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Bugatti готовит гиперкар в стиле истребителя из «Звёздных войн»

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Bugatti опубликовала первое изображение новой модели: на тизере видна задняя часть гиперкара с Х-образ­ным рисунком свето­диодных огней. Что это будет за модель, пока держится в секрете, но ни одна из нынешних Bugatti такого оформления светотехники не имеет.

  • Задние фонари будущего гиперкара (возможно, это стоп-сигналы) напоминают очерта­ниями скорее не авто­мобиль, а истре­битель X-Wing из вселенной «Звёздных войн». По предпо­ложению издания Autoblog, новинка станет концептом, который продемон­стрирует новую дизайнер­скую стилистику марки Bugatti.

  • При этом концепт может принять форму, весьма необычную для компании — то есть стать четырёх­местным гиперкаром с электриче­ской силовой установкой, построенным по мотивам концепта Galibier. Ранее, впрочем, стало известно, что Bugatti заморозила разработку второй модели, которая как раз могла получить четыре посадочных места.

  • По другой версии, Bugatti готовит к выходу некий уникальный гиперкар, предназ­наченный для использо­вания только на гоночных трассах и построенный для особо взыскатель­ного клиента. Согласно этому предпо­ложению, источником вдохно­вения для дизайнеров станет концепт Bugatti Vision Le Mans.

  • При этом уже в ноябре руковод­ство концерна Volkswagen, куда входит Bugatti, может объявить о продаже компании на сторону. Одним из предпо­лагаемых покупателей называют хорватскую фирму Rimac. Вместе с Bugatti концерн, вероятно, избавится и от других мало­тиражных марок — Lamborghini и Ducati, сосредото­чившись на массовых моделях.

Как по-вашему, что готовит Bugatti?

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