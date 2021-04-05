Комплект старых колёсных дисков продают по цене нового Hyundai Solaris — они от Bugatti
Дмитрий Елизаров
На аукционе RM Sotheby’s в последнюю неделю апреля будет выставлен на продажу комплект колёсных дисков BBS. Аукционисты рассчитывают выручить за них от 8 до 12 тысяч евро (от 720 тысяч до 1,08 миллиона рублей), что соответствует стоимости нового Hyundai Solaris в одной из базовых комплектаций. Цена связана с тем, что этими дисками комплектовали культовые суперкары Bugatti EB110.
Кованые колёса на R18 имеют многоспицевый дизайн и двухсоставную конструкцию. Диски, выполненные из алюминиевого сплава, разной ширины — 9 дюймов для передней оси и 12 для задней.
Ожидаемая цена комплекта сопоставима со стоимостью полноценного автомобиля не только в России. К примеру, в США за схожую сумму можно приобрести седан Nissan Versa, а в Европе — кроссовер Dacia Duster.
Год выпуска колёсных дисков не уточняется, но судя по фото, они в прекрасном состоянии. Находится комплект в Копенгагене.
При этом сами суперкары во много раз дороже: цена на Bugatti EB110 на аукционах может достигать миллиона евро, а на особо редкие версии — и того больше. К примеру, Bugatti EB110 в исполнении Super Sport в 2019 году на аукционе RM Sotheby's с пробегом всего 916 километров был продан за
2 030 000евро — в 170 раз дороже, чем сейчас рассчитывают выручить за комплект колёсных дисков.