Марка Bugatti рассекретила три прототипа, которые никогда не станут серийными

Последний концепт под названием Bugatti GT Rembrandt является самым безумным: у купе двигатель установ­лен спереди, как у Atlantic, однако вместо восьми­цилиндрового двигателя стоит 1500-сильный W16 от Chiron. Но и эта модель, названная в честь младшего брата Этторе Бугатти, Рембрандта, в итоге лишь поде­лилась элементами дизайна с уникальным Bugatti La Voiture Noire, который стоит 11 миллионов евро без учёта налогов. В серию ни один из этих автомобилей так и не попал.