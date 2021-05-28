Компания Bugatti выпустила «умные часы» с телеметрией
Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti выпустила новейшие «умные часы», созданные в партнёрстве с компанией VIITA. Они получили титановый корпус, дисплей с разрешением 390х390 и собственное приложение Bugatti, которое сможет отслеживать множество параметров как тела владельца, так и его автомобиля.
Часы смогут, к примеру, контролировать сердечный ритм, качество сна и уровень кислорода в крови — тем самым у пилота суперкара Bugatti появится возможность отслеживать изменения в собственном организме во время вождения. Кроме того, устройство даст владельцу рекомендации по режиму тренировок, рассчитает уровень стресса и биологический возраст.
Благодаря встроенному датчику GPS часы получат и доступ к телеметрии. Скажем, с их помощью можно будет рассчитать время круга на гоночной трассе и интенсивность ускорений.
Часы изготавливаются из титана и керамики, а дисплей с возможностью выбора из 10 вариантов отображения данных прикрывается сапфировым стеклом. По официальному заявлению, на изготовление каждого экземпляра уходит 20 дней.
Часы будут выпущены в трёх вариантах внешнего дизайна, названных по именам актуальных моделей компании Pur Sport, Le Noire и Divo. К каждому приложат два варианта ремешков — каучуковый для повседневной носки и титановый для торжественных случаев. Поставлять часы покупателям будут в специально оформленной коробке.
Всего планируется выпустить не более 600 экземпляров устройства. Поставки должны начаться в октябре. Цена часов не называется.
В декабре прошлого года швейцарская компания Jacob & Co обновила свою модель Chiron Tourbillon. Часы из золота и бриллиантов снабжены механизмом в виде мотора W16 от гиперкара Chiron.