугатти на аукционе Bonhams практически в том виде, в каком обнаружили, за сумму в 4,4 миллиона долларов.