Bugatti готовит гиперкар в стиле истребителя из «Звёздных войн»
Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti опубликовала первое изображение новой модели: на тизере видна задняя часть гиперкара с
Задние фонари будущего гиперкара (возможно, это стоп-сигналы) напоминают очертаниями скорее не автомобиль, а истребитель
X-Wingиз вселенной «Звёздных войн». По предположению издания Autoblog, новинка станет концептом, который продемонстрирует новую дизайнерскую стилистику марки Bugatti.
При этом концепт может принять форму, весьма необычную для компании — то есть стать четырёхместным гиперкаром с электрической силовой установкой, построенным по мотивам концепта Galibier. Ранее, впрочем, стало известно, что Bugatti заморозила разработку второй модели, которая как раз могла получить четыре посадочных места.
По другой версии, Bugatti готовит к выходу некий уникальный гиперкар, предназначенный для использования только на гоночных трассах и построенный для особо взыскательного клиента. Согласно этому предположению, источником вдохновения для дизайнеров станет концепт Bugatti Vision Le Mans.
При этом уже в ноябре руководство концерна Volkswagen, куда входит Bugatti, может объявить о продаже компании на сторону. Одним из предполагаемых покупателей называют хорватскую фирму Rimac. Вместе с Bugatti концерн, вероятно, избавится и от других малотиражных марок — Lamborghini и Ducati, сосредоточившись на массовых моделях.