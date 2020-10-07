Компания Bugatti остановила разработку нового гиперкара

Руководитель Bugatti отказался говорить как о возможных будущих продуктах компании, так и о перс­пективах смены владельца: ранее сообщалось, что концерн Volkswagen может передать контроль над маркой хорватской фирме Rimac в обмен на часть акций.

Однако Винкельманн отметил, что, несмотря на все ограни­чения, связанные с коронавирусом, нынешний год может стать для Bugatti рекордным по продажам. По его словам, все автомобили, запланиро­ванные к производству в 2020-м, и 70–80% тиража 2021 года уже имеют своих владельцев.

Концерн Volkswagen, между тем, может избавиться не только от Bugatti, но и от других спортивных подразделений — компании Lamborghini и мотопроиз­водителя Ducati. Пред­полагается, что эти фирмы портят концерну статистику по объёмам вредных выбросов и не позволяют аккуму­лировать средства для инвестиций в разработку новых электро­мобилей.