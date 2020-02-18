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Марка Bugatti рассекретила три прототипа, которые никогда не станут серийными

Новости

Николай Андреев

Компания Bugatti поделилась с изданием Autoblog рендерами концепт-каров, создание которых началось ещё в 2015 году. Позднее, из-за разразив­шегося дизельного скандала вокруг материн­ского концерна Volkswagen, автомобили засекретили.

Bugatti Atlantic
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Bugatti Atlantic

Самым ранним концептом является купе Bugatti Atlantic с карбоновым монококом. Оно стили­зовано под класси­ческий Type 57SC Atlantic, который выпускался с 1934 по 1940 год. Концепту­альный автомобиль с подъёмными дверьми пред­полагал установку битурбиро­ванного V8 спереди, тогда как у серийных Veyron и Chiron восьми­литровый W16 располага­ется за салоном.

Bugatti Veyron Barchetta
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Bugatti Veyron Barchetta

В Bugatti планировали также превратить 1200-сильный родстер Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse в экстре­мальный спидстер Barchetta — без крыши и с крохотными стёклами. В итоге не было сделано ни одного экзем­пляра, а стилистику его передней части затем задейство­вали при разработке 1500-сильного купе Bugatti Divo, которое плани­руется выпустить тиражом 40 штук.

Bugatti GT Rembrandt
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Bugatti GT Rembrandt

Последний концепт под названием Bugatti GT Rembrandt является самым безумным: у купе двигатель установ­лен спереди, как у Atlantic, однако вместо восьми­цилиндрового двигателя стоит 1500-сильный W16 от Chiron. Но и эта модель, названная в честь младшего брата Этторе Бугатти, Рембрандта, в итоге лишь поде­лилась элементами дизайна с уникальным Bugatti La Voiture Noire, который стоит 11 миллионов евро без учёта налогов. В серию ни один из этих автомобилей так и не попал.

Какой концепт Bugatti надо было воплотить в реальности?

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