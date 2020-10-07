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Компания Bugatti остановила разработку нового гиперкара

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Bugatti заморозила разработку ещё одного гиперкара, который планиро­валось выпускать вместе с Chiron. Об этом заявил агентству Bloomberg глава фирмы Стефан Винкель­манн. Официально причиной названа пандемия коронавируса, но не исключено, что в Bugatti ждут итогового решения по продаже компании.

  • Руководитель Bugatti отказался говорить как о возможных будущих продуктах компании, так и о перс­пективах смены владельца: ранее сообщалось, что концерн Volkswagen может передать контроль над маркой хорватской фирме Rimac в обмен на часть акций.

  • Однако Винкельманн отметил, что, несмотря на все ограни­чения, связанные с коронавирусом, нынешний год может стать для Bugatti рекордным по продажам. По его словам, все автомобили, запланиро­ванные к производству в 2020-м, и 70–80% тиража 2021 года уже имеют своих владельцев.

  • Концерн Volkswagen, между тем, может избавиться не только от Bugatti, но и от других спортивных подразделений — компании Lamborghini и мотопроиз­водителя Ducati. Пред­полагается, что эти фирмы портят концерну статистику по объёмам вредных выбросов и не позволяют аккуму­лировать средства для инвестиций в разработку новых электро­мобилей.

  • Окончательное решение по поводу того, сохранится ли структура концерна Volkswagen в нынешнем виде или будет изменена, должно быть обнародовано в ноябре.

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