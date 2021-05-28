Компания Bugatti выпустила «умные часы» с телеметрией

Часы изготавливаются из титана и керамики, а дисплей с возможностью выбора из 10 вариантов отображения данных прикрывается сапфировым стеклом. По официальному заявлению, на изготовление каждого экземпляра уходит 20 дней.

Часы будут выпущены в трёх вариантах внешнего дизайна, названных по именам актуальных моделей компании Pur Sport, Le Noire и Divo. К каждому приложат два варианта ремешков — каучуковый для повседневной носки и титановый для торжественных случаев. Поставлять часы покупателям будут в специально оформленной коробке.

Всего планируется выпустить не более 600 экземпляров устройства. Поставки должны начаться в октябре. Цена часов не называется.