Самые компактные электрокроссоверы от Audi: тизер и дата премьеры

Комплект старых колёсных дисков продают по цене нового Hyundai Solaris — они от Bugatti

Новости

Дмитрий Елизаров

На аукционе RM Sotheby’s в последнюю неделю апреля будет выставлен на продажу комплект колёсных дисков BBS. Аукционисты рассчитывают выручить за них от 8 до 12 тысяч евро (от 720 тысяч до 1,08 миллиона рублей), что соответ­ствует стоимости нового Hyundai Solaris в одной из базовых комплектаций. Цена связана с тем, что этими дисками комплекто­вали культовые суперкары Bugatti EB110.

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  • Кованые колёса на R18 имеют многоспицевый дизайн и двух­составную конструкцию. Диски, выполненные из алюмини­евого сплава, разной ширины — 9 дюймов для передней оси и 12 для задней.

  • Ожидаемая цена комплекта сопоставима со стоимостью полно­ценного авто­мобиля не только в России. К примеру, в США за схожую сумму можно приобрести седан Nissan Versa, а в Европе — кроссовер Dacia Duster.

  • Год выпуска колёсных дисков не уточняется, но судя по фото, они в прекрасном состоянии. Находится комплект в Копенгагене.

  • При этом сами суперкары во много раз дороже: цена на Bugatti EB110 на аукционах может достигать миллиона евро, а на особо редкие версии — и того больше. К примеру, Bugatti EB110 в исполнении Super Sport в 2019 году на аукционе RM Sotheby's с пробегом всего 916 километров был продан за 2 030 000 евро — в 170 раз дороже, чем сейчас рассчитывают выручить за комплект колёсных дисков.

Колёса за миллион — это нормально?

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