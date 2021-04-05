Комплект старых колёсных дисков продают по цене нового Hyundai Solaris — они от Bugatti

При этом сами суперкары во много раз дороже: цена на Bugatti EB110 на аукционах может достигать миллиона евро, а на особо редкие версии — и того больше. К примеру, Bugatti EB110 в исполнении Super Sport в 2019 году на аукционе RM Sotheby's с пробегом всего 916 километров был продан за 2 030 000 евро — в 170 раз дороже, чем сейчас рассчитывают выручить за комплект колёсных дисков.