Компания Bugatti остановила разработку нового гиперкара
Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti заморозила разработку ещё одного гиперкара, который планировалось выпускать вместе с Chiron. Об этом заявил агентству Bloomberg глава фирмы Стефан Винкельманн. Официально причиной названа пандемия коронавируса, но не исключено, что в Bugatti ждут итогового решения по продаже компании.
Руководитель Bugatti отказался говорить как о возможных будущих продуктах компании, так и о перспективах смены владельца: ранее сообщалось, что концерн Volkswagen может передать контроль над маркой хорватской фирме Rimac в обмен на часть акций.
Однако Винкельманн отметил, что, несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусом, нынешний год может стать для Bugatti рекордным по продажам. По его словам, все автомобили, запланированные к производству в
2020-м,и 70–80% тиража 2021 года уже имеют своих владельцев.
Концерн Volkswagen, между тем, может избавиться не только от Bugatti, но и от других спортивных подразделений — компании Lamborghini и мотопроизводителя Ducati. Предполагается, что эти фирмы портят концерну статистику по объёмам вредных выбросов и не позволяют аккумулировать средства для инвестиций в разработку новых электромобилей.
Окончательное решение по поводу того, сохранится ли структура концерна Volkswagen в нынешнем виде или будет изменена, должно быть обнародовано в ноябре.