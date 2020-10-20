Bugatti готовит гиперкар в стиле истребителя из «Звёздных войн»

Задние фонари будущего гиперкара (возможно, это стоп-сигналы) напоминают очерта­ниями скорее не авто­мобиль, а истре­битель X-Wing из вселенной «Звёздных войн». По предпо­ложению издания Autoblog, новинка станет концептом, который продемон­стрирует новую дизайнер­скую стилистику марки Bugatti.

При этом концепт может принять форму, весьма необычную для компании — то есть стать четырёх­местным гиперкаром с электриче­ской силовой установкой, построенным по мотивам концепта Galibier. Ранее, впрочем, стало известно, что Bugatti заморозила разработку второй модели, которая как раз могла получить четыре посадочных места.