Марка Bugatti рассекретила три прототипа, которые никогда не станут серийными
Николай Андреев
Компания Bugatti поделилась с изданием Autoblog рендерами концепт-каров, создание которых началось ещё в 2015 году. Позднее, из-за разразившегося дизельного скандала вокруг материнского концерна Volkswagen, автомобили засекретили.
Самым ранним концептом является купе Bugatti Atlantic с карбоновым монококом. Оно стилизовано под классический Type 57SC Atlantic, который выпускался с 1934 по 1940 год. Концептуальный автомобиль с подъёмными дверьми предполагал установку битурбированного V8 спереди, тогда как у серийных Veyron и Chiron восьмилитровый W16 располагается за салоном.
В Bugatti планировали также превратить 1200-сильный родстер Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse в экстремальный спидстер Barchetta — без крыши и с крохотными стёклами. В итоге не было сделано ни одного экземпляра, а стилистику его передней части затем задействовали при разработке 1500-сильного купе Bugatti Divo, которое планируется выпустить тиражом 40 штук.
Последний концепт под названием Bugatti GT Rembrandt является самым безумным: у купе двигатель установлен спереди, как у Atlantic, однако вместо восьмицилиндрового двигателя стоит 1500-сильный W16 от Chiron. Но и эта модель, названная в честь младшего брата Этторе Бугатти, Рембрандта, в итоге лишь поделилась элементами дизайна с уникальным Bugatti La Voiture Noire, который стоит 11 миллионов евро без учёта налогов. В серию ни один из этих автомобилей так и не попал.