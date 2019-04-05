Bugatti готовит 1000-сильный трёхдверный кроссовер
Николай Андреев
Компания Bugatti планирует расширять модельный ряд, который сейчас состоит из 1500-сильного гиперкара Chiron и множества версий, созданных на его базе. Как сообщает издание Car, руководству материнского концерна Volkswagen скоро покажут проект самого мощного кроссовера в мире.
Поскольку восьмилитровый W16 от Chiron не впишется в будущие экологические нормы, а разработку мотора «с нуля» немецкие боссы вряд ли одобрят, Bugatti позаимствует 650-сильный 4.0 V8 от Lamborghini Urus. Однако, помимо бензинового двигателя, автомобиль получит электромоторы мощностью более 350 л.с., то есть общая отдача гибридной силовой установки превысит 1000 лошадиных сил.
Bugatti поработает и над массой кроссовера. Кузов сделают трёхдверным и значительно более компактным, чем у Lamborghini, поэтому весить новинка будет «намного меньше» Уруса – у того по паспорту 2200 килограммов.
Если всё пойдёт по плану, то паркетник Bugatti поступит в производство в 2023 году. Он станет самой массовой моделью марки – планируется ежегодно выпускать 800 экземпляров. Для сравнения: тиражи как Широна, так и его предшественника под названием Veyron ограничены 500 экземплярами на весь жизненный цикл.