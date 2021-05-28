В России запатентовали китайского конкурента Toyota Hilux

Компания Bugatti выпустила «умные часы» с телеметрией

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Bugatti выпустила новейшие «умные часы», созданные в партнёрстве с компанией VIITA. Они получили титановый корпус, дисплей с разрешением 390х390 и собственное приложение Bugatti, которое сможет отслеживать множество параметров как тела владельца, так и его автомобиля.

1/7

  • Часы смогут, к примеру, контролировать сердечный ритм, качество сна и уровень кислорода в крови — тем самым у пилота суперкара Bugatti появится возможность отслеживать изменения в собственном организме во время вождения. Кроме того, устройство даст владельцу рекомендации по режиму тренировок, рассчитает уровень стресса и биологический возраст.

  • Благодаря встроенному датчику GPS часы получат и доступ к телеметрии. Скажем, с их помощью можно будет рассчитать время круга на гоночной трассе и интенсивность ускорений.

  • Часы изготавливаются из титана и керамики, а дисплей с возможностью выбора из 10 вариантов отображения данных прикрывается сапфировым стеклом. По официальному заявлению, на изготовление каждого экземпляра уходит 20 дней.

  • Часы будут выпущены в трёх вариантах внешнего дизайна, названных по именам актуальных моделей компании Pur Sport, Le Noire и Divo. К каждому приложат два варианта ремешков — каучуковый для повседневной носки и титановый для торжественных случаев. Поставлять часы покупателям будут в специально оформленной коробке.

  • Всего планируется выпустить не более 600 экземпляров устройства. Поставки должны начаться в октябре. Цена часов не называется.

  • В декабре прошлого года швейцарская компания Jacob & Co обновила свою модель Chiron Tourbillon. Часы из золота и бриллиантов снабжены механизмом в виде мотора W16 от гиперкара Chiron.

«Умные часы» или механическая классика?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение